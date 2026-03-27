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Ufficio Stampa Il suggestivo Castello di Uviglie in Monferrato

C’è un posto nel Monferrato dove il tempo sembra essersi fermato a metà strada tra il Trecento e oggi. Il Castello di Uviglie, arroccato sulle colline di fronte a Rosignano Monferrato, riapre i battenti ed è pronto ad accogliere i visitatori per scoprire tutti gli appuntamenti della primavera. L’edificio storico ha piani importanti e propone la possibilità di partecipare a visite guidate… e non solo.

La nuova vigna al castello di Uviglie

Come parte la primavera al castello di Uviglie in Piemonte? Visite guidate agli ambienti storici, una passeggiata nel parco, degustazioni dei vini della tenuta e poi la nuova vigna. La prima di un innovativo impianto produttivo, un gesto simbolico che richiama le cantine monumentali del castello, quelle stesse che nel Quattrocento videro nascere la produzione vinicola del luogo.

Il castello è oggi gestito da un fondo familiare a maggioranza spagnola, da anni attivo nel turismo di alto livello, con un progetto preciso in testa: recuperare, valorizzare, aprire. Andrea Fracchia, voce del progetto sul territorio ha raccontato come l’obiettivo sia quello di restituire vita a questo posto straordinario, sottolineando come il Monferrato abbia un potenziale autentico e che questo splendido castello potrebbe diventare un punto di riferimento della zona per chi vuole scoprirlo davvero.

Uviglie ha una storia densa. Nel corso dei secoli è passato tra le mani di alcune delle famiglie nobiliari più influenti del Piemonte: i Pico Gonzaga, i Callori di Vignale, i Cacherano di Bricherasio e ogni passaggio ha lasciato tracce visibili nell’architettura e negli spazi.

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Cosa vedere nel castello

Quella che un tempo era una dimora privata oggi apre le porte costruendo un’esperienza attraverso degustazioni, eventi aziendali e percorsi gastronomici pensati su misura. Si entra solo su richiesta, scegliendo tra visite guidate e appuntamenti dedicati, spesso legati al cibo e al vino. L’idea è quella di un luogo da vivere, più che da visitare in senso tradizionale.

Uno dei luoghi più suggestivi da esplorare è il parco di oltre 50.000 metri quadrati di verde dove passeggiare tra alberi monumentali per arrivare a uno dei punti panoramici più suggestivi. Al suo interno si trova anche la chiesetta di Sant’Eusebio.

Il castello dall’esterno incanta con torri e merli ma all’interno rivela sale decorate, affreschi conservati e le cantine che sono la parte più sorprendente. Proprio nei sotterranei compaiono gli infernot scavati nel tufo, piccoli spazi che raccontano una tradizione locale difficile da trovare altrove.

I progetti futuri per il castello di Uviglie

La posizione del castello di Uviglie è particolarmente prestigiosa: dista un’oretta da Milano, solo 50 minuti da Torino e poco più da Genova; la distanza è perfetta per chi cerca una destinazione di qualità senza spostarsi per tratte lunghe. Il pubblico c’è ed è anche cresciuto da quando il Monferrato è stato riconosciuto dall’UNESCO per i paesaggi vinicoli del Piemonte premiati come patrimonio dell’umanità. Insomma, non è una destinazione di nicchia.

Il piano per i prossimi anni è ambizioso. Nelle stanze del piano nobile dovrebbe nascere un boutique hotel, mentre nuovi spazi sono pensati per la ristorazione e l’accoglienza diffusa. Ma c’è anche un capitolo meno ovvio nel progetto: il castello è indicato come futuro polo di riferimento per la ricerca sulla longevità, con una vocazione che guarda al mercato europeo e internazionale. Un’ambizione che suona distante dall’immagine del maniero medievale, ma che forse dice qualcosa di preciso su dove si stanno muovendo certi investimenti nel turismo culturale di fascia alta.

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Dove si trova il Castello di Uviglie e come raggiungerlo

Il Castello di Uviglie si trova sulle colline del Monferrato, nel comune di Rosignano Monferrato, in provincia di Alessandria. La struttura domina i vigneti della zona, in posizione panoramica. Per arrivarci si esce al casello di Casale Monferrato Nord sull’autostrada A26, poi si prosegue verso Rosignano seguendo le indicazioni locali.