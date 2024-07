Viaggio sul fiume di Siviglia, navigando sul Guadalquivir

Fonte: iStock Vista della Torre dell'Oro a Siviglia e del fiume Guadalquivir

Siviglia è la capitale dell’Andalusia, una città ricca di storia, cultura e fascino. Uno dei modi migliori per scoprire le sue meraviglie è attraverso una crociera sul Guadalquivir, il grande fiume che attraversa la città andalusa. Navigare sul Guadalquivir offre una prospettiva differente ed unica sulla città, infatti, permette di ammirare i suoi monumenti storici, i quartieri vivaci e le viste mozzafiato che rendono il viaggio a Siviglia qualcosa di indimenticabile.

Un po’ di storia del fiume Guadalquivir

Il Guadalquivir è uno dei fiumi più importanti della Spagna. La sua lunghezza è di ben 657 chilometri e si tratta del quinto fiume più lungo del Paese, che e attraversa la regione dell’Andalusia e la divide in due da est fino ad ovest. Il nome Guadalquivir deriva dall’arabo “al-Wadi al-Kabir”, che tradotto significa “grande fiume”. Fin dall’antichità, questo fiume ha sempre avuto un ruolo cruciale nello sviluppo economico e culturale della città di Siviglia. Durante il periodo romano, infatti, il fiume era una via di comunicazione essenziale, mentre sotto il dominio moresco, divenne un’importante rotta commerciale. Ma qual è l’itinerario migliore per scoprire Siviglia sul fiume Guadalquivir? Ecco le principali attrazioni, i consigli utili e le esperienze imperdibili in questo viaggio in Andalusia.

Partenza dal Muelle de las Delicias

Il viaggio sul fiume di Siviglia inizia al Muelle de las Delicias, uno dei punti di partenza principali per le crociere sul Guadalquivir. Il molto è situato vicino al centro storico ed è facilmente raggiungibile a piedi o con i mezzi pubblici. Prima di salire a bordo, si consiglia di prendere un caffè in uno dei numerosi bar lungo il fiume, per godere della vista panoramica sulla Torre del Oro e sulla Giralda.

Navigando verso il ponte di Isabel II

Una volta a bordo della nave, la crociera comincia con una vista spettacolare sul ponte di Isabel II, conosciuto anche come Ponte di Triana. Questo ponte in ferro venne costruito nel 1852 e collega tutt’oggi il centro storico con il quartiere di Triana, una zona di Siviglia famosa per la sua tradizione flamenca e la ceramica caratteristica della città. Navigando sotto il ponte, si può ammirare l’architettura del diciannovesimo secolo e la vivace vita quotidiana del quartiere Triana, con i suoi mercati tradizionali, bar e locali di flamenco, imperdibili in un viaggio a Siviglia.

Il quartiere di Triana

Il quartiere di Triana è una tappa imperdibile durante la navigazione sul fiume Guadalquivir. Questo quartiere storico è il cuore pulsante della cultura sivigliana ed andalusa. Se si ha tempo durante la visita di Siviglia, si consiglia di sbarcare dalla crociera per una breve visita in questo cartiere caratteristico, dove passeggiare per le stradine strette e visitare il Mercado de Triana, dove sarà possibile assaggiare le specialità culinarie locali come il jamón ibérico e le tapas. Assolutamente da visitare anche la Capilla de los Marineros, una piccola chiesa dedicata alla Virgen del Carmen, patrona e protettrice dei marinai.

La Torre dell’Oro di Siviglia

Continuando la navigazione, uno dei primi monumenti che si incontrano è la famosa Torre dell’Oro. Questa torre difensiva, che venne costruita nel tredicesimo secolo dai Mori, prende il nome dal suo aspetto dorato, dovuto al riflesso del sole sulle piastrelle di ceramica dorata. Oggi, la Torre dell’Oro ospita un museo navale, che racconta la storia marittima di Siviglia e del fiume Guadalquivir. Dalla sua cima, inoltre, si gode una vista panoramica sulla città e sul fiume, per dei ricordi indimenticabili.

Il parco di María Luisa

Proseguendo lungo il fiume, si arriva al parco di María Luisa, un’oasi verde nel cuore di Siviglia. Questo parco, donato alla città da María Luisa nel lontano 1893, è il luogo ideale per chi è alla ricerca di una pausa rilassante in questo viaggio alla scoperta di Siviglia. Durante la crociera sul Guadalquivir, si possono ammirare la bella vegetazione ed i numerosi monumenti al suo interno, come la Plaza de España (Piazza di Spagna), uno dei simboli di Siviglia. La piazza, con la sua forma semicircolare e le splendide decorazioni in ceramica, è un capolavoro dell’architettura regionale andalusa.

La plaza de toros de la Maestranza

Un altro punto di interesse visibile dal fiume Guadalquivir è la Plaza de Toros de la Maestranza, una delle più antiche e prestigiose arene per corride in Spagna. Costruita nel diciottesimo secolo, quest’arena è diventata un simbolo della tradizione taurina andalusa. Anche se le corride possono essere controverse sotto diversi punti di vista, la Plaza de Toros rimane un’importante testimonianza della cultura e della storia della città di Siviglia. È anche possibile visitare il museo all’interno dell’arena, che offre una panoramica sulla storia delle corride e sui famosi toreri.

Il monastero de la Cartuja

La navigazione continua fino a raggiungere il Monastero de la Cartuja, un antico monastero che oggi ospita il Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Fondato nel quindicesimo secolo, il monastero ha una storia affascinante che va dalla sua origine, come luogo di culto per i locali, fino alla sua trasformazione in una fabbrica di ceramica nel diciannovesimo secolo. Oggi, questo monastero è un riconosciuto centro espositivo a livello nazionale, che ospita mostre d’arte moderna e contemporanea, offrendo un interessante contrasto tra passato e presente.

Il monastero sorge sull’isla de la Cartuja, una piccola isola al centro del fiume Guadalquivir, ch prende appunto il nome dal Monastero de la Cartuja, famoso anche per essere stato il luogo di permanenza e sepoltura di Cristoforo Colombo.

Consigli pratici per godere al meglio la crociera sul Guadalquivir

Le crociere sul Guadalquivir sono disponibili tutto l’anno, ma i mesi migliori per viaggiare lungo il fiume e scoprire la città di Siviglia sono sicuramente la primavera e l’autunno, quando il clima è più mite. La durata, inoltre, varia da 1 a 2 ore, a seconda del percorso che si sceglie di intraprendere. È consigliabile prenotare i biglietti in anticipo, soprattutto nei periodi di alta stagione turistica. Molte compagnie, inoltre, offrono sconti per prenotazioni online.

La crociera sul fiume di Siviglia è molto consigliata soprattutto per gli amanti della fotografia, che vogliono catturare ricordi davvero unici in questo viaggio nella capitale dell’Andalusia e dei suoi monumenti.

È anche possibile rendere l’esperienza sul fiume Guadalquivir ancora più unica, grazie alla possibile di effettuare tour in kayak o puddle surf, così da esplorare il fiume in modo indipendente, attivo e divertente, godendo di una prospettiva diversa.

Navigare sul Guadalquivir è un’esperienza imperdibile durante un viaggio a Siviglia, la capitale dell’Andalusia, una regione che ha molto da offrire in tema di paesaggi e città uniche, ma anche spiagge favolose come Marbella. La crociera sul fiume Guadalquivir permette di scoprire la città da una prospettiva unica, ammirando i suoi monumenti storici, i quartieri vivaci e le bellezze naturali lungo tutto il suo percorso.