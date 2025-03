Seattle si può visitare in qualsiasi momento dell'anno ma è bene tenere presente quali siano i mesi migliori per godere di ogni occasione che la città offre

Fonte: iStock Meraviglioso panorama su Seattle

Seattle è una di quelle città che si possono visitare in qualsiasi momento dell’anno senza doversi preoccupare troppo delle condizioni meteorologiche, tante sono le opportunità che offre. In ogni mese e in ogni stagione infatti troverai qualcosa di interessante da fare e o da visitare ma è bene tenere presente quali siano i periodi in cui è davvero consigliabile partire per godere al meglio di ogni occasione.

Tra i vari soprannomi che Seattle si è guadagnata c’è quello di Rainy City, per quella tipica pioggerella che caratterizza la più grande città del Pacific Northwest, la regione nord-occidentale degli Stati Uniti che si affaccia sull’Oceano Pacifico.

Situata nello stato di Washington, si trova a poche miglia dal confine con il Canada e da Vancouver, con cui condivide lo Stretto di Georgia. L’acqua è un elemento imprescindibile del suo paesaggio, non solo per le frequenti piogge, ma anche per la sua particolare posizione geografica che fa sì che ne sia praticamente circondata.

Fonte: iStock

Istintivamente, potresti pensare che le settimane migliori per visitare la città siano quelle che vanno da luglio a settembre, quando la temperatura media varia tra i 15°C e i 24°C. In effetti, durante questi mesi il cielo è sereno con poche piogge, permettendo a cittadini e turisti di godersi numerose attività all’aperto.

Naturalmente, questo fa sì che siano anche quelli dell’alta stagione turistica, con tutte le conseguenze del caso.

Il periodo dalla seconda metà di ottobre a febbraio, al contrario, è ideale per visitare musei, gallerie d’arte, ristoranti e per dedicarsi agli sport sulla neve nei bellissimi dintorni. In questi mesi in città si possono trovare molte offerte sugli alloggi, rendendo queste settimane le migliori per godersi Seattle in tranquillità.

Le stagioni di Seattle

L’altissima stagione a Seattle va da giugno ad agosto. La temperatura è intorno ai 24°C con un clima soleggiato, secco e caldo. L’umidità è bassa, il che favorisce un aumento della frequenza di voli, traghetti e tour in città.

Potresti riscontrare una carenza di camere d’albergo a caua dell’afflusso turistico e i prezzi subiscono un’impennata. Per questo, è sempre consigliabile muoversi per tempo e prenotare in anticipo la tua permanenza in città, dove potrai scoprire i luoghi resi celebri dall’acclamata serie TV Grey’s Anatomy.

Questa stagione è la migliore per le crociere per l’Alaska che partono e tornano al porto di Seattle, un’altra ragione per cui in questi mesi dovrai aspettarti di condividere Seattle con migliaia di turisti.

I mesi da aprile a maggio e da settembre a ottobre rientrano nella stagione intermedia di Seattle. Questi mesi sono ideali per visitare la città perché il clima è piuttosto piacevole, con temperature medie comprese tra i 15°C e i 20°C.

Il grande afflusso di turisti estivi inizia a diminuire all’inizio di questi mesi quindi si possono trovare ottime offerte sugli hotel. Tuttavia, dovrai munirti di ombrello e giacca impermeabile perché la pioggia ti farà spesso compagnia.

Questo è anche il periodo migliore per osservare i cetacei come orche e megattere in transito, i cui avvistamenti in questi mesi sono piuttosto comuni.

Il periodo da novembre a marzo è evitato dalla maggior parte dei turisti. Il clima è umido, freddo e ventoso, con temperature che variano tra i 4°C e i 10°C. Tuttavia, è il momento ideale per gli amanti dei musei, che possono visitare le numerose gallerie della città.

Inoltre, è un ottimo periodo per lo sci e per approfittare di offerte vantaggiose sui voli. A marzo, inoltre, fioriscono i narcisi e i ciliegi, rendendo questo un ottimo momento per visitare i parchi vicini.

Scopriamo quindi insieme quale clima e temperature aspettarsi mese per mese a Seattle e cosa fare in città.

Clima e temperature di Seattle mese per mese

Il meteo di gennaio

Questo mese cade alla metà esatta della stagione delle piogge. L’aria è umida e può piovere in qualsiasi momento. Il clima è freddo, ma non abbastanza da far nevicare. Si può scegliere di chiudersi in casa ma un vero abitante di Seattle ne approfitta per scappare nei dintorni, ricchi di spettacolari parchi naturali, per fare attività in montagna.

Temperatura media giornaliera: 8,3°C.

Cosa fare a Seattle a gennaio

Gennaio è noto per il famoso Seattle Boat Show, dove è possibile assistere a seminari su moto d’acqua e nautica. Si tratta del più grande salone nautico che Seattle ospiti. Inoltre, gennaio è il mese del Seattle Chamber Society Winter Music Festival. Per due fine settimana potrai immergerti nell’atmosfera e tra le note di artisti di fama mondiale che arrivano in città per esibirsi di fronte al proprio folto pubblico.

Fonte: iStock

Il meteo di febbraio

Febbraio è il mese in cui Seattle risulta più grigia e ventosa rispetto a tutto il resto dell’anno ma almeno la quantità di precipitazioni inizia a diminuire e l’aria quindi risulta meno umida. Questo è il periodo ideale per dedicarti alla visita di musei, gallerie d’arte e per andare alla scoperta dei migliori ristoranti della città.

Temperatura media giornaliera: 9,4°C.

Cosa fare a Seattle a febbraio

Visita il Washington State Convention Center, che ospita una mostra e un’esposizione di giardini. Se invece vuoi ascoltare musica, partecipate al Wintergrass Music Festival, che celebra la bluegrass americana, una specie di country che vede la contaminazione di tradizioni musicali irlandesi, scozzesi e inglesi.

Il meteo di marzo

Dall’inizio di marzo troverai giornate più soleggiate mentre la temperatura media giornaliera inizia a salire, anche se potrebbero esserci ancora una certa quantità di pioggia e vento, residui di febbraio. Tra i panoramici cieli blu di Seattle, marzo è il momento migliore per esplorare i tanti parchi cittadini.

Temperatura media giornaliera: 11.6℃.

Cosa fare a Seattle a marzo

Hai mai sentito parlare del Moisture Festival? Seattle è nota anche per questo bizzarro e comico festival, con spettacoli raramente adatti ai bambini. Potrai anche ballare al ritmo delle celebrazioni per San Patrizio (il 17 marzo) e di tutte le tradizioni irlandesi al Seattle Irish Fest.

Il meteo di aprile

Nonostante l’aumento della temperatura, la tipica brezza di Seattle non ti permetterà ancora di vestirti in modo leggeto. La buona notizia è che la quantità di precipitazioni diminuisce sensibilmente Se sei a caccia di una Seattle meno affollata, questo è il periodo migliore per accaparrarsi qualche buona offerta di camere d’albergo.

Temperatura media giornaliera: 14,7℃.

Cosa fare a Seattle ad aprile

La Seattle di aprile sa farsi amare per il numero di eventi in città, tra cui lo Skagit Valley Tulip Festival, con lo spettacolo di migliaia di tulipani e narcisi provenienti dai terreni agricoli rurali a nord della città che rallegrano la vista. Inoltre, un evento particolarmente amato è il Seattle Cherry Blossom & Japanese Cultural Festival che porta la cultura e la cucina giapponese contemporanea dall’altro lato del Pacifico.

Il meteo di maggio

Questo per Seattle è uno dei mesi più belli dell’anno. Ci sono più giornate di sole e cieli azzurri che pioggia. Assicurati però di avere sempre con te una giacca, in particolare per una passeggiata serale.

Temperatura media giornaliera: 18.2℃.

Cosa fare a Seattle a maggio

Anche il mese di maggio è ricco di attività. In particolare, segna l’apertura della stagione nautica. Le gare di barche a vela e le parate di barche sono un appuntamento costante a cui i cittadini sono molto affezionati. Inoltre, sempre a maggio si tiene il Seattle International Film Festival, con la proiezione di quindici film indipendenti, internazionali e documentari. Se ami il cinema, programma un viaggio in città in questo mese.

Il meteo di giugno

Giugno è il periodo migliore per le attività all’aperto, con le giornate che si fanno davvero lunghe e il tramonto alle 22:00. Questo mese regala il meteo ideale per fare un picnic a pranzo o per cenare di fronte all’oceano con il sole ancora alto in cielo.

Temperatura media giornaliera: 21℃.

Cosa fare a Seattle a giugno

Nel mese di giugno si tiene la Fremont Solstice Fair, festival di musica, cibo e arte. Durante i festeggiamenti sfileranno circa 1.000 ciclisti nudi ma con il corpo dipinto. Nello stesso mese si svolge anche il Seattle PrideFest, raduno LGBT che porta in scena una varietà di band, DJ e drag queen e la Seattle Pride Parade.

Fonte: iStock

Il meteo di luglio

Le settimane di luglio sono quelle in cui la stagione estiva dà il meglio di se. In questo mese dovrai aspettarti un’alta affluenza di turisti e potresti avere qualche difficoltà a trovare un tavolo in un ristorante. Le giornate sono ricche di sole e permettono di passare tanto tempo all’aperto.

Temperatura media giornaliera: 24,3°C.

Cosa fare a Seattle a luglio

Se ami la birra non potrai perderti il Seattle International Beerfest, che si tiene a luglio. Potrai assaggiare alcune delle birre più esotiche e particolari e abbandonarti alla musica suonata dalle band presenti a questo festival.

Inoltre, Seattle ha anche qualcosa per tutti i buongustai, come il più grande festival gastronomico della città, Bite of Seattle, a cui partecipano i migliori chef e ristoranti.

Potrai anche scegliere di andare a concerti di musica, spettacoli culturali o festival d’arte. Il Capitol Hill Block Party, il Chinatown DragonFest, il Seattle Chamber Music Society Summer Festival sono alcune delle altre opportunità che Seattle ti offre a luglio.

Il meteo di agosto

Agosto è il mese più caldo di Seattle. Anche se l’aria marina rinfresca la città di notte, preferirai passare le tue giornate, come gli abitanti, tra le acque del Puget Sound, l’insenatura all’interno della quale si trova Seattle.

Temperatura media giornaliera: 24,6℃.

Cosa fare a Seattle ad agosto

Il mese di agosto è noto per due eventi significativi. Uno è l’Hempfest, a sostegno della legalizzazione della cannabis. Fondato nel 1991 oggi è diventato un raduno politico annuale di tre giorni, con un concerto e una fiera di arte e artigianato.

Di solito vi partecipano circa 100.000 persone. L’altro è il Seattle Seafair Weekend, dove potrai assistere a spettacoli aerei, gare di idrovolanti o fare un picnic tenendo il naso all’insù…

Il meteo di settembre

La combinazione di una città meno affollata e di un clima ancora piacevole, rende questo mese uno dei periodi migliori per visitare Seattle. Le giornate iniziano ad accorciarsi, ma a settembre sembra ancora estate.

Temperatura media giornaliera: 21,4°C.

Cosa fare a settembre a Seattle

Seattle è nota anche per il PAX Prime Gaming Show di settembre, che celebra videogiochi e giochi da tavolo. A settembre si tiene un altro famoso appuntamento, il Bumbershoot, festival internazionale di musica e arte.

Si tratta di uno dei più grandi festival del genere del Nord America, si svolge ogni anno nel fine settimana del Labor Day al Seattle Center, costruito per l’Esposizione Universale del 1962.

Il meteo di ottobre

Se vuoi assistere ai colori dell’autunno di Seattle, visita la città ad ottobre. Il fogliamo autunnale sul Monte Rainier, a circa 100 km dal centro di Seattle, merita di essere ammirato dal vivo.

La temperatura inizia a diminuire ma è ancora piuttosto piacevole e gli alberi dei parchi cittadini cominciano a dipingersi di colori più caldi.

Temperatura media giornaliera: 15.4℃.

Cosa fare a Seattle ad ottobre

A ottobre si celebra il Seattle Children’s Festival, che tanti appuntamenti e laboratori interattivi dedicati ai più piccoli. Inoltre, se visiti Seattle in questo mese, non perdere il TWIST: Seattle Queer Film Festival che comprende film queer, feste e ricevimenti di gala.

Se ami la musica jazz, approfitta degli eventi in programma all’Earshot Jazz Festival.

Il meteo di novembre

Questo mese non è adatto alle attività all’aperto. Con forti piogge e venti, novembre segna l’inizio della stagione delle piogge. Questo vuol dire che potrai dedicarti con attenzione alla visita delle attrazioni e dei musei più importanti, come il famoso MoPOP, Museo della cultura POP, o lo Space Needle, con la sua vista panoramica sulla città.

Temperatura media giornaliera: 10.5℃.

Cosa fare a Seattle a novembre

A novembre si comincia già a sentire l’atmosfera del Natale in arrivo. L’attrazione principale di questo mese è lo Sheraton Seattle’s Gingerbread Village, con l’esposizione delle creazioni più fantasiose fatte di dolcetti e caramelle.

Oltre a questo strano appuntamento, ti consigliamo di visitare il Magnuson Park, dove potrai acquistare i migliori gioielli, abiti, dipinti e sculture di produzione locale. Nello storico Pike Place Market, il celebre mercato centrale di Seattle, si tengono la cerimonia di accensione degli alberi di Natale e molte altre attività di avvicinamento al 25 dicembre.

Il meteo di dicembre

A dicembre il sole tramonta prima delle 17.00 e le giornate sono per lo più buie e ventose. La temperatura scende e le montagne sono ricoperte di neve. Questo è quindi il periodo migliore per andare fuori città e dedicatsi agli sport sulla neve, per via dell’apertura delle stazioni sciistiche.

Temperatura media quotidiana: 7,6°C.

Cosa fare a dicembre a Seattle

La Winterfest di dicembre propone spettacoli come le sculture di ghiaccio e la possibilità di divertirsi con i pattinaggio. Inoltre, il Great Figgy Pudding Caroling Competition, un evento gratuito e molto amato che vede competere per beneficenza, a suon di canzoni natalizie, circa 20 squadre.

Quando visitare Seattle

Il periodo ideale per visitare Seattle dunque è tra settembre e ottobre. Durante l’estate, la città raggiunge il picco della stagione turistica, con prezzi degli hotel in aumento e una disponibilità limitata, mentre l’inverno, con il suo freddo intenso, può scoraggiare anche i viaggiatori più appassionati.

L’inizio dell’autunno, invece, è perfetto per esplorare la città: il clima resta piacevole ma le folle si diradano, offrendo maggiori disponibilità alberghiere a prezzi più convenienti.

Anche la primavera regala tariffe vantaggiose e temperature più miti, sebbene le piogge e il vento fresco siano frequenti. Non dimenticare quindi di mettere in valigia abiti adatti per proteggerti dal freddo e, soprattutto, dalla caratteristica pioggerellina di Seattle.