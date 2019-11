5 cose da fare in Croazia tra isole spettacolari e parchi mozzafiato

editato in: da

La Croazia, grazie alla sua splendida costa lambita da un mare spettacolare, i numerosi parchi nazionali di grande bellezza, i monumenti storici e culturali dichiarati Patrimonio Unesco, è una delle mete di viaggio più apprezzate dai turisti di tutto il mondo.

Clima mite, centinaia di chilometri di costa, spiagge dove crogiolarsi al sole, 50 isole abitate, natura lussureggiante e città ricche di arte, storia e cultura: una località perfetta per soddisfare tutte le esigenze.

Se avete deciso di organizzare le vostre prossime vacanze in Croazia, abbiamo selezionato per voi 5 esperienze che non potrete assolutamente tralasciare.

Visitare Dubrovnik

Definita da Lord Byron come “perla dell’Adriatico”, Dubrovnik è una delle località da non perdere in Croazia.

Il modo migliore per scoprirla è visitarla percorrendo a piedi le Mura della Città, imponenti fortificazioni che abbracciano il centro storico per 1940 metri e regalano scorci incredibili sul mare.

Passeggiando senza fretta lungo i vicoli del centro ammirate la fortezza di San Giovanni, che ospita il Museo Marittimo e l’Acquario, la Cattedrale dell’Assunzione di Maria in stile bizantino e romanico, la Fontana di Onofrio di Dubrovnik, uno dei simboli della città di fronte alla Chiesa di San Salvatore, e il Monastero di San Francesco, in stile gotico e romanico.

Raggiungete poi in funivia il punto più alto, il Monte Srd, e godete di un panorama incantevole sulla città.

Scoprire Plitvice

Da non perdere il stupendo Parco Nazionale di Plitvice che vanta ben 16 laghi che formano rapide e cascate circondate da incontaminate foreste ricche di vegetazione e fauna selvatica.

Il Parco regala l’emozione di passeggiate in mezzo all’acqua su passerelle di legno che si snodano seguendo il percorso dei laghi. I percorsi sono di varia lunghezza per venire incontro sia a chi desidera compiere una rilassante camminata sia a chi ama un trekking più impegnativo.

Andare a Rovigno

Rovigno, una delle città più belle della costa d’Istria, è una di quelle mete da non perdere durante un viaggio in Croazia.

Suggestivo porto di pescatori raccolto in una penisola protesa sul mare, conserva intatto il suo fascino ed è pronto a stupire grazie alla bellezza della Città Vecchia e al blu del mare che accarezza le bellissime spiagge e le isole dei dintorni.

Passeggiate senza fretta tra le viuzze del centro, ammirate uno dei porti più affascinanti dell’Adriatico e gli innumerevoli scorci panoramici.

Assaggiare il Crni Rizot

Il piatto da non perdere?

Sicuramente il Crni Rizot, il tipico risotto al nero di seppia che unisce il sapore del mare al profumo della terra.

Gustato sul posto ha sicuramente qualcosa in più.

Esplorare l’isola di Brac

La spettacolare isola di Brac ospita la famosa spiaggia di Zlani Rat, la più fotografata di tutta la Crozia.

La spiaggia, una lingua di ciottoli e sabbia bianchissima che si protende fino al mare cristallino, cambia conformazione a seconda dei venti e non ha nulla da invidiare a mete caraibiche.

Sole, mare pulito, pinete e macchia mediterranea: un vero paradiso balneare.