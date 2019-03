Assisi set della fiction “Che Dio ci aiuti”

editato in: da

È bastato un post pubblicato da Elena Sofia Ricci su Instagram, per accendere la curiosità: “Che dio ci aiuti” avrà una sesta stagione, e sarà girata ad Assisi?

In onda sin dal 2011 sulla Rai, “Che dio ci aiuti” è una tra le serie televisive italiane più seguite. Racconta le vicende di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) che – insieme alle sue consorelle – gestisce un convitto col suo bar. Così, quello che è un convento diventa un luogo di ritrovo, con le suore pronte ad aiutare chiunque vi si rivolga.

L’ultima puntata della quinta stagione è andata in onda giovedì 21 marzo. E ha portato nelle case delle italiane, oltre alle vicende delle suore e del paesino che attorno al convento ruota, anche le immagini di un’Italia splendida. Le prime due stagioni sono state girate a Modena, la terza e la quarta a Fabriano (nella provincia marchigiana di Ancona). Per la quinta stagione, il cast è approdato infine – per alcune riprese – ad Assisi.

Quali location di Assisi sono state scelte? La zona di Porta Perlici, via del Comune Vecchio, piazza Matteotti, piazza San Pietro, via Eremo delle Carceri. E poi il centro città, tra piazza del Comune, via San Paolo e via San Gabriele dell’Addolarata. Tra caratteristici vicoli e monumenti simbolo, è stato selezionato anche l’Istituto Serafico, che promuove e svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza socio-sanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Così, lo scorso ottobre, si leggeva sulla pagina dell’ente: “Non smettiamo mai di imparare anche noi. Oggi impariamo dal cinema, visto che al Serafico ospitiamo le riprese della fiction‪ Che Dio Ci Aiuti 5‬”.

Le scene in interno della quinta stagione, invece, sono state quasi interamente girate a Roma tra la Facoltà di Lettere e Folosofia di Tor Vergata (l’atrio dell’università) e la chiesa di San Giovanni Battista dei Genovesi a Trastevere (il convento degli Angeli).

Che la sesta stagione di “Che dio ci aiuti”, e che il cast torni dunque ad Assisi? I fan sono già in trepida attesa.