Ti basta aprire una nuova scheda del browser per viaggiare in tutto il mondo

editato in: da

Per lavoro, o per svago, ci ritroviamo tutti con un milione di schede di navigazione aperte contemporaneamente ogni volta che siamo al computer. E se vi dicessimo che esiste un modo per utilizzarle alla stregua di un viaggio virtuale e sorprendente?

Del resto, gli ultimi tempi, ci hanno insegnato quanto i viaggi virtuali siano diventati una parte imprescindibile delle nostre esperienze. Per conoscere luoghi vicini e lontani, per esplorare attrazioni turistiche e culture, per fare delle esperienze immersive tra i colori e le meraviglie del mondo.

E ora, grazie a un’estensione del browser, possiamo continuare a sognare con un semplice click. Tab With A View è un plugin di Google Chrome e Microsoft Edge che consente, a chiunque lo abbia, di viaggiare nei luoghi più belli del mondo comodamente da casa.

Ogni scheda aperta diventa un viaggio inaspettato e sorprendente: l’estensione del browser, infatti, sceglie in modo casuale una fotografia o un video di una destinazione e la utilizza come sfondo della nuova scheda aperta. Le immagini che ci troviamo a guardare sono state tutte scattate da persone reali, viaggiatori o cittadini di quel determinato territorio.

Ci sono panoramiche scattate dall’alto grazie all’ausilio di droni, dettagli di quartieri più o meno popolari, viste di bar e hotel e video che ritraggono le meravigliose attrazioni naturali nel mondo. Il database è in continuo aggiornamento e chiunque può contribuire ad arricchire la piattaforma con fotografie e video.

Se quindi rientrate tra quelle persone che, ogni volta che sono al pc, hanno un milione di schede aperte, questa estensione ci sembra il modo migliore e più divertente per viaggiare con la mente anche durante lo smart working o altre attività da svolgere al computer.

L’estensione, inoltre, oltre a consentirci di fare una breve vacanza virtuale tra un’attività e l’altra, ci restituisce anche delle informazioni molto utili sui viaggi come i voli in tempo reale, i dati relativi al Coronavirus nel mondo e i requisiti di accesso per ogni destinazione visualizzata sul browser.

Uno strumento ottimale che può essere utilizzato non solo per svagarci ma anche come fonte d’ispirazione per viaggi futuri. Per installare l’estensione basta andare su Chrome Web Store e cliccare su “aggiungi a Chrome”. Per Microsoft Edge, invece, occorre visitare il sito web dei componenti aggiuntivi.

E ora diteci, quante schede aperte avete in questo momento?