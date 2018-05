Il tuo viaggio? Ora lo pianifichi con Instagram

editato in: da

State navigando su Instagram, tra una foto e l’altra vedete un’offerta allettante per la vacanza dei vostri sogni e vorreste subito prenotarla. Finora tutto questo sembrava fantasia. Ma presto diventerà una possibilità reale. Il social network delle immagini più conosciuto al mondo ha annunciato il lancio di nuove funzioni che permetteranno agli utenti di interagire direttamente con hotel, compagnie aeree o tour operator, e quindi di prenotare o acquistare viaggi e soggiorni senza mai dover uscire dall’app. Uno strumento molto utile per pianificare la vostra vacanza attraverso un unico canale.

Instagram attiverà nuovi pulsanti, come “acquistare biglietti”, “riservare” e “prenotare”, per compiere una determinata azione direttamente sul profilo del marchio. Così gli utenti potranno prenotare il volo, l’albergo o il biglietto per un evento attraverso l’app. Per queste nuove opzioni, la società di proprietà di Facebook ha stretto accordi con diversi partner, come Eventbrite, SevenRooms, Fandango, Yelp e molti altri.

L’obiettivo di Instagram è quello di trasformare l’interazione in azione, permettendo alle aziende di fare business direttamente sul social network, e allo stesso tempo dare un servizio all’utente. Sempre più spesso infatti le persone contattano direttamente le aziende su Direct (il servizio di messaggistica di Instagram) dopo aver visto una storia o un post su che ha attirato la loro attenzione. Questa nuova funzione permetterà di saltare questo passaggio e acquistare direttamente con un semplice click. Se finora Instagram ha ispirato i vostri viaggi, presto vi darà anche la possibilità di organizzarli.

“Stiamo rendendo più semplice l’interazione tra le persone e le aziende, trasformandola in possibilità di azione – dichiara Instagram nel suo annuncio ufficiale -. Oltre l’80% degli utenti segue l’attività delle piattaforme commerciali presenti sul social network, e molti di questi visita il loro profilo quotidianamente. Queste nuove funzioni puntano dunque a fare di Instagram non solo un luogo dove vengono scoperte le occasioni, ma dove si fa business”.