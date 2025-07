Pronti per le vacanze? Con questi must have scontati viaggi leggero e low cost senza rinunciare a niente

Zaini, accessori e cose che non sapevi di desiderate: tutto quello che serve per il tuo viaggio lo trovi su AliExpress, con sconti fino al 60%. Ecco i nostri irrinunciabili

Per viaggiare non basta un biglietto aereo, ma serve molto di più! Zaini, organizer e gadget di elettronica sono fondamentali per rendere il tuo viaggio sicuro, comodo e divertente. E se è low cost, ancora meglio. Ma dove trovare tutto il necessario? La risposta arriva da AliExpress e dalle sue offerte d’evasione: 7 giorni di offerte e promozioni dedicate a chi ama i viaggi, da quelli avventurosi a quelli più rilassanti.

Lo zaino sottovuoto per viaggiare low cost e senza pensieri

Must have per chi viaggia low cost, ideale per chi vuole spendere poco, ma portarsi davvero tutto: lo zaino sottovuoto costa pochissimo ed è la svolta per ogni tuo trip. Non a caso è diventato viralissimo su Instagram e TikTok, utilizzato da creators, nomadi digitali e viaggiatori incalliti che l’hanno trovato comodo e pratico.

Grazie al sistema di aspirazione dell’aria infatti permette di mettere letteralmente “sottovuoto” i tuoi vestiti (e non solo). In più le misure lo rendono perfetto come bagaglio a mano per le principali compagnie aeree low cost.

E non dimenticare la pompetta per creare subito il tuo sottovuoto.

Bottigliette mini size, organizer e altre cose da mettere in valigia

Crema, shampoo, balsamo o dentifricio: le bottigliette mini size ti permettono di portare tutto ciò che ti serve per il viaggio, rispettando i regolamenti delle compagnie aeree.

Su AliExpress trovi dei set scontati, comodissimi da usare in ogni tuo viaggio, con boccette per qualsiasi tipologia di prodotto. Le paghi meno di 1euro e le usi per sempre!

Fra gli organizer più interessanti quelli per il trucco e i prodotti per l’igiene personale. Come le mini borse per il make up che contengono davvero tutto, costano meno di 1 euro e sono coloratissime.

Organizzare al meglio la valigia è fondamentale per tanti motivi: ti permette di non pagare sovrapprezzi sul biglietto a causa del peso eccessivo della valigia e ti consente di portare in viaggio tutto quello che ti serve, senza dover rinunciare a nulla.

Certo, riempire la valigia o lo zaino alla perfezione, sfruttando tutto lo spazio a disposizione non è mai semplice. Per farlo – per fortuna – esistono degli organizer da valigia.

Il guardaroba pieghevole – ad esempio – è l’ideale se desideri avere tutto in ordine nel bagaglio, ma anche quando ti trovi in hotel, senza dover disfare la valigia o frugare per trovare quello che vuoi. Lo paghi pochissimo ed è un must in viaggio.

Per organizzare la valigia esistono poi delle comodissime borse da viaggio, per dividere scarpe, indumenti intimi, abiti e costumi. Un metodo per ottimizzare lo spazio, ma anche per trovare qualsiasi cosa nel bagaglio, ovunque tu sia.

Infine non dimenticare i sacchetti sottovuoto da viaggio. Il kit comprende anche una pompa a mano e una elettrica, sono a prova di umidità e ti permettono di dividere i capi sporchi da quelli puliti quando sei in viaggio, senza il rischio di cattivi odori.

Altri indispensabili per organizzare il tuo viaggio? Senza dubbio il portafogli per passaporto: comodo, impermeabile e perfetto per proteggere soldi e documenti, tenendolo sempre a portata di mano.

Ma anche il mini kit di pronto soccorso, da tenere a casa e da mettere in valigia, per non farti cogliere mai impreparato e vivere ogni vacanza in serenità.

La power bank mini per ricaricare i tuoi device

Quando sei in viaggio restare connessi è importante, ricaricando smartphone, tablet o pc quando serve. Per farlo c’è la power bank mini: una vera e propria stazione di ricarica per i tuoi device.

Comodissime pure le solar power bank, che funzionano con la luce del sole, sono dotate di cavi integrati e luci LED. Ma soprattutto costano pochissimo!

Gli accessori per viaggiare comodo

Viaggiare non significa per forza dover rinunciare a piccole comodità e agi. Sull’aereo, in treno, ma anche in nave, puoi sfruttare il potere di accessori che costano poco

Il lettino gonfiabile è senza dubbio un must, da portare con te (si richiude facilmente in un sacchetto e occupa poco spazio) e usare ovunque tu sia. Costano meno di 10 euro ed è un must per qualsiasi viaggio.

Proprio come il materassino che si gonfia e sgonfia da solo e trovi scontato quasi del 70%. Per viaggi avventurosi, ma senza rinunciare alla comodità!

Non dimenticare in valigia anche la coperta/telo da mare, da usare in spiaggia o sull’erba, per pic nic e momenti di relax, senza paura di sporcarti.

Largo spazio poi ai mini gadget che ti salvano la vita in vacanza. Come il mini ventilatore portatile da usare nelle giornate più afose, quando fai trekking o visiti una nuova città. Lo posizioni sul collo e te ne dimentichi, godendoti l’aria fresca.

Prova pure il nuovissimo cuscino da viaggio (ideale per l’aereo) a forma di lumaca: avvolge il collo, evita dolori e ti fa dormire benissimo!

Rinunciare al caffè è impossibile? Ti capiamo, per questo il consiglio è quello di acquistare una macchina del caffè portatile. La metti in valigia e prepari il caffè in giro per il mondo!

Elettrica, funziona con le capsule ed è facilissima da usare.

E per bibite sempre fresche approfitta dal mini frigo per una bottiglia: comodo, leggero e ideale da portare in viaggio in giro per il mondo.

Lo sapevi che in vacanza puoi anche stirare e lavare i tuoi capi? Tutto merito della mini lavatrice e del mini ferro da stiro. Sono portatili, occupano poco spazio e svolgono il loro lavoro alla perfezione.

