Come arrivare all'isola di Krk, la più grande della Croazia e una delle mete preferite dai turisti di tutta Europa per le vacanze estive: ecco cosa sapere

iStock La città costiera di Baska

Krk è una delle isole più grandi e accessibili della Croazia. Situata nel Mar Adriatico settentrionale, a sud-est di Fiume, è collegata alla terraferma dal ponte omonimo. Questo significa che i turisti possono raggiungerla facilmente in auto, senza dover dipendere dai traghetti o pianificare il viaggio in base agli orari delle traversate.

L’isola ospita anche l’aeroporto di Fiume: sebbene i voli non siano molto frequenti, chi ha l’opportunità di atterrare qui arriva direttamente a destinazione, senza bisogno di guidare. Ma Krk non è amata solo per la sua accessibilità: è anche una destinazione straordinaria, tra storiche città costiere, vigneti ondulati, spiagge tranquille e siti culturali risalenti all’epoca romana e medievale.

Come raggiungerla? Ecco tutte le opzioni a vostra disposizione!

Come arrivare con l’aereo

L’aereo non è sicuramente l’opzione più conveniente per i viaggiatori italiani. Seppur ci sia un aeroporto proprio sull’isola, questo non offre tratte dirette con l’Italia. Tuttavia, potete valutare di atterrare negli aeroporti vicini e, da qui, procedere noleggiando un’auto o sfruttando, se presenti, i mezzi pubblici.

I principali aeroporti presenti nelle vicinanze sono:

Zagabria, distante 170 km

Lubiana, distante 140 km

Trieste, distante 140 km

Pola, distante 130 km

Come arrivare con il bus da Trieste

Dall’Italia, l’unico bus che permette di arrivare facilmente sull’isola di Krk parte da Trieste. L’autobus offerto è quello della compagnia Arriva Croatia che collega quotidianamente Trieste alla stazione degli autobus di Veglia (Krk), il capolinea sull’isola.

Il viaggio ha una durata stimata tra le 3 e le 5 ore, a seconda del traffico e dei tempi di attesa ai controlli di frontiera, che possono aumentare notevolmente in alta stagione. Sebbene i prezzi dei biglietti siano variabili, è possibile usufruire di sconti speciali prenotando tramite l’app ufficiale. Una volta arrivati a Veglia, è facile spostarsi verso le altre città, i porti e le località turistiche dell’isola utilizzando i bus locali o i taxi.

Come arrivare con l’auto

Arrivare sull’isola di Krk in auto dall’Italia è la soluzione più comoda, soprattutto per chi desidera esplorare la Croazia in totale libertà. Grazie al ponte di Krk, che collega l’isola alla terraferma, non è necessario affidarsi ai traghetti: basta seguire le autostrade che attraversano il Friuli Venezia Giulia, entrare in Slovenia (acquistando la vignetta autostradale) e proseguire in direzione Fiume (Rijeka), fino a imboccare il ponte.

Il tragitto è panoramico e ben segnalato, con tempi di percorrenza che variano da circa 2,5 ore da Trieste fino a 7–8 ore da città come Milano o Bologna. Viaggiare in auto offre il grande vantaggio di poter gestire i tempi in autonomia, visitare località lungo il percorso e, una volta sull’isola, spostarsi facilmente tra baie, borghi storici e spiagge appartate. Una scelta ideale per chi ama la flessibilità e vuole godersi ogni tappa del viaggio!