Il magnifico quartiere francese di New Orleans

Dobbiamo essere prima di tutto onesti: non esiste un periodo “peggiore” per visitare New Orleans, Culla del Jazz, la “Big Esy”, o ancora la “Crescent City”. Una città, mille soprannomi, ma soprattutto così tanti colori e buona musica che difficilmente potremo mai dimenticarla. Il periodo migliore per andare a New Orleans è… sempre, se così possiamo dire. Ma se dobbiamo vedere il viaggio sotto un’altra prospettiva, scopriamo il clima e la temperatura: valigia alla mano e volo prenotato, New Orleans arriviamo.

Clima e temperatura di New Orleans in base alle stagioni

Programmare un viaggio a New Orleans negli Stati Uniti significa lasciarsi conquistare dalle mille luci di questa città dalla storia abbastanza recente: è stata fondata, infatti, “solo” 300 anni fa dai coloni francesi, precisamente nel 1718. Significa anche perdersi per le sue vie, fermarsi ad ascoltare gli artisti di strada, lasciarsi rapire dalle luci dei locali jazz, mangiare il gumbo e la jambalaya, scoprire le arti mistiche del voodoo. Siamo nel profondo Sud dell’America, e possiamo prepararci a vivere il “viaggio della nostra vita” in quel di Bourbon Street.

Prima di tutto, però, se vogliamo dare un’occhiata al clima e alle temperature di New Orleans per capire quando prenotare, lasciamo di seguito una panoramica delle stagioni.

Inverno : il clima in questo periodo è tendenzialmente umido, ma non fa un freddo eccessivo. Generalmente ci si veste a strati, con giacca, pantaloni e stivali.

: il clima in questo periodo è tendenzialmente umido, ma non fa un freddo eccessivo. Generalmente ci si veste a strati, con giacca, pantaloni e stivali. Primavera : la stagione per eccellenza durante cui visitare New Orleans, quella dei festival, del fiorire della natura, ma anche degli acquazzoni improvvisi! Non dimentichiamo giacche a vento e maglioni leggeri.

: la stagione per eccellenza durante cui visitare New Orleans, quella dei festival, del fiorire della natura, ma anche degli acquazzoni improvvisi! Non dimentichiamo giacche a vento e maglioni leggeri. Estate : l’estate al sud? Calda, ma forse noi italiani ci siamo ormai abituati. Qui piove spesso, quindi prepariamo la valigia in modo tale da avere tutto l’occorrente.

: l’estate al sud? Calda, ma forse noi italiani ci siamo ormai abituati. Qui piove spesso, quindi prepariamo la valigia in modo tale da avere tutto l’occorrente. Autunno: l’aria si fa più frizzante, e le temperature oscillano tra gli ultimi strascichi dell’estate e i primi venti dell’inverno. Ma l’autunno qui è magico anche per gli eventi.

Da novembre ad aprile, in ogni caso, la temperatura si aggira comunque intorno ai 12°C e difficilmente scende sotto i 7°C, mentre durante la stagione estiva le temperature sono piuttosto elevate, con picchi anche ben al di sopra dei 30°C.

Quando andare a New Orleans, il periodo migliore

Se scegliamo di viaggiare in base agli eventi, ce ne sono diversi da segnare, come il Mardi Gras, ma anche il Sugar Bowl al New Orleans Jazz & Heritage Festival. L’alta stagione va da febbraio a maggio: per quanto riguarda invece il clima, autunno e primavera sono le stagioni ideali in cui concedersi un viaggio qui. In primavera è meno affollata, ma in estate i costi sono più convenienti (a patto di non essere “allergici”, si fa per dire, alle temperature roventi). Ricordiamo, inoltre, che la Culla del Jazz è “famosa” per le piogge: c’è una media di 1575 mm di precipitazioni all’anno, con clima a carattere subtropicale umido. Ed è il motivo per cui in estate l’afa rende più pesante il clima in città, mentre in inverno difficilmente sentiremo freddo come in alcune delle zone d’Italia. Il mese più freddo, in ogni caso, è quello di gennaio.