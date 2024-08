Piscine termali naturali nel mondo: le 10 migliori

Fonte: iStock Le piscine termali naturali a Pamukkale in Turchia

Le piscine termali sono meraviglie naturali che promettono non solo temperature gradevoli, ma anche paesaggi mozzafiato in grado di rendere ogni viaggio ancora più speciale. Immergersi nelle loro acque, riscaldate direttamente dalla Terra, significa regalarsi momenti di puro benessere perché vantano proprietà benefiche, curative ed estetiche positive per il corpo e la mente. In questi scenari, la natura coccola i suoi visitatori e li sprona a rallentare i ritmi della vita moderna circondati da scenari unici.

Nel mondo sono davvero tante le piscine termali naturali, dalle più note come quelle di Saturnia in Toscana e la Blue Lagoon in Islanda alle meno conosciute, da inserire nel vostro itinerario di viaggio per arricchirlo con un’esperienza di benessere e relax speciale. Preparatevi ad abbandonare pensieri e distrazioni e lasciatevi coccolare dalle 10 migliori piscine termali naturali presenti nel mondo.

Takaragawa Onsen, Giappone

Facilmente raggiungibile da Tokyo, la località termale di Takaragawa Onsen è considerata una delle più celebri in Giappone. Immersa tra le foreste di Gunma, con in sottofondo lo scrosciare incessante del fiume, offre lo scenario ideale dove rilassarsi e riconnettersi con se stessi e la natura. Qui è presente un Ryokan tradizionale con edifici in legno, pavimenti in tatami, stanze affacciate sul fiume e un ponte che lo attraversa: un luogo incantato dove immergersi nelle acque termali e godere dei loro benefici. Il Takaragawa Onsen è uno dei più visitati perché, a differenza di altre località, qui le vasche sono miste e accessibili sia agli uomini che alle donne.

Banjar Hot Springs, Indonesia

Bali è famosa non solo per le sue spiagge e per il surf, ma anche per le Banjar Hot Springs, una località termale di origine vulcanica dove le acque terapeutiche possiedono un contenuto di zolfo del 26% che garantiscono numerosi benefici alla pelle. Le sorgenti secolari, situate sulle colline a Nord di Bali, offrono uno scenario unico e particolare perché le acque smeraldo scorrono dentro piscine decorate con statue tipiche della religione e della mitologia indonesiana, uno su tutti il naga a forma di drago. Il complesso termale comprende tre piscine di diverse dimensioni circondate da un giardino tropicale e in quella centrale, la più spaziosa, potrete fare una pausa dal relax per assaporare le specialità tipiche balinesi.

Fonte: iStock

Terme di Uunartoq, Groenlandia

Quando l’aria è gelida, non c’è cosa migliore da fare che immergersi dentro acque termali immerse in scenari pazzeschi. Situate in un’isola disabitata nel sud della Groenlandia, quelle di Uunartoq sono considerate le terme naturali gratuite più belle del mondo. Qui potete immergervi nelle acque riscaldate dalla terra all’interno di una piscina termale a cielo aperto con vista sugli iceberg e le balene. Niente male, vero? Le acque che sgorgano dal sottosuolo sono il risultato di fenomeni geotermici che garantiscono una gradevole temperatura di 38 gradi. Le sorgenti termali sono calde tutto l’anno, godono di una posizione isolata e si possono raggiungere con un tour privato in barca.

Chena Hot Springs, Alaska

Restando in luoghi poco ospitali, anche l’Alaska possiede piscine termali bellissime che offrono sollievo dalle basse temperature degli inverni artici. Stiamo parlando delle Chena Hot Springs la cui storia, seppur la documentazione ufficiale risalga agli inizi del 1900, è strettamente collegata con quella delle popolazioni indigene. Qui potete immergervi nelle acque termali, visitare il museo del ghiaccio, concedervi un massaggio rilassante o godervi l’aurora boreale che, proprio dalle Chena Hot Springs, offre uno dei suoi spettacoli migliori.

Blue Lagoon, Islanda

Una delle mete più gettonate per i turisti che visitano l’Islanda è sicuramente la Blue Lagoon. Questa è un’area geotermale situata sulla penisola Reykjanes, nei pressi di Grindavík, a circa 39 chilometri dalla capitale Reykjavík. L’acqua della piscina all’aperto, caratterizzata da una temperatura di circa 37-39 gradi, è ricca di silicio e zolfo. La silice della laguna, in particolare, viene utilizzata in uno dei trattamenti scrub per il viso offerti all’interno del complesso termale, oltre ad altre maschere a base di alghe o lava. All’interno dello stabilimento, oltre alle piscine, troverete anche bagni di vapore, una sauna finlandese, una cascata artificiale e un bar nell’acqua.

Fonte: iStock

Hot Water Beach, Nuova Zelanda

Sapevate che in Nuova Zelanda è possibile scavare nella sabbia per creare la propria piscina termale? Proprio così: sulla costa orientale della Penisola di Coromandel troverete la Hot Water Beach, la spiaggia dell’acqua calda. Qui le acque sgorgano dalla sabbia, creando pozze sul bagnasciuga: l’attività preferita dai turisti è quella di bagnarsi sdraiandosi sulla spiaggia e godere dei benefici della sorgente d’acqua calda che affiora in superficie a una temperatura in grado di raggiungere i 64 °C. Non preoccupatevi se non avete la pala per scavare, potete noleggiarla tranquillamente all’entrata!

Pamukkale, Turchia

Pamukkale è un piccolo villaggio diventato famoso per il suo “Castello di cotone“: pamuk, in turco, significa cotone e rimanda alle bianche piattaforme di calcite invase dalle calde acque ricche di minerali provenienti dalla montagna sovrastante. L’acqua termale, che sgorga dalla fonte a una temperatura di 35-36°C, contiene un’alta percentuale di idrocarbonato di calcio, che sedimenta a strati nelle vasche e nelle terrazze creando questo paesaggio unico al mondo. Qui potrete visitare anche l’antico centro termale romano e successivamente bizantino di Hierapolis, incluso nel prezzo del biglietto.

Saturnia, Toscana



Impossibile parlare delle migliori piscine termali naturali al mondo e non citare quelle di Saturnia in Toscana. La sua acqua benefica, i cui vantaggi per il corpo sono riconosciuti fin dai tempi degli etruschi e dei romani, sgorga incessantemente dal cuore della terra alla temperatura di 37 gradi. Potete godere del benessere offerto da questa sorgente plurimillenaria sia alle Cascate del Mulino e alle Cascate del Gorello che all’interno dello stabilimento termale di Saturnia, un hotel a 5 stelle molto rinomato tra gli amanti del lusso.

Fonte: iStock

Tabacón Aguas Termales, Costa Rica

In Costa Rica, invece, a offrire un’esperienza termale unica sono quelle di Tabacón Aguas Termales, situate nella regione di La Fortuna. Le acque sono riscaldate naturalmente dal vulcano Arenal e sono immerse in uno scenario unico rappresentato da una riserva tropicale di 300 ettari dove, insieme alle piscine termali, si trovano anche delle cascate. In questa località termale, l’acqua piovana penetra nel terreno e il magma la riscalda fino a quando risale in superficie, portando con sé i minerali che si trovano negli strati sotterranei della roccia e mescolandosi a microrganismi presenti in superficie. La temperatura dell’acqua varia tra i 24° e i 40° e offre un’ottima esperienza di idroterapia e relax.

Tolantongo, Messico

Una delle piscine termali più viste sui social media grazie alla sua indiscutibile bellezza è quella di Tolantongo in Messico. Si tratta di una stretta gola situata vicino alla città di Ixmiquilpan, a 170 chilometri da Città del Messico. Questa insolita e straordinaria serie di grotte e sorgenti naturali è immersa in un maestoso canyon attraversato da un fiume di acqua calda, la cui entrata si nasconde sotto le cascate. Si tratta di un luogo magico solitamente visitabile con un tour organizzato che vi permetterà di scoprire un mondo fatto non solo di acque termali, ma anche di stalattiti e stalagmiti millenarie.