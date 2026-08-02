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Ufficio stampa Paramount+/Getty Images Le location di "Lioness 3" - In foto Fort Worth (Texas)

Tra i ritorni più attesi dell’estate c’è la serie spy in cui le attrici premio Oscar Zoe Saldaña e Nicole Kidman interpretano due agenti speciali della CIA alle prese con reti segrete, agenti stranieri, tradimenti personali e un precario equilibrio tra carriera e vita privata. Nella terza stagione, in arrivo su Paramount+ dal 3 agosto 2026, c’è anche un inatteso cambio di ambientazione: scopriamo insieme le location di Lioness 3.

Di cosa parla

La narrazione continua a girare, anche in questo capitolo, intorno a Joe: il personaggio interpretato da Zoe Saldaña dovrà fare i conti con minacce sempre più vicine e personali che sembrano muoversi nell’ombra e che, come in un cerchio che si chiude intorno alla protagonista, mettono in pericolo ogni aspetto della sua vita. A farle da guida – professionale e non – continua a esserci per fortuna Kaitlyn: la responsabile, intrepretata da Nicole Kidman, del programma speciale “Lioness” di cui l’agente fa parte.

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Dov’è stata girata la serie

La prima e la seconda stagione di Lioness avevano stupito con location come Parigi, Maiorca, Washington che ben riflettevano la natura internazionale dei – loschi – affari su cui le agenti speciali della CIA si trovavano a indagare. Lioness 3 è stato girato, invece, principalmente in Texas tra il centro di Fort Worth e i suoi dintorni.

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Fort Worth

A circa mezz’ora dalla più famosa Dallas, Fort Worth si è conquistata una certa popolarità come città dei rodeo e dei ranch, dove poter vivere ancora esperienze “da veri cowboy”. Questo è avvenuto anche grazie a numerose produzioni televisive e cinematografiche che l’hanno scelta come set: qui è stata girata, solo per fare un esempio vicino nel tempo, l’ultima stagione di Dutton Ranch (il sequel di Yellowstone).

Le location di Lioness 3 raccontano però “un’altra” Fort Worth: quella più moderna e al passo coi tempi, che è saputa diventare punto di riferimento per artisti e intellettuali, amanti della movida e del lusso. La terza stagione della serie spy Paramount+ con Nicole Kidman e Zoe Saldaña è stata girata, infatti, per lo più nella downtown di Fort Worth: qui gli antichi edifici in stile art déco oggi ospitano locali alla moda, ristoranti, lounge bar, hotel.

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A proposito di hotel, la produzione ha sfruttato per alcune scene di interni quelli di due degli alberghi più lussuosi della città: The Sinclair e Hilton Forth Worth.

Tra gli indirizzi che i fan di Lioness dovrebbero segnarsi ci sono anche Wicked Butcher, una braceria moderna dagli interni chic e dal menu cosmopolita nel pieno centro della città, e la decisamente più tradizionale Del Frisco’s Double Eagle Steakhouse.

Alcune scene della terza stagione di Lioness sono state girate all’interno della Old City Hall: un edificio pubblico risalente agli Anni Novanta dell’Ottocento, quando la città di Fort Worth fu fondata.

Altre location di Lioness 3 si trovano all’interno del cosiddetto Cultural District: una zona ricca di musei, da quello di arte moderna a quello di scienze e storia, che rappresenta il cuore della vita culturale della città.

Altre location nei dintorni di Fort Worth

Nei dintorni di Fort Worth tra i luoghi dov’è stata girata la serie Lioness 3 ci sono Berkeley Place e Ryan Place: due quartieri residenziali di villette monofamiliari e ampi viali “all’americana”: qui, quasi a sottolineare che il pericolo può nascondersi ovunque, sono state girate scene con inseguimenti e scontri a fuoco. Anche l’area della Texas Christian University (TCU) è facilmente riconoscibile sullo schermo tra le location di Lioness 3.