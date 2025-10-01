Vacanze per tutti, il sistema di pagamento innovativo che incrementa prenotazioni e profitti

La soluzione HeyLight dedicata al mondo dell’hospitality è attivabile con qualsiasi carta e permette di suddividere il totale del pagamento in acconti mensili

Shutterstock Vacanze per tutti con HeyLight per accomodation

La possibilità di suddividere il costo del soggiorno in acconti mensili, senza costi aggiuntivi e senza soglie minime di spesa. Questa è l’aspirazione di una fetta sempre più consistente di turisti italiani e stranieri, ed è proprio il fattore che ha trasformato questa modalità di pagamento in una leva strategica fondamentale per l’industria dell’ospitalità.

Partendo da questi presupposti HeyLight ha sviluppato un sistema tecnologico specifico per le strutture ricettive, all’avanguardia e di semplice implementazione grazie al supporto di un team di esperti specializzati, sempre disponibile ad assistere ogni categoria di business: alberghi e gruppi hotelieri, bed & breakfast, resort e camping, locazioni brevi e case vacanze.

Semplicità d’uso e vantaggi immediati

Attraverso HeyLight per accomodation il meccanismo di pagamento si avvia utilizzando una qualsiasi carta di credito, debito o ricaricabile. La somma totale viene automaticamente ripartita in quote mensili calcolate sui mesi che intercorrono tra la prenotazione e la data di arrivo, completando il saldo prima dell’ingresso dell’ospite nella struttura. Già compatibile con la maggior parte dei motori di prenotazione, questo nuovo strumento può quindi diventare per l’operatore turistico un vero strumento di espansione commerciale e ottimizzazione dei ricavi.

Il pagamento in più acconti può essere sfruttato dalla struttura come stimolo per accelerare le prenotazioni durante i periodi di minore affluenza o nei mesi di bassa stagionalità. Così facendo si diminuisce la necessità di promozioni insistenti e si salvaguarda il profitto evitando di svalutare l’offerta commerciale.

Shutterstock

Dal lato del turista, la possibilità di suddividere la spesa del viaggio al momento della selezione diminuisce il rischio di abbandono del carrello. A supportarlo sono le statistiche dell’Osservatorio Compass sui pagamenti dilazionati, che mostrano come senza questa alternativa il 38% degli acquirenti non avrebbe finalizzato la transazione, mentre il 60% ha persino utilizzato il beneficio per acquistare servizi di categoria più elevata.

Il meccanismo rispetta completamente le politiche di cancellazione dell’albergo, che rimangono interamente sotto il controllo della struttura. Inoltre, grazie al versamento anticipato precedente al soggiorno, si limita anche il pericolo di mancate presentazioni o disdette dell’ultimo momento. In estrema sintesi, con HeyLight per accomodation la struttura riceve quanto stabilito nei tempi concordati e l’ospite non affronta spese extra.

Attrattività per il mercato turistico internazionale

Con la crescita della richiesta dall’estero, disporre di un sistema di pagamento facilmente comprensibile e accessibile per i viaggiatori di tutto il mondo può rappresentare un elemento distintivo. Accettando ogni tipologia di carta e integrandosi perfettamente con le piattaforme digitali più diffuse, HeyLight per accomodation è progettato anche per chi si sposta senza limitazioni geografiche, trasformandosi in uno strumento magnetico per attrarre la clientela internazionale, maggiormente incline a organizzare il soggiorno con ampio anticipo e a preferire soluzioni tecnologiche innovative.

Shutterstock

A testimoniare l’effetto benefico della nuova soluzione tecnologica integrata nell’offerta di HeyLight è Luca Lambertini, Direttore HeyLight, Compass Banca: “L’introduzione di una soluzione innovativa per gli hotel che propone un sistema di pagamenti in piccole quote dalla prenotazione al check-in si allinea perfettamente con la missione di HeyLight come alleato dell’esperienza, attento alle necessità dei viaggiatori; per le strutture ricettive, l’effetto sui ricavi è concreto, con aumenti considerevoli delle prenotazioni e come strumento di attrazione per nuove tipologie di clienti che desiderano beneficiare della praticità di un pagamento modulare”.

Incontra il team HeyLight agli eventi di Rimini

Durante la settimana dal 7 al 10 ottobre, il team di HeyLight sarà presente a Rimini per incontrare operatori e professionisti del settore. Il primo appuntamento sarà all’Hospitality Day il 7 ottobre presso il Palacongressi di Rimini allo stand S-20. Successivamente, dal 8 al 10 ottobre, le novità di Heylight per accomodation saranno illustrate al TTG Travel Experience presso il Rimini Expo Centre nel padiglione A3, stand numero 308.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale HeyLight è un marchio registrato di Compass Banca S.p.A. e identifica diverse soluzioni di pagamento rateale: A) La dilazione di pagamento gratuita concessa ai consumatori, previa valutazione, da venditori di beni e servizi con cui Compass Banca S.p.A. abbia stipulato, un accordo per la cessione dei crediti pro-soluto (factoring). Condizioni complete applicabili alla dilazione sono disponibili presso i venditori di beni e servizi. Fogli Informativi relativi al contratto di factoring disponibili sul sito Compass.it, Heylight.com, presso le Filiali Compass Banca S.p.A. o presso gli agenti in attività finanziaria che operano in qualità di intermediari del credito monomandatari o con mandato in esclusiva di prodotto di Compass Banca S.p.A.. Salvo approvazione di Compass Banca S.p.A. B) Il prestito finalizzato concesso ai consumatori, salvo approvazione, direttamente da Compass Banca S.p.A. Condizioni economiche e contrattuali disponibili sul sito Compass.it, Heylight.com e presso i venditori, convenzionati senza o in esclusiva con Compass Banca S.p.A. C) Inoltre, il marchio HeyLight è stato concesso in licenza d’uso a Holipay S.r.l., società italiana con sede in viale Ortigara, 7/9 Milano Marittima (RA) Registro Imprese di RA Codice Fiscale e Partita Iva 16090851003. Il servizio tecnologico offerto da Holipay è pensato per le esigenze degli albergatori, al fine di automatizzare e ripartire calendarizzando il flusso degli incassi delle caparre attraverso un software as a service integrato con un servizio di gateway di pagamento. L’utilizzo del servizio è soggetto a termini e condizioni Heylight.com/it/it/viaggi-turismo.