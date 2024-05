“Il clandestino”: le vere location milanesi della fiction Tv

Milano è sempre più protagonista di tante fiction televisive girate in Italia. C’è chi sceglie i nuovi skyline di Porta Garibaldi come “Studio Battaglia” e di CityLife come “Doc nelle tue mani” e chi, invece, punta sui quartieri più storici, ma meno scontati, come hanno fatto per “Il clandestino”, la serie Tv RAI che vede protagonista Edoardo Leo nei panni dell’ex agente Luca Travaglia.

La trama di "Il clandestino"

L'ex ispettore capo dell'antiterrorismo Luca Travaglia ha deciso di lasciare la polizia in seguito a un attentato eseguito dalla sua compagna Khadija, di origine libica, morta nell'esplosione, nel quale anche il più giovane dei suoi agenti, Sergio Bonetti, è rimasto paralizzato perdendo l'uso delle gambe. Non riuscendo a superare questo terribile trauma, Luca decide di trasferirsi da Roma a Milano, dove inizia a lavorare come buttafuori nelle discoteche, come guardia del corpo e come detective privato, andando a vivere in affitto nell'autorimessa di Palitha, un cingalese che gestisce una propria impresa di soccorso stradale chiamata Il clandestino aiuterà Luca a risolvere alcuni casi che si trova a dover affrontare suo malgrado. Travaglia e Palitha, infatti, si trovano a indagare su storie che coinvolgono la malavita cinese, le gangs latine e le famiglie Rom, ma anche il mondo della moda durante la fashion week milanese e un importante politico.

Le location a Milano di "Il clandestino"

Chi è di Milano riconoscerà sicuramente nelle scene dei 12 episodi della fiction alcune location reali. Molte si trovano in zona Brera-corso Garibaldi, nel pieno centro storico cittadino, e lungo la Dersena sui Navigli, luoghi che vengono spesso riproposti, perché sono i luoghi dove Luca ama passeggiare da solo, ma ci sono anche i quartieri periferici di piazzale Corvetto, di Lambrate e il nuovissimo quartiere NoLo (Nord di Loreto), dove, nella popolarissima via Padova, ha sede l’officina del co-protagonista. Non mancano le immagini iconiche del Capoluogo lombardo, piazza del Duomo illuminata di notte, la Galleria Vittorio Emanuele e alcuni scorci impareggiabili della città.

I luoghi di Brera-corso Garibaldi

Nella penultima puntata si riconoscono benissimo il vero fruttivendolo di corso Garibaldi al civico 18 dove Luca segue un giovane spacciatore e tra i due scoppia una colluttazione, e l'appartamento dove vive Carolina (Alice Arcuri), affascinante e ricca scrittrice milanese per cui Luca fa da bodyguard, che dà su piazza del Carmine, una delle piazze più frequentate dai giovani milanesi per via dei locali, ricavato in un delizioso boutique hotel, uno dei gli indirizzi milanesi rimasti ancora piuttosto segreti.

L'Università Statale

Alcune scene sono state girate in uno dei cortili più segreti dell'Università Statale di Milano nella sede di Ca' Granda. In quella che un tempo era la sede dell'ospedale Maggiore, oggi dell'Università Statale di Milano, c'è un cortile che è un piccolo gioiello, il Cortile della legnaia che risale al 1486, dove sono state ambientate alcune scene con Luca.