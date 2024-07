I dintorni Nicosia: le migliori gite da fare in un giorno

Nicosia, la capitale divisa dell’isola di Cipro, è una città sede di numerosi siti storici, musei ed eventi culturali che ne mostrano il ricco patrimonio e riflette le diverse influenze e lotte che hanno trasformato la città in ciò che è oggi, un luogo in cui le antiche tradizioni si fondono con le aspirazioni moderne. Dopo aver trascorso alcuni giorni a Nicosia, ti verrà voglia di partire alla scoperta dei dintorni. Sull’isola potrai dedicarti a scoprire spiagge stupende, villaggi rurali e anche visitare Famagosta, la cittadina in cui Emilio Salgari ha ambientato il suo celebre dal romanzo Capitan Tempesta.

Visitare i dintorni di Nicosia con brevi gite di un giorno

A soli 70 km da Nicosia, con un viaggio di poco più di un’ora di autobus, la prima località che potrai raggiungere è Famagosta, situata sulla costa orientale di Cipro. È la città più grande della Repubblica Turca di Cipro del Nord, dunque sotto controllo turco dal 1974. Ricca di storia e con un patrimonio culturale unico, è caratterizzata da un’affascinante mescolanza di influenze greche, veneziane e ottomane. Fu conquistata dai veneziani nel 1489 e rimase sotto il loro dominio per oltre 300 anni. I veneziani la fortificarono e ne fecero un importante centro commerciale e culturale, con una scuola di diritto e una biblioteca. Nel 1571 fu assediata dagli ottomani per oltre un anno, alla fine del quale la città cadde e rimase sotto il dominio turco per oltre 3 secoli. La città ospita una serie di siti storici, tra cui le Mura Veneziane, la Cattedrale di San Nicola e la Torre di Otello. Famagosta è anche una popolare destinazione turistica, nota per le sue belle spiagge e la sua vivace vita notturna.

Cose da vedere e da fare a Famagosta

Indossa scarpe comode e passeggia lungo le Mura Veneziane, una delle attrazioni più famose di Famagosta, e goditi la vista sulla città dal Bastione della Martinengo. Furono costruite dai veneziani nel XVI secolo e sono ancora oggi in gran parte intatte. All’interno delle mura insiste un centro storico suggestivo, gioiello medievale, dove potrai camminare fino alla Porta del Mare, ingresso principale della Città Vecchia, costruito dai veneziani nel XVI secolo; la Cattedrale di San Nicola, una chiesa gotica in origine, trasformata poi in moschea dagli Ottomani. Oggi è un museo che ospita una collezione di reperti archeologici e opere d’arte, mentre è stato convertito in museo archeologico il Palazzo del Provveditore, antica residenza del governatore veneziano. Dopo la visita ai suoi tesori storici, potrai rilassarti su una delle belle spiagge sabbiose di Famagosta attorno a cui si è sviluppata la città nuova, con il suo moderno lungomare, ristoranti e negozi. Qui potrai divertirti con immersioni subacque, windsurf e kitesurf. Non è invece un luogo turistico ma racconta bene le vicessitudini seguite alla divisione dell’isola: si tratta del quartiere fantasma di Varosha, abbandonato dagli abitanti greci-ciprioti dopo l’invasione turca di Cipro. Oggi è un luogo recintato e inaccessibile, visitabile solo attraverso un tour guidato. Il periodo migliore per visitare Famagosta va da maggio a ottobre, approfittando di belle e lunghe giornate di sole.

Scoprire le famose spiagge di Girne

A Nord dell’isola di Cipro si trova Girne, conosciuta anche come Kyrenia, anch’essa sotto il controllo turco dal 1974. Questa bella località di mare si trova a soli 26 km da Nicosia, raggiungibile con circa mezz’ora di autobus. Popolare per le sue incantevoli spiagge, per prendere il sole e fare sport acquatici, la città è un’ottima scelta anche per chi desidera dedicarsi alla visita di siti storici e culturali tra cui il Castello di Girne, il Museo delle Navi Affondate e il Monastero di Bellapais. Il Castello di Girne è una fortezza medievale sulla cima di una collina che domina la città. Fu costruito dai bizantini nel XII secolo e successivamente ampliato dai crociati e dai veneziani e offre una bellissima vista sulla città e sul mare. Il Museo delle Navi Affondate ospita una interessante collezione di relitti di navi affondate al largo della costa di Cipro, tra cui i resti di una nave mercantile romana che affondò nel 130 d.C., conservata in modo straordinario. I visitatori possono vedere i resti dello scafo, dell’albero maestro e del suo carico.

Oltre a queste due attrazioni, visita il Monastero di Bellapais, un’abbazia cistercense dallo stile gotico sulle colline sopra Girne. Fu fondato nel XII secolo ed era un importante centro religioso ed educativo, da cui potrai godere della vista sulla campagna circostante durante un pic-nic. Il porto, circondato da mura e bastioni, oggi ospita una serie di ristoranti, bar e negozi. Infine, se ami passeggiare le escursioni nella natura, esplora la rete di sentieri, tra villaggi e monasteri, dei monti Troodos, oppure visita il Monte Pentadactylos, a nord di Girne. La montagna prende il nome dalle sue cinque cime, che assomigliano alle dita di una mano. I visitatori possono fare un’escursione sulla montagna per godersi la vista sulla città e sul mare.

Esplora la penisola di Karpaz: un paradiso incontaminato nei dintorni di Nicosia

La penisola di Karpaz, situata nella parte più settentrionale di Cipro a circa due ore di auto da Nicosia, è un’oasi di bellezza naturale incontaminata, lontana dal trambusto del turismo di massa, dove scoprire la cultura cipriota, passeggiare lungo strade acciottolate, visitare le botteghe artigiane e assaporare la cucina locale tradizionale dell’isola. Con le sue spiagge dorate lambite da acque cristalline, i villaggi pittoreschi e la fauna selvatica unica, la penisola di Karpaz offre un’esperienza di viaggio autentica e memorabile. In quest’area potrai esplorare le spiagge più belle dell’isola, come la Golden Beach, una lunga distesa di sabbia dorata bagnata da acque turchesi, la Karpaz Beach, con acque calme e profonde adatte ai bambini, e la Dipkarpaz Beach, più appartata e con una vista favolosa sulla penisola. Non solo vita da spiaggia però: potrai visitare il Monastero di Apostolos Andreas, luogo sacro per i cristiani ortodossi, fondato nel XII secolo, da cui si gode tra l’altro una vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo. Se ami le escursioni a piedi o in bicicletta, esplorando le colline verdeggianti della zona potrai osservare la flora e la fauna locale tra cui gli asini di Karpaz, dalle lunghe orecchie e il pelo ispido, cammelli, capre selvatiche, camaleonti, tartarughe marine e diverse specie di uccelli. Per esplorare al meglio la penisola ti sarà utile noleggiare un 4×4: molte strade infatti sono sterrate e portano a spiagge nascoste, villaggi remoti e siti storici.