In California si viaggia gratis sul treno dei film Western

editato in: da

Un viaggio verso l’età dell’oro, passando attraverso Jamestown su di un’antica locomotiva a vapore, ben nota agli amanti del cinema di Hollywood.

L’età dell’oro rappresenta un periodo particolarmente caratteristico della storia degli Stati Uniti d’America. Ancora oggi continua a ispirare film, offrendo la possibilità di operare un’intrigante analisi sociale. Per vivere pienamente quell’epoca è possibile salire a bordo di un treno storico, che regalerà un viaggio nel tempo a costo zero.

Ad aprile la locomotiva passerà da Jamestown, tra le prime città coinvolte dalla travolgente febbre dell’oro, che portò migliaia di uomini a spingersi verso le estremità del Nuovo Mondo per agguantare un po’ di ricchezza, investendo anni nel processo e spesso perdendo la vita. I viaggiatori avranno la possibilità di sperimentare la vita in un’epoca ormai incredibilmente distante dalla loro, seguendo il percorso verso i secoli passato delineato dal Railtown 1897 State Historic Park. Il parco vanta alcune locomotive a vapore, che da sole valgono l’esperienza. Pezzi di storia su rotaie, da ammirare in ogni loro dettaglio.

Il viaggio condurrà attraverso un percorso di circa 9.6 km, passando attraverso il pittoresco paesaggio della Gold Country, godendo dei servizi di una delle ultime ferrovie a vapore ancora attive in America del Nord. Di grande rilevanza anche per gli appassionati di cinema, considerando le svariate apparizioni di questa linea ferroviaria in grandi titoli di Hollywood. In “Ritorno al Futuro III” si torna indietro nel tempo, fino a raggiungere il Vecchio West, con il treno che ricopre un ruolo cruciale nel film, divenendo una vera e propria macchina del tempo. Restando negli anni ’90, si registra un’apparizione anche in Wild Wild West, commedia-avventura con Will Smith. Questa ferrovia e le sue locomotive sono però al centro di pellicole statunitensi ormai da molti anni. Basti guardare a grandi titoli come “Quel Treno per Yuma” e “Mezzogiorno di fuoco“.

Il 6 e 7 aprile il viaggio in treno sarà del tutto gratuito, seguendo lo strepitoso percorso per 45 minuti, con partenze previste alle 10.30 del mattino, alle 12.00, alle 13.30 e alle 15.00. Niente prenotazioni, dando la precedenza a chi si metterà per primo in fila. Un’esperienza da non mancare, se si è in zona, approfittandone per visitare Jamestown, che vanta molti edifici risalenti alle metà del 1800 o anche precedenti, con negozi e ristoranti per trascorrere una giornata nel West, senza rinunciare alle comodità cui si è abituati.