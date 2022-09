Bregenz, tra acqua e incanto: perché visitare questa città austriaca

Tra l’incanto delle Alpi, la bellezza della natura, arte, storia e cultura, l’Austria è una meta che sa far innamorare: tra le sue meraviglie troviamo Bregenz, deliziosa città sulle sponde del Lago di Costanza, rinomata località di villeggiatura sia in estate che in inverno.

È il capoluogo della regione del Vorarlberg, raccolta in una baia riparata dai venti, ed è suddivisa in due zone: la parte bassa, tra la riva destra del Reno e il lago, e la parte alta, su un altopiano digradante a terrazze verso il lago che sale fino alla cima che sovrasta il centro abitato, lo Pfander, invidiabile punto panoramico a 1064 metri di altitudine.

Cosa vedere a Bregenz, perla austriaca

Nonostante le dimensioni ridotte e poco meno di trentamila abitanti, Bregenz offre davvero molto da vedere e apprezzare a cominciare dalla parte bassa, la cittadina più recente e moderna, il cui cuore pulsante è la Kornmarktstrasse, la vivace via principale dove si affacciano il Museo del Voralberg, inaugurato nel 1857, che racconta la storia della regione nelle varie epoche con quattro collezioni permanenti e interessanti mostre temporanee, il pittoresco Theater am Kornmarkt ricavato in un antico granaio del 1838, e la settecentesca Nepomuk-Kapelle, in stile rococò con cupola a lanterna.

Proseguendo nella visita, imperdibile è la futuristica Kunsthaus, il museo d’arte contemporanea realizzato tra il 1994 e il 1997 da Peter Zumthor sulle sponde del lago: notevole è il colpo d’occhio dell’edificio dalla particolare forma a cubo, rivestito con lastre in vetro acidato che permettono alla luce solare d’illuminare l’interno.

Ospita svariate mostre d’arte contemporanea ed è considerato uno dei poli espositivi europei più importanti.

Uno sguardo anche alla Pfarrkirche St. Gallus, in stile gotico, custode di pregevoli affreschi che ne ornano la cripta, e alla parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, e il cammino continua lungo la Rathaus Strasse dove spicca il municipio dalle forme storiciste-eclettiche risalente a fine Ottocento e, a fianco, svetta la Seekapelle St. Georg, dalla torre ottagonale, edificata nel 1145 per celebrare la vittoria contro Appenzell e rimaneggiata secondo lo stile barocco a fine Seicento.

È poi il momento di rilassarsi passeggiando senza fretta lungo la splendida Seepromenade che costeggia il Lago di Costanza e osservare le sue sponde e i giochi di luce sull’acqua: il modo ideale per fare il pieno di relax e meraviglia.

Ma le sorprese non finiscono certo qui: la parte alta, Oberstadt, è un’oasi di tranquillità grazie alle caratteristiche vie chiuse al traffico e alle incredibili vedute sul lago e sulle montagne: qui si arriva percorrendo la stretta Maurachgasse, punto di accesso anche a Ehregutaplatz, raccolta piazzetta abbracciata dalle tipiche case a graticcio.

Una stradina porta poi a ciò che rimane delle mura medievali, l’imponente Martinsturm, con cupola a bulbo in stile barocco: la torre ospita il Vorarlberger Militarmuseum, che ripercorre la storia militare di Bregenz, mentre alla sua base fa bella mostra di sé la Martinskapelle, cappella trecentesca con il coro che vanta un ciborio gotico-fiammeggiante datato 1498.

Gli eventi che non si possono perdere

Oltre alle numerose attrazioni da scoprire, all’incanto del lungolago e all’invidiabile punto panoramico del monte Pfander, una gita a Bregenz può essere l’occasione per assistere a eventi di rilievo.

Tra questi merita una menzione il Bregenzer Festspiele, il magnifico e coinvolgente festival dell’opera sulle acque del Lago di Costanza, inaugurato nel 1946 e in calendario ogni anno tra luglio e agosto: l’evento attrae un vasto pubblico di appassionati di musica classica, dell’opera e turisti curiosi di vivere un’esperienza unica sulle acque del Bodensee fino al tramonto.

Non da meno i tradizionali mercatini di Natale che qui, come in tutta l’Austria, sono una vera istituzione: l’abete illuminato, l’aroma del Glühwein, gli artigiani al lavoro, tutto concorre a creare un’atmosfera di pura emozione.

I dintorni tra foreste e una suggestiva abbazia

Se Bregenz è un gioiello, i dintorni non deludono assolutamente. Poco al di fuori della città, infatti, si trova l’Abbazia di Wettingen-Mehrerau con cattedrale e monastero cistercense, uno degli edifici religiosi più interessanti della regione, dalla storia millenaria: basti sapere che risale al 1027.

Infine, il territorio della Bregenzerwald, la “foresta di Bregenz”, suddivisa in Vorderwald (la foresta bassa in zona collinare) e Hinterwald (foresta alta con cime che toccano i 2000 metri) è perfetta per godersi la natura, praticare trekking, fare entusiasmanti escursioni e sciare durante l’inverno.