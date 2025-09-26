A bordo del nuovo Frecciarossa 1000 (che sfiora i 360 km orari)

Il nuovo Frecciarossa 1000 di nuova generazione per viaggiare in Italia (e non solo) debutterà il 28 settembre 2025: sarà più veloce, sostenibile e confortevole

Foto di Sara Boccolini

Pubblicato: 26 Settembre 2025 14:30

ufficio stampa
Il nuovo Frecciarossa 1000

Il 28 settembre 2025 segna l’arrivo in Italia del Frecciarossa 1000 di nuova generazione, il treno ad Alta Velocità di Trenitalia che promette di ridefinire il concetto di viaggio sui binari.

Presentato in anteprima dall’AD e DG del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, e dall’AD e DG di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, il convoglio entrerà ufficialmente in circolazione sui principali collegamenti AV italiani a partire da domenica 28 settembre.

Il nuovo Frecciarossa rappresenta un passo importante nel rinnovamento della flotta italiana, grazie a un investimento complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro. Saranno disponibili 36 convogli, con opzione per ulteriori 10, e un ritmo di consegna medio di dieci convogli l’anno fino al 2029. Questa strategia fa parte del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS, volto a garantire servizi sempre più moderni, tecnologici e sostenibili per i passeggeri italiani e internazionali.

