Come portare liquidi in aereo nel bagaglio a mano

I liquidi in aereo nel bagaglio a mano sono sottoposti a delle restrizioni per motivi di sicurezza, delle regole importanti da conoscere per evitare contrattempi.

Il trolley è un accessorio inseparabile per chi viaggia in aereo, grazie alle dimensioni contenute che consentono di riporlo nelle cappellerie e alle rotelle per trasportarlo senza sforzo. Tuttavia, prima di organizzare il trolley per un volo è importante sapere come portare i liquidi in aereo, in particolare quali sono consentiti nel bagagliaio a mano in base alla regole e alle normative di riferimento.

I liquidi in aereo, infatti, sono soggetti a delle norme di sicurezza specifiche per evitare incidenti a bordo, perciò bisogna sempre verificare quali prodotti possono essere portati con sé e in che modo vanno organizzati all’interno del trolley. Ecco cosa prevedono le regole per i liquidi nel bagagliaio a mano, per evitare inconvenienti e brutte sorprese ai controlli di sicurezza

Cosa posso portare nel bagagliaio a mano

Nel bagagliaio a mano è possibile portare alcuni prodotti liquidi senza limiti. Si tratta ad esempio degli alimenti per bambini, tra cui il latte artificiale in polvere, l’acqua sterilizzata per preparare il biberon e le pappe dei neonati e dei bambini piccoli. Anche i farmaci liquidi essenziali non sono soggetti a restrizioni, mentre per quelli non indispensabili valgono le stesse regole valide per gli altri liquidi. Si possono portare a bordo anche i liquidi acquistati nei duty free dell’aeroporto senza limiti.

Al contrario, alcuni liquidi sono sottoposti a delle limitazioni, come i prodotti spray, lozioni ed oli, i gel come il docciaschiuma, i profumi, i contenuti dei recipienti sotto pressione come i deodoranti e le miscele di liquidi, oltre ad acqua e bevande comprese le minestre e gli sciroppi. La lista completa è disponibile sul sito dell’ENAC, l’Ente Nazionale Aviazione Civile, oppure sul portale della compagnia aerea con la quale bisogna volare.

Le norme sui liquidi in aereo non vengono definite dalle compagnie aeree ma dai vari stati, infatti i controlli sono effettuati dal personale dell’aeroporto. Per questo motivo le regole sono diverse in base al paese di destinazione, oppure a quello in cui viene realizzato lo scalo. Per viaggiare con serenità è opportuno informarsi bene prima di viaggiare, specialmente in caso di volo con uno o più scali, controllando le norme vigenti nel paese di transito per evitare di perdere i prodotti acquistati.

Le regole per i liquidi in aereo nel bagagliaio a mano

Le regole dell’aviazione civile prevedono la possibilità di portare nel bagagliaio a mano una quantità complessiva di 1 litro di liquidi, quindi è importante verificare che tutti i prodotti liquidi non superino questo limite prima di recarsi ai controlli di sicurezza. I liquidi devono essere sistemati in contenitori singoli con una capacità massima di 100 ml, perciò ogni prodotto contenente dei liquidi non deve superare questa quantità.

Tutti i liquidi vanno messi in un sacchetto o una borsa di plastica trasparente, per consentire agli addetti alla sicurezza di verificare il contenuto in modo rapido in caso di necessità. Il recipiente esterno deve essere richiudibile attraverso una zip o un altro sistema di chiusura, affinché possa essere aperto e chiuso senza difficoltà. Per quanto riguarda le dimensioni massime consentite, invece, le misure dell’involucro trasparente non devono superare 18 x 20 cm.

Inoltre, ogni passeggero a bordo può avere un solo sacchetto con 1 litro di liquidi totale, perciò le famiglie che viaggiano con dei bambini possono aggiungere una busta contenente liquidi per ogni figlio. Qualora ci si dimenticasse di riporre i liquidi nell’apposito sacchetto trasparente non bisogna preoccuparsi, infatti si possono acquistare direttamente in aeroporto presso il duty free. Questi articoli dovrebbero essere facili da prelevare, poiché viene richiesto spesso di toglierli dal bagagliaio durante i controlli di sicurezza.