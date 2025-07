Vacanze in bicicletta, i migliori modelli di portabici per auto 2025

iStock Come scegliere il portabici giusto

L’estate è arrivata e con lei la voglia di scoprire territori nuovi in sella alla propria bicicletta. Se anche tu fai parte di quella crescente schiera di viaggiatori che ha scelto le due ruote come compagne di avventure, sai bene quanto sia fondamentale avere un portabici affidabile per raggiungere comodamente le tue destinazioni preferite.

Trasportare la bicicletta in auto non è solo una questione di praticità, ma diventa essenziale quando si pianificano itinerari cicloturistici che richiedono di raggiungere punti di partenza lontani da casa. Una settimana lungo le ciclabili dell’Alto Adige o un weekend sui sentieri della Toscana: i portabici disponibili su Norauto possono fare la differenza tra una partenza serena e ore di stress per sistemare l’attrezzatura.

Perché investire in un portabici di qualità per i tuoi viaggi

Per chi viaggia regolarmente in bicicletta, il portabici rappresenta un investimento fondamentale che va oltre la semplice comodità. I modelli di qualità garantiscono innanzitutto la sicurezza durante il trasporto, aspetto fondamentale quando si percorrono centinaia di chilometri autostradali per raggiungere la meta delle proprie vacanze.

La differenza tra un portabici economico e uno professionale si nota immediatamente. I modelli più avanzati sono costruiti con sistemi di aggancio rapido che riducono drasticamente i tempi di montaggio, fino al 40% in meno, permettendoti così di concentrarti sulla pianificazione dell’itinerario piuttosto che sulla logistica. Molti viaggiatori esperti, per esempio, scelgono soluzioni premium progettate per le e-bike, che possano sostenere fino a 30 kg per ogni bicicletta.

Un aspetto spesso sottovalutato dai cicloturisti è la compatibilità con diversi tipi di biciclette. Se la tua passione ti porta a sperimentare discipline diverse – dalla mountain bike per i sentieri alpini alla bici da corsa per le strade della Puglia – avrai bisogno di un portabici versatile che si adatti a telai di diverse dimensioni e pesi. Diventa quindi importante rivolgersi a soluzioni innovative che offrano un servizio di configurazione online che, semplicemente inserendo il numero di targa del tuo veicolo, sia in grado di elencare modelli compatibili con la tua auto ed evitare errori di acquisto, oltre ad assicurare il rispetto delle normative vigenti in ambito di portabici.

Portabici da gancio traino, la scelta per viaggiatori esperti

Per chi percorre migliaia di chilometri ogni anno inseguendo nuovi percorsi ciclabili, i portabici da gancio traino sono la soluzione più professionale e sicura. Questi sistemi dispongono di una stabilità superiore anche a velocità autostradali elevate e consentono di trasportare più biciclette senza compromettere la maneggevolezza del veicolo.

I modelli di punta sono particolarmente apprezzati dai cicloturisti che utilizzano biciclette elettriche per spostarsi su territori collinari o montani. La possibilità di trasportare due e-bike con un peso massimo di 30 kg ciascuna, unita ad esempio a un sistema basculante che lascia libero l’accesso al bagagliaio, rende questi portabici ideali per viaggi di più giorni dove è necessario avere sempre a disposizione bagagli e attrezzature. Alcuni sistemi sono inoltre dotati bracci di fissaggio regolabili e di un sistema di antifurto integrato che protegge ogni bicicletta da ogni possibile tentativo di sottrazione.

Non mancano poi le alternative più accessibili ma comunque robuste realizzate in acciaio zincato anti-corrosione, adatta a chi viaggia con biciclette tradizionali o mountain bike. Sono in commercio modelli che possono trasportare fino a 4 biciclette, rendendoli ideali per famiglie o gruppi di amici che condividono la passione per il cicloturismo.

Puoi scegliere inoltre quelli che includono il kit luci LED omologato, fondamentale per rispettare il codice della strada durante i trasferimenti, e controlla che siano testati secondo le normative europee ECE R26 per garantire massima sicurezza anche nelle condizioni più impegnative. Norauto sceglie con attenzione i prodotti da proporre ai suoi clienti. Per questo, sul sito non possono mancare i portabici realizzati dai migliori brand del settore quali Thule, Fabbri, Modula, Peruzzo e Atera.

Soluzioni economiche per cicloturisti occasionali

Non tutti i viaggiatori in bicicletta necessitano di soluzioni professionali. Chi pratica cicloturismo occasionalmente, magari solo durante le vacanze estive, può optare per portabici da tetto o posteriori che sono disponibili con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

I portabici da tetto sono perfetti per chi possiede già barre portapacchi e cerca una soluzione versatile per trasporti saltuari. Questa tipologia si adatta perfettamente a viaggi verso destinazioni balneari in cui la bicicletta diventa un mezzo per scoprire i dintorni della località di villeggiatura.

Per chi non dispone di gancio traino né barre da tetto, i portabici posteriori possono rivelarsi funzionali e pratici. Sono infatti in grado di trasportare fino a 3 biciclette utilizzando un sistema di cinghie rinforzate che si adatta a qualsiasi tipo di portellone senza danneggiare la vernice del veicolo grazie alla presenza dei gommini di protezione.

Si tratta di sistemi particolarmente apprezzati da chi sceglie destinazioni cicloturistiche raggiungibili in giornata, come i numerosi percorsi ciclopedonali che attraversano le città d’arte italiane o le piste ciclabili lungo i fiumi e i laghi.

Come scegliere il portabici perfetto per i tuoi viaggi

La scelta del portabici ideale dipende principalmente dal tipo di cicloturismo che pratichi. Se ami esplorare territori montani con la tua e-bike, dovrai necessariamente orientarti verso modelli da gancio traino o comunque top di gamma, gli unici con portata certificata per biciclette elettriche.

Per i cicloturisti che preferiscono biciclette da corsa con telai in carbonio, sono consigliati i sistemi di aggancio sulla ruota che evitano pressioni dannose sul telaio ultraleggero. Chi invece utilizza fat bike con pneumatici superiori a 3 pollici dovrà optare per portabici specifici con scanalature maggiorate.

La frequenza d’uso è un altro fattore determinante: se viaggi spesso, vale la pena investire in un sistema di aggancio rapido che riduca i tempi di montaggio. Se opti per i sistemi economici, sotto i 100 euro, considera che siano garantiti dagli elevati standard di qualità con certificazione TÜV e che siano realizzati con strutture in alluminio anodizzato che resiste alla corrosione. Per salvaguardare l’autoveicolo, invece, controlla che i punti di contatto siano ricoperti di un materiale attutente come ad esempio la gomma EVA.

Più in generale, si devono prendere in considerazione la capacità di carico verticale del gancio traino, impressa sul valore S della sfera (di norma, troverai un numero di 50-90 kg), la larghezza del tetto per i modelli da barre e la conformazione del portellone per i portabici posteriori.

Una volta scelto il portabici più adatto, puoi scegliere di rivolgerti servizio di montaggio professionale che ti permette di partire immediatamente per la tua avventura senza preoccuparti dell’installazione. Prendi in considerazione offerte con tariffe trasparenti che ti assicurino comunque la certezza di un montaggio a regola d’arte eseguito da tecnici specializzati.

In collaborazione con Norauto