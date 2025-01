Puerto Viejo in Costa Rica: un luogo di serenità e natura

Fonte: iStock La bellezza delle spiagge di Puerto Viejo

Hai in mente di fare un viaggio in Costa Rica e vuoi fermarti in un posto dove trovare un’atmosfera rilassata, natura avvolgente e mare spettacolare? Il luogo che vuoi visitare è sicuramente Puerto Viejo, un piccolo villaggio accogliente, molto conosciuto dai surfisti, ma mai troppo pieno di turisti mordi e fuggi. Questo luogo si trova molto vicino al confine con Panama, rendendo quindi facile anche oltrepassare la frontiera per poter conquistare, anche per un giorno solo, un altro timbro sul passaporto.

Come raggiungere Puerto Viejo in Costa Rica

La prima cosa che devi sapere è che c’è più di un Puerto Viejo in Costa Rica. Per questo motivo, è bene che tu tenga in mente che il luogo in cui vorrai trascorrere la tua prossima vacanza affacciato sul Mar dei Caraibi si chiama Puerto Viejo de Talamanca. Il secondo paese a portare questo nome – per intero Puerto Viejo de Sarapiquíori – si trova nell’entroterra, a circa un paio d’ore di auto a nord di San José.

Puerto Viejo de Talamanca è a oltre duecento chilometri da San José e, come dicevamo, occupa un piccolo pezzo di costa caraibica, in prossimità di Panama. Per raggiungere questo luogo, ci sono tre opzioni principali:

Prendere l’autobus da San José : la stazione si chiama San Carlos ed è il posto da cui principalmente partono le linee nazionali per altre località del Costa Rica. Il viaggio può durare tra le quattro e le cinque ore, a seconda della compagnia scelta. Anche il prezzo del biglietto cambia in base alla linea di bus che si sceglie: il costo medio è intorno ai 15€ .

: la stazione si chiama San Carlos ed è il posto da cui principalmente partono le linee nazionali per altre località del Costa Rica. Il viaggio può durare tra le quattro e le cinque ore, a seconda della compagnia scelta. Anche il prezzo del biglietto cambia in base alla linea di bus che si sceglie: . La seconda opzione sono dei minibus che offrono viaggi più confortevoli e leggermente più veloci. Il costo sale molto (siamo intorno ai 60€) ma, se viaggi con un gruppo di amici, è probabile che possiate avere la navetta tutta per voi e trasformarla, quindi, in un servizio di trasporto privato.

che offrono viaggi più confortevoli e leggermente più veloci. Il costo sale molto (siamo intorno ai ma, se viaggi con un gruppo di amici, è probabile che possiate avere la navetta tutta per voi e trasformarla, quindi, in un servizio di trasporto privato. La terza opzione per raggiungere Puerto Viejo è noleggiare un’auto e guidare direttamente fino a destinazione.

Fonte: iStock

La storia di Puerto Viejo: un passato interessante

Puerto Viejo de Talamanca ha una storia affascinante, strettamente legata alle sue radici afrocaraibiche. Originariamente abitato dai popoli indigeni Bribri e Cabécar, il villaggio ha visto l’arrivo di lavoratori giamaicani nel XIX secolo, che contribuirono a plasmare la sua cultura unica. Durante quel periodo, i giamaicani vennero impiegati nella costruzione della ferrovia che corre tra Limón e San José, utilizzata soprattutto per trasportare i carichi delle piantagioni di banane, massivamente presenti in zona. Nonostante le difficoltà economiche e sociali, riuscirono a mantenere vive le loro tradizioni e a diffondere la propria cultura, soprattutto grazie alla diffusione della musica reggae e del calypso.

Negli Anni ’70, Puerto Viejo iniziò a trasformarsi in una meta turistica grazie alle sue spiagge spettacolari e alla sua atmosfera rilassata. Prima di allora, l’area era relativamente isolata, accessibile solo tramite sentieri o barche. Con il tempo, la costruzione di infrastrutture stradali ha favorito l’afflusso di visitatori, trasformando il villaggio in un luogo in cui passare dei bellissimi giorni in Costa Rica. Oggi, Puerto Viejo conserva ancora il suo spirito autentico, non dimenticando le tradizioni indigene e la cultura afrocaraibica che l’ha reso un posto più unico che raro.

Fonte: iStock

In attesa dell’onda più bella: fare surf Puerto Viejo

Puerto Viejo è considerato un paradiso per i surfisti, grazie alle sue onde e ai molti luoghi diverse dove cavalcarle. Questa eterogeneità garantisce ampie possibilità a surfisti di ogni livello.

A livello mondiale, Puerto Viejo è conosciuta come il luogo con le onde più alte di tutto il Costa Rica e non manca di ospitare competizioni internazionali, nonché diventa casa per molti surfisti durante i loro periodi di allenamento.

Puerto Viejo ha dato anche un nome a una tipologia particolare di onda che si forma davanti al suo litorale. Si tratta della “Salsa Brava”, un’onda dalla grande potenza capace di richiamare surfisti di tutto il mondo. Essa si forma grazie alla specifica distanza tra la spiaggia e il reef di fronte alla costa. Oltre a questo, giocano un ruolo fondamentale le correnti della zona.

I principianti, invece, troveranno il luogo giusto dove provare a domare le onde a Playa Cocles: qui sono presenti anche alcune scuole di surf dove è possibile prendere lezioni e noleggiare anche tutto ciò che serve, dalla tavola alla muta.

Se il tuo viaggio si svolge anche per fare surf, sappi che la stagione migliore visitare il Costa Rica è tra dicembre e marzo, quando le onde raggiungono il loro massimo splendore e altezza. Puerto Viejo, però, non delude mai e anche la bassa stagione dà grande soddisfazione e saprà farsi apprezzare.

Le spiagge di Puerto Viejo sono perfette anche solo per rilassarsi e prendere il sole: gran parte del litorale della zona è di libero accesso.

Puerto Viejo e la Natura: il Parco Nazionale di Cahuita

Se ami unire vita da spiaggia e attività di scoperta del territorio, Puerto Viejo ha molto da offire. Tutto il Costa Rica è considerato un luogo dove la natura regna sovrana e dove tante specie trovano l’ambiente adatto per vivere e prosperare.

Proprio nei dintorni di Puerto Viejo troverai il Parco Nazionale di Cahuita, celebre per essere il luogo in cui potrai incontrare bradipi, scimmie e tucani, quest’ultimi simbolo nazionale del Costa Rica. Fondato nel 1970, il parco si estende su circa 1.067 ettari di terra e 22.400 ettari di mare: all’interno dell’area designata si trova uno degli ecosistemi marini più ricchi della Costa Rica, ovviamente tutelato anche grazie alla presenza del parco nazionale.

Questo è il luogo giusto anche per camminare lungo la cosa: il sentiero di 8 chilometri che troverai in quest’area ti condurrà attraverso un ambiente naturale ricco, dove non mancherà la possibilità di avvistare gli animali che lo popolano. L’ingresso al parco è gratuito, ma si accettano donazioni per il mantenimento dell’area.

Fonte: iStock

A casa dei giaguari nei pressi di Puerto Viejo

La zona di Puerto Viejo è anche la casa costaricana di molti giaguari. Lo sanno bene al Jaguar Rescue Center. Fondato nel 2008, questo centro è un’istituzione dedicata al salvataggio, alla riabilitazione e al rilascio di animali selvatici.

Situato a breve distanza da Puerto Viejo, il Jaguar Rescue Center è un altro luogo da visitare per capire quanta importanza abbiano flora e fauna in questa nazione del Centro America. Qui potrai partecipare a tour guidati per conoscere le storie degli animali ospitati e per comprendere l’importate lavoro svolto dal team per la loro cura e la loro salvaguardia. Una delle caratteristiche distintive del centro è il suo impegno nell’educazione ambientale, con programmi che sensibilizzano sia i viaggiatori che la comunità locale sull’importanza della conservazione della fauna selvatica.

La foresta pluviale nel Manzanillo Refuge

Lungo la costa, in direzione del confine con Panama, si trova un’altra importante area protetta dove fare trekking ed entrare a contatto con l’ambiente naturale del Costa Rica. Si tratta del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (chiamato dai turisti Manzanillo Refuge) e si estende sia sulla terra che sul mare.

Quest’area protetta va vista se ti vuoi rendere conto cosa voglia dire “foresta pluviale”. Oltre a questo, gli innumerevoli sentieri sui quali potrai camminare conducono anche a splendide spiagge dove ritrovarsi praticamente da soli. Le acque facenti parte di questa riserva naturale sono perfette per lo snorkeling

Oltre a essere uno scrigno per la biodiversità, il Mazanillo Refuge è anche un luogo importante per le comunità indigene locali, che continuano a utilizzare l’area per la pesca e altre attività tradizionali.

Fonte: iStock

La cultura rasta a Puerto Viejo: dalla Giamaica con amore

L’atmosfera rilassata e pacifica di Puerto Viejo è, in parte, anche frutto della grande presenza di rastafariani, tutti discendenti degli immigrati giamaicani arrivati qui a partire dal XIX Secolo. La filosofia rasta, con il suo messaggio di pace, armonia e rispetto per la natura, si sposa perfettamente con l’atmosfera tipica di Puerto Viejo e con il grande rispetto per la natura.

La musica reggae, in particolare, è un elemento fondamentale e accompagna la vita quotidiana dei rastafariani e non mancano gli eventi e serate dedicate in molti locali del villaggio. La tradizione si riflette anche sull’artigianato locale, ricco di gioielli, abiti e oggetti decorati nei colori simbolici del rosso, giallo e verde.

I caraibi nel piatto: cose buone da mangiare a Puerto Viejo

La cultura rasta è percepibile nelle deliziose ricette locali, spesso ispirate ai principi di una vita sana e naturale. Il piatto tipico della comunità rastafariana è rice and beans, ovvero riso e fagioli. Molti piatti locali riportano nomi in inglese (anche se il Costa Rica di lingua spagnola), proprio perché importati dalla Giamaica.

In zona c’è anche grande spazio per lo street food: non mancano, infatti, chioschi di ogni genere lungo le spiagge, dove assaggiare il mix perfetto tra cultura ispanica e puramente caraibica. Non ripartire da Puerto Viejo senza aver assaggiato i tradizionali Patty, piccoli fagottini simili a empanadas ripieni di carne speziata o verdure. Un altro snack davvero diffuse sono sono le Johnny Cakes, focaccine soffici e fritte, ideali da gustare in spiaggia.

La cucina locale si completa con un’offerta incredibile di frutta tropicale freschissima e con pesce che, di giorno in giorno, viene portato a riva dai molti pescatori locali. Alcuni ristoranti si trovano direttamente sulla spiaggia, garantendo davvero che il pescato del giorno sia a chilometro zero.

Fonte: iStock

Contatto con i locali o lusso: dove dormire a Puerto Viejo

Un luogo come Puerto Viejo offre, al giorno d’oggi, alloggi per ogni gusto e ogni tipologia di budget. Se cerchi un’esperienza unica e autentica, non perderti la possibilità di dormire nelle guest house aperte e gestite dalle comunità locali: si tratta di alloggi semplici che, però, ti permetteranno un contatto diretto con la gente del post.

A Puerto Viejo non mancano gli ostelli, spesso casa per molti surfisti che passano settimane intere sulle spiagge del Costa Rica, in attesa dell’onda perfetta.

Se, invece, ami che la tua vacanza porti con sé un po’ di lusso e ricercatezza, sappi che in zona sono stati aperti alcuni piccoli boutique hotel dove soggiornare con tutti i comfort e un pizzico di stile, senza dimenticare il contatto con la natura e la grande importanza che la sostenibilità ha per un luogo così particolare come Puerto Viejo.