La nuova classifica dà voce a oltre 24.000 residenti e rivela quali sono le città dove le persone dichiarano di sentirsi davvero felici

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Vista panoramica sulla città di Bath, in Inghilterra

La città in cui vivete vi rende felici? Ci sono luoghi nel mondo che sanno offrire molto più di splendidi monumenti, panorami mozzafiato o servizi efficienti: sono quelle città in cui le persone dichiarano di sentirsi davvero felici. Se molte classifiche misurano la qualità della vita attraverso dati oggettivi, come sicurezza, sanità, infrastrutture, verde cittadino o sostenibilità, ce n’è una che racconta un punto di vista diverso: quello di chi quelle città le vive ogni giorno, ed è quella realizzata da Time Out, che ha coinvolto oltre 24.000 residenti di tutto il mondo per capire quali destinazioni garantiscano il maggior benessere percepito.

Ne emerge una graduatoria costruita sulle esperienze e sulle sensazioni degli abitanti, quindi più soggettiva rispetto ad altri ranking, ma capace di raccontare quali città fanno sentire davvero bene chi abitualmente le chiama casa. Per elaborarla, i residenti hanno valutato cinque aspetti della vita quotidiana: se la propria città li rende felici, se lì si sentono più felici rispetto ad altri luoghi in cui hanno vissuto o viaggiato, se percepiscono un clima positivo tra le persone, se trovano gioia nelle esperienze che la città offre e se il livello generale di felicità è aumentato negli ultimi tempi. Per garantire una rappresentanza globale, nella classifica finale è stata inclusa soltanto la città con il punteggio più alto di ciascun Paese.

Siete pronti a scoprire qual è la città più felice del mondo secondo i suoi residenti? La risposta vi sorprenderà.

Bath è la città più felice del mondo

Dopo la classifica delle città più belle del mondo secondo chi le vive, arriva quella delle città più felici nel 2026 stilata da Time Out: a conquistare il primo posto è Bath, elegante città dell’Inghilterra sud-occidentale famosa per le sue antiche terme romane e gli eleganti edifici georgiani dichiarati Patrimonio UNESCO.

Un luogo che conquista al primo sguardo con la sua atmosfera raffinata, gli ampi spazi verdi e un ritmo di vita rilassato. A renderla una delle città più affascinanti del Regno Unito è anche il suo legame con Jane Austen, che visse qui per alcuni anni e vi ambientò alcune delle scene più celebri dei romanzi L’abbazia di Northanger e Persuasione, contribuendo a renderla una delle città letterarie più iconiche d’Inghilterra e del mondo.

A renderla celebre negli ultimi anni sono state diverse produzioni cinematografiche, tra film e serie Tv, girate proprio tra i palazzi e le vie della città. Una delle più amate è Bridgerton: luoghi iconici come il Royal Crescent, l’Holburne Museum, Abbey Green e le Assembly Rooms fanno da sfondo alle seguitissime vicende della serie Netflix.

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Secondo il sondaggio, il 93% dei residenti afferma che vivere a Bath li rende felici, mentre il 92% sostiene di sentirsi più felice qui rispetto ad altri luoghi in cui ha vissuto o che ha visitato. Inoltre, il 91% dichiara di trovare gioia nelle esperienze quotidiane offerte dalla città, mentre il 90% descrive i propri concittadini come persone positive e il 76% ritiene che il livello di felicità sia ulteriormente cresciuto negli ultimi anni.

A contribuire a questo risultato non sono soltanto il patrimonio storico e l’atmosfera rilassata, ma anche il forte senso di comunità. L’83% degli abitanti dichiara infine che è semplice creare relazioni e sentirsi parte della vita cittadina.

La classifica delle 20 città più felici del mondo

Alle spalle di Bath si posiziona Panama City, dove il 93% degli abitanti dichiara di essere felice di vivere nella propria città. La capitale panamense si distingue soprattutto per il fortissimo senso di comunità: è risultata infatti la migliore tra tutte le città analizzate per la facilità con cui è possibile creare legami e amicizie.

Completa il podio Guadalajara, in Messico, apprezzata per la sua vivace identità culturale, la tradizione gastronomica e il forte senso di appartenenza che caratterizza la vita quotidiana dei suoi residenti.

La top 20 mette in evidenza una distribuzione geografica molto ampia, con città provenienti da Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania, a dimostrazione che la felicità urbana non dipende soltanto dal benessere economico, ma anche dalla qualità delle relazioni sociali, dall’offerta culturale e dalla vivibilità degli spazi che mette a disposizione dei propri cittadini e dei viaggiatori. Uniche grandi assenti? Sono le città italiane.

Di seguito riportiamo la classifica completa delle 20 città più felici del mondo nel 2026 secondo Time Out: