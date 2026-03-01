La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La splendida laguna di Balos a Creta

Mentre fuori le previsioni meteo giocano a dadi e il cielo resta incerto, ci sono luoghi che hanno già deciso di dare il benvenuto all’estate. Mentre molti di noi cercano ancora di capire “come vestirsi a cipolla”, esiste una lista di coordinate geografiche dove l’unico dubbio ammissibile è quale protezione solare mettere in valigia. Se siete stanchi di aspettare che il meteo si decida a collaborare, queste sono le mete dove andare in vacanza ad aprile al caldo.

Creta, Grecia

Ad aprile, Creta si svela in una veste insolita e molto più vera rispetto ai mesi estivi. È il periodo del risveglio, quando le temperature sono piacevoli, ideali per chi vuole esplorare l’isola senza il caldo soffocante di luglio. Sebbene il mare sia ancora frizzante per un bagno (tranne per i più temerari), le giornate di sole regalano un anticipo d’estate perfetto per godersi spiagge famose come Elafonisi, tra le spiagge più belle al mondo, o Balos in totale solitudine.

Il vero vantaggio di visitare Creta in aprile è la natura: le colline sono verdissime e punteggiate di fiori selvatici, uno scenario che svanisce rapidamente con l’arrivo del secco. È il momento migliore per fare trekking o per visitare i siti archeologici, come il Palazzo di Cnosso, senza fare code chilometriche. Un consiglio pratico? Fate base a Chania o Rethymno e, se cercate le temperature più alte, puntate verso la costa sud a Ierapetra.

Rio de Janeiro, Brasile

Se aprile in Europa è un’incognita, a Rio de Janeiro è una certezza da 26 gradi. La città brasiliana accoglie l’autunno australe con un clima perfetto: meno afoso rispetto all’estate piena, ma con sette ore di sole al giorno che rendono le spiagge di Copacabana e Ipanema il centro nevralgico della vita sociale. È il momento ideale per salire sul Pan di Zucchero o ai piedi del Cristo Redentore senza le folle oceaniche del Carnevale, godendosi panorami che mozzano il fiato.

Oltre ai grandi classici, Rio offre un mix culturale unico: potete immergervi nella storia al Museu do Amanhã o lasciarvi travolgere dall’energia del quartiere Lapa dopo il tramonto. Per un momento di relax, rifugiatevi nel Giardino Botanico, dove la foresta tropicale entra prepotentemente in città, offrendo ombra e una biodiversità incredibile.

iStock

Namibia, Africa

In Namibia, aprile segna il passaggio perfetto tra l’estate piovosa e l’inverno secco, con temperature medie che oscillano tra i 15 e i 28 gradi. Il vostro viaggio non può che partire dalle dune di Sossusvlei: scalare “Big Daddy” all’alba offre una vista impareggiabile su Deadvlei, dove gli scheletri di antiche acacie neri spiccano contro il bianco dell’argilla e l’azzurro del cielo. Per chi cerca un contrasto unico, la zona di Swakopmund e Sandwich Harbour è dove il deserto del Namib scivola direttamente nell’Oceano Atlantico. Un viaggio in Namibia non è completo senza un safari nel Parco Etosha: la vegetazione è ancora rigogliosa, ma gli animali iniziano a radunarsi intorno alle pozze d’acqua.

Bali, Indonesia

Con una temperatura media di 27 gradi e circa otto ore di sole al giorno, aprile segna per Bali il passaggio ufficiale alla stagione secca. Le piogge monsoniche lasciano spazio a rovesci brevi e rinfrescanti che abbassano l’umidità, rendendo l’aria perfetta per esplorare l’isola senza l’affollamento dei mesi estivi. Se cercate energia e vita notturna, le zone di Canggu e Seminyak sono il punto di riferimento con i loro beach club e il surf, mentre per chi preferisce il silenzio della giungla, Ubud resta una tappa obbligata.

Approfittate della visibilità ottimale di aprile per fare snorkeling o immersioni intorno all’isola di Nusa Penida o per percorrere i sentieri che si snodano tra i palazzi reali e i mercati locali!

iStock

Antigua, Guatemala

Antigua, in Guatemala, è una delle perle del Centro America che ad aprile gode di un clima ideale, con una temperatura media di 23 gradi e circa otto ore di sole al giorno. Il meteo è ancora eccellente, ma la folla dei mesi invernali inizia a diradarsi, lasciando spazio a un’atmosfera più rilassata.

Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, la città è un reticolato di strade acciottolate dove le facciate barocche, tinte di ocra e rosso terra, convivono con i profili imponenti dei vulcani che la circondano. È la base perfetta per chi vuole alternare la storia alla natura, dai siti archeologici che custodiscono rovine Maya risalenti a oltre 3.000 anni fa alle escursioni nelle fitte foreste pluviali che circondano l’abitato.

New Orleans, Stati Uniti

New Orleans ad aprile è un’esplosione di energia, con una temperatura media di 26 gradi. Il clima è caldo, ma non ancora opprimente, perfetto per vivere le celebri parate di Pasqua che riempiono le strade di musica e carri decorati. Il Quartiere Francese mantiene il suo fascino magnetico tra balconi in ferro battuto e il suono costante dei sassofoni che accompagna ogni passeggiata.

Il consiglio per chi la visita in questo periodo? Spingetevi oltre il centro verso il Garden District, dove le querce secolari cariche di muschio spagnolo creano scenari cinematografici e le storiche dimore ottocentesche si mostrano in tutto il loro splendore. Questo è anche il mese ideale per godersi i festival all’aperto e la vita notturna di Frenchmen Street, dove il jazz è una questione seria e si respira l’anima musicale più pura della Louisiana.

Mauritius, Africa

Situata nel cuore dell’Oceano Indiano, a est del Madagascar, Mauritius ad aprile vive un momento magico: la stagione dei cicloni è appena terminata e l’inverno è ancora lontano. Con una temperatura media di 27 gradi, il clima è perfetto per chi cerca un caldo tropicale senza l’afa estrema dei mesi precedenti.

Vi sbagliate, però, se vedete l’isola solo come un paradiso di spiagge bianche e barriere coralline. La sua vera forza risiede nel mix culturale che si respira tra templi induisti, piantagioni di tè e mercati dove il profumo del curry riempie l’aria.

Un’esperienza diversa dal solito si può vivere sulla costa est, a Palmar, dove nuove realtà ecosostenibili promuovono lo scambio di competenze con gli abitanti del luogo. È l’occasione per incontrare artigiani o agricoltori locali, scoprendo ingredienti rari come l’essenza di ylang-ylang prodotta nelle tenute vicine.