Fonte: iStock Le migliori compagnie aeree al mondo nel 2025

Anche per quest’anno, l’organizzazione specializzata nella ricerca sul trasporto aereo internazionale Skytrax ha nominato le migliori compagnie aeree del mondo per il 2025. Considerati come “gli Oscar dell’industria aeronautica”, i World Airline Awards 2025 sono stati annunciati durante una cerimonia di gala tenutasi il 17 giugno 2025 al Paris Air Show, presso il Museo dell’Aria e dello Spazio.

Per creare la classifica, Skytrax affida il sondaggio ai passeggeri, i quali possono esprimere le proprie scelte personali su quale compagnia aerea reputano la migliore tenendo in considerazione diversi criteri, come il rapporto qualità-prezzo.

Come ha dichiarato Edward Plaisted, CEO di Skytrax: “Abbiamo dato il bentornato a un gran numero di vincitori precedenti e siamo stati anche felicissimi di vedere nuovi volti e compagnie aeree. Come dimostrato dalla presenza di così tante ex compagnie aeree vincitrici, la costanza della qualità è chiaramente ben riconosciuta dai clienti quando votano per queste compagnie.”

A primeggiare per la nona volta consecutiva è Qatar Airways, mentre Singapore Airlines, vincitrice per ben cinque volte, si classifica al secondo posto e Cathay Pacific Airways sale al terzo.

Qatar Airways è ancora la migliore compagnia aerea al mondo

Per il nono anno consecutivo, la compagnia aerea Qatar Airways trionfa come la migliore al mondo, ottenendo risultati eccellenti in diverse categorie. Spicca la sua Business Class e la sua Al Mourjan Garden Lounge, riconosciuta come “Migliore Lounge Business Class”.

Qatar Airways vola attualmente verso oltre 170 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi tramite il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport. Quest’ultimo, inoltre, è stato nominato da Skytrax “Miglior Aeroporto del Medio Oriente” per 11 anni consecutivi e “Miglior Aeroporto per lo Shopping del Mondo” per il terzo anno di fila.

Qatar Airways è stata anche la prima compagnia aerea in Medio Oriente a ottenere la certificazione di Valutazione Ambientale IATA (IEnvA) e la prima compagnia aerea a livello globale a essere certificata secondo lo standard del settore per la prevenzione del traffico illegale di specie selvatiche nell’aviazione.

La top 10 delle migliori compagnie aeree

Al secondo posto c’è Singapore Airlines, che ha conquistato i massimi riconoscimenti aggiudicandosi il premio per la Migliore Cabina Equipaggio del Mondo, per le sue Suite di Prima Classe e come Migliore Compagnia Aerea in Asia. Nella classifica generale, al terzo posto troviamo Cathay Pacific, che primeggia nelle sottocategorie dedicate al miglior intrattenimento e la migliore Economy Class.

Al quarto posto, invece, troviamo ANA All Nippon Airways, che si conferma al 4 posto nella classifica globale, replicando il successo precedente con la vittoria del premio per i Migliori Servizi Aeroportuali del Mondo. ANA ha anche conquistato il premio per il Miglior Personale di Servizio Aereo in Asia.

In Europa, invece, la migliore compagnia con la quale viaggiare è Turkish Airlines, vincitrice anche dei titoli come Miglior Catering nella Business Class Migliore Compagnia Aerea dell’Europa del Sud.

Questa la top 10 di Skytrax: