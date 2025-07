Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Siete appena saliti a bordo dell’aereo che vi porterà alla prossima meta di viaggio e il personale di volo vi raccomanda di spegnere i vostri cellulari, e ogni altro device tecnologico che abbia una connessione, oppure di impostarlo sulla modalità aereo. Un’opzione presente ormai da diversi anni, ma che non tutti eseguono una volta sul mezzo.

Ma come funziona e perché si può tenere acceso il telefono in modalità aereo durante la fase di decollo? Le regole evolvono continuamente ed è bene restare aggiornati su tutte le novità che ci riguardano come passeggeri di voli europei o intercontinentali.

Si può tenere la modalità aereo durante il decollo?

Sì, è permesso tenere il telefono in modalità aereo durante il decollo. La modalità aereo è la funzione attraverso la quale il cellulare resta acceso, ma vengono disattivate tutte le connessioni radio. Non è quindi più possibile effettuare e ricevere chiamate e messaggi, e non si può più navigare con i dati mobili o tramite il Wi-Fi (che però può essere riattivato manualmente per connettersi alla rete Wi-Fi dell’aereo, quando disponibile gratuitamente o a pagamento). Anche il Bluetooth viene disattivato, ma anche in questo caso si può riattivare manualmente.

Attivando la modalità aereo durante il decollo, il viaggiatore potrà tranquillamente continuare ad ascoltare la musica sul proprio smartphone, oppure guardare video e film precedentemente scaricati sulle piattaforme dedicate.

Perché viene chiesto di mettere in modalità aereo gli smartphone

Sfatiamo innanzitutto una delle leggende che riguardano la richiesta di spegnere i dispositivi elettronici o di metterli in modalità aereo durante le fasi critiche di decollo e atterraggio: uno o più smartphone accesi non faranno precipitare un aereo e non c’è alcuna evidenza che possa far pensare a un esito tanto catastrofico. Ma ciò non significa che questa disposizione vada ignorata.

Il motivo principale per cui viene fatta questa richiesta resta legato alla sicurezza: le connessioni radio del telefono e degli altri device elettronici, infatti, potrebbero interferire con i sistemi di navigazione e comunicazione del velivolo. Ad esempio, possono creare disturbi con le connessioni radio tra aereo e torre di controllo, formando una sorta di ronzio fastidioso nelle cuffie dei piloti. Infatti, essi si affidano alle informazioni che ricevono da terra tramite le cuffie che indossano, in particolar modo per il decollo e l’atterraggio. In questo modo, se le onde radio di più cellulari interferiscono con le cuffie, i piloti riescono comunque a capire le istruzioni che vengono fornite dalla torre di controllo, ma l’audio potrebbe risultare più disturbato e meno chiaro.

Un’altra motivazione che frena l’uso del telefono a bordo sarebbe anche di natura esperienziale: permettere a tutti indistintamente di chiamare al telefono (come accade nei treni e nei bus) potrebbe finire per creare troppo disturbo e minare la quiete dei viaggiatori, oltre a rendere poco udibili gli annunci di sicurezza vocali dell’equipaggio.

Le regole in Europa e nel resto del mondo

In Europa, dal 2014 la EASA (European Union Aviation Safety Agency) ha approvato l’utilizzo di dispositivi elettronici durante tutte le fasi del volo, ma solo se in modalità aereo (ovvero con radio cellulari disattivate). Le regole vengono comunque stabilite da ciascuna compagnia aerea: alcune permettono di attivare Wi‑Fi o il Bluetooth (ma non le radio cellulari).

Le stesse regole valgono anche negli Stati Uniti, dove le normative FAA (Federal Aviation Administration) vietano l’uso di dispositivi che trasmettono segnali durante il volo, a meno che vengano utilizzati in “flight mode” e con connessioni radio disattivate.

Ma l’Europa, a differenza degli USA, si è mossa per rendere meno stringenti le regole relative all’uso dei cellulari durante il decollo e tutte le altre fasi del volo. Nel 2022, la Commissione Europea ha dato il via libera all’utilizzo dei dispositivi con connessione 5G sui voli di linea. Una innovazione che però non è ancora stata concretamente implementata da tutte le compagnie.

Secondo la normativa europea, le compagnie aeree degli stati membri dell’UE sono tenute a dotare i propri aeromobili di particolari apparecchiature, chiamate “pico-celle“, che permettono di sfruttare la rete satellitare per connettersi a internet. Si evita in questo modo di creare interferenze, poiché la frequenza sarebbe diversa da quella utilizzata dal personale di pilotaggio.

Ora che conoscete tutti i motivi per cui si può (e si dovrebbe) tenere la modalità aereo in volo, in particolare durante il decollo e l’atterraggio, non resta che seguire le indicazioni del personale di volo prima del decollo, quindi “Relax and enjoy your flight“.