Tre giorni a Coimbra e dintorni, storia e natura in Portogallo

Fonte: iStock Vista sulla bellissima città di Coimbra

Si affaccia bianca e luminosa sul fiume Mondego, Coimbra, città del Portogallo, la “città degli studenti”, nota in tutto il mondo per la sua prestigiosa e antica Università, istituzione secolare e monumento artistico di pregio, con il suo centro storico fantastico, ricco di testimonianze del passato. Ma sono tante le cose da vedere nei dintorni di Coimbra; in questa guida, scopriremo cosa fare e cosa vedere a Coimbra e nei dintorni in tre giorni.

Sicuramente, nel nostro tour di tre giorni alla scoperta di Coimbra e dei suoi dintorni non può mancare Conimbriga, l’antica città romana della regione centrosettentrionale del Portogallo che sotto Augusto fu abbellita con terme e foro e magnifiche dimore patrizie con mosaici e affreschi, i cui resti (oltre alle ricostruzioni) potrete ammirare nel museo dedicato.

Monumentale anche la località di Panela, con i resti della fortezza da visitare. Oppure, gli amanti dell’avventura possono avventurarsi nella Sierra de Lousã per le escursioni, mentre chi ama i parchi non potrà che scegliere la foresta protetta di Buçaco. Gli appassionati di mare, sport acquatici e divertimento, potranno raggiungere Figueira de Foz, a breve distanza da Coimbra. Bellissimo, infine, il pittoresco villaggio di Pidao, con le casette scure e gli infissi azzurri. Vi abbiamo già convinti a partire per il Portogallo? Venite con noi.

Giorno 1: alla scoperta di Conimbriga

Il primo giorno di questo tour nei dintorni di Coimbra è dedicato a Conimbriga, l’antica città romana, situata a soli 17 chilometri da Coimbra. Gli amanti dell’archeologia resteranno ammaliati da questa città del Portogallo, dove potranno ammirare i resti dell’antica città romana (a 17 chilometri dalla città di Coimbra), uno dei siti archeologici più importanti del Paese. Già frequentato già durante l’età de ferro dalla tribù celtica dei Conii, il sito venne occupato dai romani dal 139 a.C. e progressivamente ampliato. Nel I secolo d.C. la città visse il suo momento d’oro, con la costruzione delle terme e del foro, diventando così un centro di grande splendore.

Fonte: iStock

Grazie ad un’importante campagna di scavi sono venuti alla luce proprio qui nei pressi di Coimbra edifici di grande valore (le terme, l’acquedotto, e i resti di una basilica cristiana del VI secolo). Due perle sono le dimore patrizie del II secolo: una è impreziosita da meravigliosi mosaici multicolori ed è nota come la casa di Cantaber, una delle più grandi di tutto il mondo romano; e l’altra è quella dei Repuxos, con mosaici, affreschi e un peristilio centrale con giardino abbellito da fontana e giochi d’acqua.

Dal 1962 i reperti di Conimbriga si possono ammirare nel Museo Monografico, dove troverete utensili legati alla quotidianità domestica e alle funzioni religiose, che illustrano la vita degli abitanti. Il museo racconta la storia di Conimbriga dall’età del ferro al Medioevo, concentrandosi ovviamente sul periodo romano. In esposizione anche mosaici, sculture, monete romane. Tra le curiosità, inoltre, anche la ricostruzione del foro.

Giorno 2: Lousã e Figueira de Foz

Nei dintorni di Coimbra, al centro del Portogallo, c’è Lousã, una città nota a tutti gli appassionati degli sport di avventura e dagli escursionisti che amano esplorare la Sierra de Lousã, il vero simbolo della regione. Qui, infatti, ci sono in abbondanza le piante della primitiva foresta sempreverde: tanti gli itinerari disponibili per esplorare la regione, sia a piedi che con un fuoristrada.

E c’è poi anche Figueira de Foz, a 50 chilometri da Coimbra, un rinomato centro balenare alla foce del fiume Mondego, e una delle principali “località estive” del Portogallo centrale. Città gettonatissima dai turisti e molto vivace, crebbe di importanza alla fine del XIX secolo, quando i bagni divennero meta privilegiata estiva dell’aristocrazia portoghese. Qui per scegliere l’albergo non avrete che l’imbarazzo della scelta. Ci sono anche il casinò (aperto nel 1900) e una magnifica spiaggia, la più grande di tutto il Portogallo dove avrete l’opportunità di praticare sport nautici.

Giorno 3 : Panela o Piódão

Da non perdere in questo tour nei dintorni di Coimbra è anche Panela, 20 chilometri a sud di Coimbra, villaggio dominato da un castello antichissimo che si erge imponente sulla collina. Il maniero risale alla seconda metà dell’XI secolo e anticamente faceva parte del sistema difensivo eretto contro le minacce che arrivavano dai pirati saraceni che nel Medioevo infestavano i mari portoghesi meridionali.

In alternativa alla visita di Panela, tenendo conto che si trovano in zone diverse della regione di Coimbra, c’è poi Piódão, un villaggio arroccato sulla Sierra di Acor, dalle caratteristiche case in pietra scuro e abbellite con porte e imposte di finestre di legno dipinto d’azzurro. Da non perdere, nei dintorni, è anche il Mata Nacional do Buçaco (25 chilometri a nord-est di Coimbra), ovvero la Foresta Nazionale del Buçaco, dove vengono protette tantissime specie di piante.

Fonte: iStock

Cosa vedere a Coimbra in città

Vi abbiamo parlato dei suoi dintorni e delle bellezze naturalistiche, ma anche Coimbra è una città ricca di storia e cultura, da visitare assolutamente.

Famosa per il suo affascinante centro storico, Coimbra ha una delle principali attrazioni nell’Università di Coimbra, fondata nel 1290, che è una delle più antiche d’Europa. La sua architettura è un mix di stili, con punti salienti come la Biblioteca Joanina, considerata una delle biblioteche più belle al mondo, e la Sala dos Capelos, utilizzata per cerimonie accademiche.

Fonte: iStock

Un altro monumento imperdibile durante un soggiorno a Coimbra è la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, nota come Sé Velha, in stile romanico e risalente al XII secolo. Qui potete ammirare il chiostro e gli affreschi interni che raccontano la storia religiosa della città. Proseguendo, i Giardini di Santa Cruz, situati accanto al Monastero di Santa Cruz, sono invece un luogo ideale per una passeggiata rilassante.

Fonte: iStock

Il Monastero di Santa Clara-a-Velha, posto lungo il fiume Mondego, è un affascinante sito storico, sebbene in parte in rovina. Il monastero racconta ancora oggi la vita monastica del passato e offre uno spaccato della storia della città.

Per gli amanti dell’arte, il Museo Nazionale Machado de Castro, situato all’interno di un ex monastero, ospita una vasta collezione di opere d’arte, tra cui sculture, dipinti e arti decorative, con un focus sulla storia dell’arte portoghese.

Se volete darvi allo shopping o portare a casa dei souvenir da Coimbra, considerate che una delle strade più vivaci è la Rua Ferreira Borges, piena di negozi, ristoranti e caffè, dove assaporare la cucina locale e immergersi nella vita dei locals. Da non perdere è la Piazza del Comércio (Praça do Comércio), dove si svolgono spesso eventi culturali e mercati, che rendono l’atmosfera ancora più vivace.

Non dimenticate, infine, di passeggiare sulla moderna Ponte Pedro e Inês, una passerella pedonale dedicata alla leggendaria storia d’amore tra Pedro e Inês, che offre splendide vedute del fiume e della città di Coimbra.