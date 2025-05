Fonte: iStock Vicenza

Nel cuore del Veneto, a metà strada tra Verona e Venezia, si trova Vicenza, una città elegante e ricca di fascino, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Conosciuta in tutto il mondo per essere la “città del Palladio”, Vicenza vanta un patrimonio artistico e architettonico unico che attira ogni anno migliaia di visitatori. Passeggiando per le sue vie, si respira un’atmosfera vivace che incanta e sorprende. Ma Vicenza è anche una città viva, moderna, con eccellenze nel settore orafo, ottima cucina locale e un territorio circostante tutto da scoprire.

In questa guida vi accompagniamo alla scoperta di cosa vedere a Vicenza, con un itinerario tra i suoi monumenti principali, i palazzi palladiani, le piazze storiche e i luoghi più suggestivi.

Cosa vedere a Vicenza

Vicenza è una città a misura d’uomo, ideale da visitare anche in un solo giorno, ma capace di offrire molto di più a chi desidera approfondire la sua storia e il suo patrimonio artistico. Il centro storico si esplora comodamente a piedi ed è un susseguirsi di palazzi nobiliari, chiese, teatri e scorci pittoreschi. Punto di partenza è per molti Corso Palladio, l’arteria principale del centro storico. Questa via pedonale elegante, fiancheggiata da negozi, caffè e palazzi storici, permette di ammirare l’evoluzione dell’architettura vicentina e di raggiungere i principali siti di interesse in città.

Teatro Olimpico

Il Teatro Olimpico di Vicenza è una delle attrazioni imperdibili della città e rappresenta un capolavoro assoluto dell’architettura rinascimentale. Progettato da Andrea Palladio nel 1580, è il primo teatro stabile coperto dell’epoca moderna e uno dei più antichi teatri al mondo. Il complesso è stato terminato dopo la morte di Palladio dal suo allievo Vincenzo Scamozzi, che aggiunse la straordinaria scenografia fissa sullo sfondo del palco.

Questo scenario, con effetto prospettico, riproduce le vie di Tebe e crea l’illusione di profondità grazie a un raffinato gioco ottico di luci e dimensioni. È stato pensato secondo i principi dell’architettura classica, ispirandosi ai teatri dell’antica Roma, ma con canoni innovativi per l’epoca che lo rendono ancora oggi un capolavoro a livello mondiale; per questi motivi è stato incluso nella lista dei siti UNESCO legati al grande architetto vicentino. Il teatro è tuttora utilizzato per eventi culturali e spettacoli teatrali.

Fonte: iStock

Piazza dei Signori

Il cuore pulsante della città di Vicenza è senza dubbio Piazza dei Signori che rappresenta il fulcro della vita cittadina fin dall’epoca medievale. Circondata da alcuni dei più importanti edifici storici di Vicenza, la piazza offre una panoramica eccezionale sull’eredità rinascimentale della città. Qui si affacciano la celebre Basilica Palladiana, la Loggia del Capitaniato, la Torre Bissara e il Palazzo del Monte di Pietà.

Durante l’anno, Piazza dei Signori ospita mercati, concerti, rievocazioni storiche ed eventi culturali che la rendono sempre viva e vibrante. È anche il luogo ideale per sedersi in uno dei tanti bar e ristoranti con tavolini all’aperto e godersi l’atmosfera unica del centro storico di Vicenza. Negli ultimi anni è diventata per molti italiani un luogo noto e riconoscibile perché la Piazza, ma più in generale Vicenza, sono state il set per la celebre serie tv “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle.

Basilica Palladiana

La protagonista indiscussa di Piazza dei Signori è la Basilica Palladiana, uno dei capolavori più noti dell’architetto Andrea Palladio. Costruita originariamente come Palazzo della Ragione nel Medioevo, fu trasformata nel Cinquecento in un capolavoro architettonico da Palladio. La scelta di rivestire l’antico palazzo comunale con un colonnato in marmo bianco fu innovativa e rivoluzionaria per l’epoca, e contribuì a consacrare la fama di Palladio in tutta Europa. Nonostante il nome “Basilica”, però, questo non è un edificio religioso ma è stato ripreso il termine romano per indicare il luogo dove avvenivano assemblee e discussioni.

All’interno della Basilica si trovano ampi spazi espositivi che ospitano mostre d’arte di livello internazionale, eventi culturali e manifestazioni. La terrazza panoramica dell’ultimo piano, invece, regala una vista meravigliosa sulla città e su tutto il territorio circostante. La Basilica Palladiana, insieme a molte altre opere di Palladio presenti in città, è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Fonte: iStock

Duomo di Vicenza

Il Duomo di Santa Maria Annunziata, comunemente chiamato Duomo di Vicenza, è la principale chiesa della città. Sorge a pochi passi da Piazza dei Signori e vanta una lunga storia che risale all’epoca paleocristiana. L’edificio che si può visitare ora, però, ha una struttura prevalentemente gotica risalente al XIV secolo che è stata più volte rimaneggiata. Una delle ricostruzioni più importanti è avvenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale dato che il Duomo era stato pesantemente bombardato.

Uno degli elementi più noti dell’edificio religioso è senza dubbio la sua cupola, progettata da Andrea Palladio nel 1558. L’interno della cattedrale è sobrio ed elegante, a croce latina con tre navate, arricchito da opere d’arte e sculture realizzate da diversi artisti veneti. Il Duomo è anche un interessante sito archeologico, oltre che religioso, dato che nella cripta si possono vedere i resti paleocristiani, tra cui mosaici, colonne e pavimentazioni antiche.

Palazzo Chiericati

Palazzo Chiericati è un altro dei capolavori dell’architettura palladiana. L’edificio venne commissionato nel 1550 ad Andrea Palladio da Girolamo Chiericati, esponente di una delle famiglie più importanti della città. Dopo la morte del committente e di Palladio stesso, l’edificio venne completato da Vincenzo Scamozzi, allievo del grande architetto. Oggi il palazzo custodisce ancora decorazioni, affreschi e arredi d’epoca ed è diventato sede della Pinacoteca Civica di Vicenza. Al suo interno espone una collezione d’arte che spazia dal medioevo al XVIII secolo, con opere di artisti come Veronese, Tintoretto e Tiepolo.

Fonte: iStock

Museo Palladio

All’interno del maestoso Palazzo Barbarano, uno degli ultimi progetti completati di Andrea Palladio, si trova il Museo a lui interamente dedicato. Sicuramente un punto di riferimento per conoscere meglio le opere e l’attività dell’architetto vicentino. Il museo ospita modelli lignei delle ville e dei palazzi progettati da Palladio, disegni originali e trattati di architettura. Inoltre, attraverso ricostruzioni e video interattivi si può meglio comprendere la visione innovativa di Palladio e la sua influenza sull’architettura.

Santuario di Monte Berico

Situato su un colle che domina la città, il Santuario della Madonna di Monte Berico è uno dei luoghi più amati dai vicentini e meta di pellegrinaggio fin dal Quattrocento. Secondo la tradizione, una prima chiesa qui fu costruita dopo che la Vergine apparve a una donna del posto promettendo la fine della peste. L’edificio attuale è il risultato di ampliamenti successivi e al suo interno, il santuario custodisce importanti opere d’arte, tra cui la celebre “Cena di San Gregorio Magno” di Paolo Veronese.

Chi vuole può raggiungere il Santuario a piedi grazie al lungo portico di 700 metri che collega la città alla cima del colle, altrimenti si può salire in auto o con i mezzi pubblici. È una tappa da non perdere anche per chi non è fedele cattolico, non solo per il suo valore architettonico, ma anche perché dal piazzale antistante si gode una magnifica vista panoramica su Vicenza e sulle montagne circostanti.

Villa La Rotonda

Appena fuori dal centro, in una posizione panoramica tra la città e i Colli Berici, si trova Villa Almerico Capra, meglio conosciuta come Villa La Rotonda. Progettata da Andrea Palladio nel 1566 per il nobile Paolo Almerico, è considerata uno dei capolavori assoluti dell’architettura rinascimentale e una delle più famose tra le ville palladiane che si trovano tra Vicenza e i suoi dintorni. Come esempio di progetto palladiano questa villa ha influenzato l’architettura di stampo neoclassico in tutta Europa e persino negli Stati Uniti. Per questo Villa La Rotonda è divenuta un sito patrimonio dell’UNESCO insieme alla città di Vicenza e le altre ville palladiane sul territorio veneto.

Fonte: iStock

Villa Valmarana ai Nani

A pochi passi dalla Rotonda, Villa Valmarana ai Nani è una delle residenze più suggestive di Vicenza. Il nome deriva dalle statue in pietra di nani che adornano il muro di cinta e sono legate a una leggenda popolare sulla figlia di uno dei proprietari che era affetta da nanismo. La villa venne costruita nel 1669 per la famiglia Valmarana, che ancora oggi ne è proprietaria. Il complesso è composto da tre edifici principali: la Palazzina, la Foresteria e la Scuderia. Dal punto di vista architettonico, la villa è un esempio perfetto di dimora nobiliare veneta del XVII secolo, con interni eleganti e giardini ben curati. Ma ciò che rende la villa unica sono gli splendidi affreschi interni realizzati da Giambattista Tiepolo e dal figlio Giandomenico nella Palazzina e nella Foresteria.

Cosa fare a Vicenza

Ma cosa fare a Vicenza oltre a visitare i monumenti che abbiamo appena segnalato? Ecco 3 esperienze originali per immergersi nell’anima della città palladiana, scoprendone le tradizioni e l’anima più profonda.

Parco Querini

Per chi cerca un momento di relax, Parco Querini è un’oasi verde nel cuore della città, situata vicino a Palazzo Chiericati e al fiume Bacchiglione. Si tratta di un grande giardino all’inglese del Settecento, appartenuto all’antica famiglia Querini. Al suo interno si trovano prati curati, viali alberati, statue neoclassiche, un romantico laghetto con un ponticello in legno e un tempietto neoclassico. Il parco è molto amato dai vicentini per passeggiate, jogging e momenti di relax all’aperto.

Museo del Gioiello

Vicenza è anche capitale dell’arte orafa. Nel cuore di Piazza dei Signori proprio sotto la Basilica si trova il Museo del Gioiello. Questo è il primo in Europa interamente dedicato all’arte della gioielleria. Il percorso espositivo è suddiviso in nove sale tematiche e propone un viaggio affascinante tra storia, design e creatività.

Il Museo del Gioiello espone oggetti antichi o religiosi, ma anche gioielli contemporanei ed etnici e creazioni di design. Una visita al museo permette di scoprire di più sull’artigianato vicentino dato che la città è da secoli uno dei poli più importanti della produzione orafa italiana.

Giardini Salvi e Loggetta Valmarana

A pochi passi dal centro storico di Vicenza, proprio accanto a Porta Castello, si trova uno dei luoghi più suggestivi e rilassanti della città: i Giardini Salvi, uno spazio verde elegante e curato, ideale per una pausa tra una visita e l’altra. All’interno del parco si trova anche un piccolo gioiello architettonico: la Loggetta Valmarana, realizzata nel XVI secolo su progetto di Andrea Palladio, o almeno ispirata al suo stile inconfondibile.

La cucina vicentina

La cucina vicentina è un autentico viaggio nei sapori della tradizione veneta, dove ingredienti semplici e genuini danno vita a piatti ricchi di gusto. Il protagonista della tavola vicentina è senza dubbio il baccalà, ma sono da provare anche la sopressa vicentina, il formaggio di Asiago e le ciliegie di Marostica.

Fonte: iStock

Come raggiungere Vicenza

Vicenza è ben collegata e facilmente raggiungibile con tutti i principali mezzi di trasporto. Il capoluogo veneto, infatti, è servito dall’autostrada A4 Milano-Venezia, una delle principali arterie del Nord Italia. Le uscite da utilizzare sono Vicenza Ovest e Vicenza Est, a seconda della provenienza. Dal casello si raggiunge il centro in pochi minuti. Chi arriva da sud può utilizzare anche l’autostrada A31 Valdastico, collegata direttamente all’A4.

Vicenza è situata lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia, servita da treni regionali, Intercity e treni ad alta velocità. La stazione si trova a pochi minuti a piedi dal centro storico ed è un ottimo punto di partenza per visitare la città. Gli aeroporti più vicini a Vicenza sono l’Aeroporto di Verona Villafranca e l’Aeroporto di Venezia Marco Polo.