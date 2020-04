Turismo lento: tutti i benefici e perché potrebbe essere una buona risorsa per l’Italia

editato in: da

Se ne parla già da un po’ del turismo lento, una particolare forma di viaggio che come regola di base ha quella di farci prendere il nostro tempo personale. Si è cominciato a nominarlo in epoche in cui non avremmo mai pensato di ritrovarci isolati come siamo ora. Ma come si suol dire, “nulla accade per caso” e forse questa maniera di esplorazione potrebbe davvero portare dei benefici al nostro Paese.

Il turismo cambierà e con lui le modalità, gli interessi e le aspettative, per un periodo che, al momento, non possiamo definire. Possiamo tentare delle previsioni su quando si ricomincerà a viaggiare, ma nei fatti non ci è ancora dato saperlo.

Quello che però abbiamo appreso da questa esperienza è che qualcosa dovrà mutare e il turismo lento sembra proprio fare al caso nostro. Infatti, questo ci consentirà di regalarci un viaggio diverso, basato sulla ricerca di uno scopo e che si pone come obiettivo primario la scoperta del territorio, delle relazioni umane e anche un po’ di se stessi.

Il tutto sulla base di una conoscenza reale dell’ambiente e appresa in forma intelligente e sostenibile, vivendo in modo estremamente profondo l’esperienza del viaggio e gustandosi, passo dopo passo, la lentezza del movimento.

Avremo modo non solo di esplorare i luoghi, ma di viverli nel vero senso della parola. Creeremo connessioni intime con la terra e di queste faremo tesoro giorno dopo giorno. Ciò ci consentirà di conoscere meglio anche le miriadi di sfaccettature culturali che esistono nel nostro Paese e trarne fondamentali insegnamenti.

Ma quelli che vi abbiamo accennato sono solo alcuni dei vari vantaggi che potrebbe portare questo profondo modo di viaggiare. Ci sono anche altri e ora ve li spieghiamo uno ad uno:

Saremo in prima linea (con meno aerei) per un turismo ecologico , rigenerando l’aria del nostro Paese e rendendo tutto ancor più vivibile;

, rigenerando l’aria del nostro Paese e rendendo tutto ancor più vivibile; Riscopriremo il bello più segreto dell’Italia, grazie all’ esplorazione di località che abbiamo sempre posticipato;

che abbiamo sempre posticipato; Impareremo ad apprezzare la natura incontaminata e a renderci conto che con poche accortezze potremmo salvarla;

e a renderci conto che con poche accortezze potremmo salvarla; Vivremo esperienze autentiche grazie alla facilità di dialogo e imparando molte cose in più sulle nostre origini;

grazie alla facilità di dialogo e imparando molte cose in più sulle nostre origini; Diventeremo più predisposti ai 5 sensi : vista, udito, gusto, olfatto, tatto e saremo molto più aperti a ricevere stimoli;

: vista, udito, gusto, olfatto, tatto e saremo molto più aperti a ricevere stimoli; Ci libereremo, almeno in viaggio, delle preoccupazioni assimilando come vivere con calma ;

; Ci sentiremo liberi sottoponendo il nostro pensiero a pochi impedimenti;

sottoponendo il nostro pensiero a pochi impedimenti; Impareremo ad essere più tolleranti con noi stessi e con le persone che vivono al di fuori dei nostri confini regionali; anzi, cominceremo ad apprezzarle per davvero e a tralasciare gli stereotipi ;

; Come facciamo in altri Paesi del mondo, anche qui ci lasceremo andare a tradizioni e peculiarità , senza sentirci imbranati, fuori luogo e a giudicare (anche un minimo) un certo modo di vivere;

, senza sentirci imbranati, fuori luogo e a giudicare (anche un minimo) un certo modo di vivere; Scopriremo che i limiti e i pregiudizi che abbiamo ce li siamo imposti;

che abbiamo ce li siamo imposti; Vivremo il nostro presente senza soffrire, almeno in parte, le eventuali limitazioni di viaggio.

Per ultimo, ma non per importanza, faremo tesoro di tutte queste lezioni dettate dal turismo lento. E quando sarà il momento in cui tutti potremo ritornare ad andare in giro per il mondo, parleremo in maniera più consapevole, rispettosa ed efficace del nostro paese. Invitando e convincendo gli stranieri a venirci a trovare, nell’attenzione più prudente di un territorio unico.