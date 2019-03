10 regole di comportamento per visitare i suq in Marocco

editato in: da

Viaggiare in Marocco vuol dire anche andare alla scoperta dei suoi splendidi suq. Un mondo splendido e accattivante, all’interno del quale sarà necessario ricordare alcune linee guida.

Da Marrakech a Fez, passando per Tangeri, tutte le grandi città in Marocco vantano degli spettacolari suq, spesso all’interno delle mura di una splendida medina. Ciò vuol dire divieto per le auto e possibilità di cimentarsi in una lunga passeggiata nella città vecchia, a caccia di qualcosa che catturi il proprio sguardo. I venditori proveranno in tutti i modi ad attirare l’attenzione, il che vuol dire ritrovarsi a parlare con un gran numero di mercanti, anche nei pressi di quei negozi o bancarelle che si intendeva ignorare del tutto.

Giungere per la prima volta in Marocco, in un affollato suq, può creare non poca confusione. Si consiglia dunque di avere sempre bene in mente alcune semplici regole. Meglio partire con oggetti dal costo ridotto, al fine di acclimatarsi, apprendendo l’arte della contrattazione. Ciò conduce poi alla seconda linea guida indispensabile: ogni prezzo è negoziabile. Accettare la prima cifra indicata è un errore da novellini. Qualora si intenda acquistare un solo prodotto, la cosa non influirà di certo sul budget per la vacanza. Differente il discorso qualora si intenda portare a casa un certo quantitativo di souvenir. Non comprare nulla con un prezzo superiore al 70% di quello inizialmente indicato.

Molto spesso l’acquisto dei souvenir è qualcosa che viene relegato alla fase finale della vacanza, magari all’ultimo giorno. Un rapido giro per la via dei negozi e il gioco è fatto. In un tipico suq però è bene prendersi il proprio tempo, godendo dell’atmosfera e non lasciandosi sfuggire nulla. Non è detto che si debba comprare qualsiasi cosa ci interessi ma è bene scoprire oggetti interessanti, nuovi ai nostri occhi, ponendo domande ai mercanti. Questi inoltre, ed ecco un nuovo consiglio, sono particolarmente bravi a giocare con le emozioni dei clienti. Contrattare potrebbe scatenare delle vere e proprie pièce teatrali. Non abboccate e andate spediti per la vostra strada.

Acquistare in un suq vuol dire sedersi a un tavolo con degli agguerriti giocatori di Texas hold ’em. Sarà necessario mantenere la calma e, una volta rifiutato un prezzo, la cosa fondamentale sarà tener salda la propria poker face. Impassibili e certi della scelta fatta. Soltanto in questo modo si porterà a casa un buon affare. Per facilitare la contrattazione si potrà inoltre acquistare più oggetti. Ciò consentirà di richiedere un prezzo di gruppo, accumulando sconti. A spingere in tale direzione potrebbe essere però lo stesso venditore, pronto ad abbassare il prezzo di un oggetto, tentando allo stesso tempo di inserirne altri nel mix. Occhio al cartellino dei nuovi prodotti indicati. Potrebbe essere un modo di recuperare il denaro che state tentando di risparmiare.

Se l’affare non sembra essere fattibile, allora ecco la cosa più difficile ma necessaria: andare via. Allontanarsi salverà il vostro portafogli e mostra la propria serietà. Tutto ciò potrebbe tornare utile nei giorni successivi, quando magari ci si ritroverà a passare da quello stesso mercante, provando a capire se abbia cambiato idea o meno. Ecco infatti l’ultimo consiglio. La contrattazione può durare giorni. È un gioco delle parti e andar via può lasciare il tempo necessario al mercante per decidere sul da farsi. Meglio tornare due giorni dopo una lunga contrattazione, riproponendo il proprio prezzo. A quel punto il venditore potrebbe accettare, pur di completare la trattativa.