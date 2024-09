Sulle tracce di un pericoloso serial killer tra l'Alto Adige e la città di Bolzano nella nuova fiction tv thriller in onda su Rai 1 in prima serata

Fonte: Ansa/Ufficio stampa Bolzano, set della fiction Brennero

Dal 16 Settembre va in onda in prima serata su RAI 1 una nuova fiction italiana intitolata Brennero. Diretta da Davide Marengo e Giuseppe Benito questa coproduzione Rai Fiction e Cross Productions è suddivisa in otto episodi da 50 minuti l’uno, organizzati in quattro serate. Carlo Mazzotta e Andrea Valagussa firmano la sceneggiatura e nel cast spiccano Elena Radonicich, Matteo Martari, Richard Sammel, Lavinia Longhi e Luka Zunic, per citarne alcuni. Le riprese di questa storia thriller ricca di suspance che gli appassionati del genere ameranno sicuramente, sono state realizzate in Trentino-Alto Adige.

La trama della fiction Tv Brennero

Uno spietato serial killer ha avvolto nell’oscurità e nel terrore la città di Bolzano lasciando dietro di sé sei vittime di nazionalità tedesca. Il “mostro di Bolzano“, come lo hanno soprannominato i locali, è attivo da diversi anni e sembra convinto che gli italiani siano trattati peggio dei tedeschi. Dopo l’ennesimo omicidio Eva, una giovane e determinata PM, si ritrova a lavorare con Paolo Costa, un ispettore che ha perso una gamba proprio cercando di catturare questo assassino prolifico. Una coppia diversa per cultura, origini e personalità scoprirà di avere qualcosa in comune: voler fermare una volta per tutte quest’uomo violento e imprevedibile.

Fonte: Ufficio Stampa

Dove è stata girata Brennero

Mentre Un passo dal cielo ci ha mostrato i paesaggi naturali di questa zona del Nord Italia, Brennero si svolge tra le strade e le piazze di Bolzano, una città che conta poco più di 105.000 abitanti. Un luogo con l’anima di confine tra Italia e Austria, dove i cartelli stradali sono in tedesco e la popolazione è mista. Capoluogo di provincia dell’Alto Adige, Bolzano fa da sfondo a questo thriller ricco di tensione e mistero.

Alcuni passaggi dei personaggi nel centro della città interessano via della Mostra, viale Venezia, piazza del Grano e piazza delle Erbe, famosa per il mercato dei prodotti locali. Viale Venezia, creato negli anni ’20 per la classe media italiana, presenta un’estetica influenzata dalla tradizione bizantina e rinascimentale. Piazza del Grano è ricca di storia e ospitava il Castello dei principi vescovi di Trento che fondarono il borgo. Qui, il medioevo si unisce alla modernità, ricordando il passato di Bolzano come città fortificata e importante centro commerciale.

Piazza Walther, invece, la più famosa della città, pesso definita il cuore pulsante di Bolzano torna più volte nella fiction e fa da sfondo all’incontro finale tra Mathilde ed Eva. Qui si svolgono gli eventi più importanti nel corso dell’anno, dai mercatini di Natale al mercato dei fiori del 1° maggio, e gli abitanti si ritrovano per un aperitivo, una cena o per godersi qualche altra manifestazione. Alcune scene di Brennero portano nei pressi del ponte Talvera sull’omonimo fiume che scorre dalla Val Sarentino all’Adige. Oltre a collegare i dintorni è anche un posto panoramico che permette di apprezzare le bellezze naturali della zona.

Anche il moderno Ponticello Museion è tra le location scelte per girare questa fiction RAI, come anche la Segheria Gasser che è diventata il cascinale abbandonato, e Casa Markus che è la casa di Helmut Fischer. Infine, qualche altra scena ha avuto luogo alle Terme di Merano, al Palazzo del Ghiaccio di Collalbo e sulla Funivia del Renon che da Bolzano conduce sull’altopiano del Renon.