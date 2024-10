TTG 2024, intevista a Loretta Credaro, Presidente Isnart

Cos’è l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart) e perché è importante per il nostro turismo? Ce lo ha spiegato la Presidente Loretta Credaro che abbiamo incontrato in occasione dell’ultima edizione di TTG Travel Experience, la fiera del turismo più importante d’Italia. I dati sono alla base della pianificazione territoriale, possono supportare la governance turistica in ogni attività; in particolar modo nell’era digitale, diventano fondamentali per una efficace pianificazione strategica, per una efficiente gestione delle risorse, per una promozione del territorio mirata, ma anche per il miglioramento dell’esperienza del visitatore nonché per il monitoraggio continuo delle performance turistiche di una destinazione, sia dal punto di vista economico che di impatto sociale e ambientale.

Non ultimo, i dati sono anche alla base delle attività di collaborazione e coordinamento di una destinazione turistica: la condivisione delle informazioni tra gli stakeholder permette una gestione più informata, sostenibile ed efficiente del comparto, promuove lo sviluppo del territorio nel rispetto delle risorse e della comunità locale. La filosofia di Isnart, da oltre trent’anni, si basa su una conoscenza del settore assolutamente data driven: non è un caso, dunque, che abbiamo nell’ultimo triennio fortemente investito nell’arricchire il nostro Osservatorio sull’economia del turismo, basato sui costanti campionamenti sia dal lato della domanda interna ed estera che dell’offerta, con l’integrazione in logica “big data” di una serie di database, sia open che proprietari.