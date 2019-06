Perché quando si vola con una compagnia low cost ci si addormenta

editato in: da

Capita sovente che, non appena l’aereo decolla, si cada inevitabilmente in un sonno incontrollabile. Che si viaggi di mattina, pomeriggio o sera, si cade nelle braccia di morfeo.

Il motivo è dovuto alla pressurizzazione interna all’aeromobile. Le compagnie aeree, per regolamento, sono obbligate a mantenere la pressurizzazione equivalente a un’altitudine che va da un minimo di 6.000 a un massimo di 8.000 piedi ovvero 1.800-2.400 metri, come in montagna per intenderci.

Secondo i medici, oltre i 7.000 piedi, la saturazione di emoglobina nel sangue inizia a diminuire. Il che significa che il nostro corpo assume meno ossigeno ogni volta che respiriamo. Con meno ossigeno il fisico ne risente.

Chi non è abituato a tali altitudini si sentirà più affaticato e i riflessi saranno rallentati in quanto il proprio corpo inizierà a ridurre il dispendio energetico per compensare la mancanza di ossigeno.

Questo fattore, unito al fatto che in aereo si resta seduti per parecchio tempo e che l’aria è molto secca, sono tutti elementi che contribuiscono all’inevitabile sonnolenza.

Ciò accade ancora più spesso quando si vola con una compagnia aerea low cost. Per risparmiare carburante, infatti, i vettori low cost mantengono la pressurizzazione della cabina nei limiti dei valori consentiti. Variare il livello di pressurizzazione, infatti, fa risparmiare fino al 2% di carburante impiegato durante un volo, il che equivale a migliaia di euro economizzati.

Uno dei tanti motivi per cui queste compagnie riescono a mantenere i prezzi dei biglietti aerei più bassi rispetto alle compagnie di linea.