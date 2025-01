Viaggiare da soli nel 2025: le migliori destinazioni, sicure e ricche di attività

Fonte: iStock Il tempio di Doi Suthep a Chiang Mai

Sempre più persone desiderano viaggiare da sole, sia per esigenza (non è sempre facile trovare la compagnia adatta con la quale condividere un’esperienza) che per mettersi alla prova e uscire dalla propria comfort zone. Viaggiare da soli, infatti, può aprire un mondo di possibilità: dalla libertà di seguire un itinerario flessibile al piacere di incontrare e confrontarsi con nuove persone provenienti da ogni parte del mondo.

Anche se non è adatto a tutti, il viaggio solitario può offrire spazio per la riflessione e l’introspezione lontano dalle mura della propria casa, provando un incredibile senso di libertà nel poter scegliere dove andare, come e quando in totale autonomia. Viaggiare da soli significa anche imparare ad affrontare le proprie insicurezze, scoprendo capacità che di noi, forse, non avevamo consapevolezza.

Ma quali sono le destinazioni più adatte? Questa la selezione firmata SiViaggia!

Thailandia: la meta più amata per chi viaggia in solitaria

Che la Thailandia sia il Paese più gettonato da chi viaggia in solitaria è ormai risaputo. Sono molte le persone che sognano di fare questa esperienza: partire in Asia con uno zaino in spalla e vedere aprirsi davanti a sé un mare di possibilità. La Thailandia è una meta sicura in generale, ma tra le destinazioni più amate spicca sicuramente Chiang Mai.

Oltre a essere una delle mete turistiche più popolari della Thailandia, offre il mix perfetto di calma, socialità e sicurezza. Situata nella campagna settentrionale, circondata da sentieri nel bosco, cascate e risaie a terrazza, Chiang Mai permette ai viaggiatori in solitaria di visitare templi buddisti, immergersi nella sua fiorente scena dedicata al caffè, provare specialità tipiche nei diversi mercati di street food e partecipare a diverse attività.

Queste permettono ai viaggiatori di conoscere altre persone: da un divertente corso di cucina alle escursioni guidate nei dintorni. In più, a Chiang Mai ci sono tante sistemazioni economiche dove alloggiare anche da soli, sia in stanze private che all’interno degli ostelli.

Germania: per chi viaggia da solo senza un’auto

Viaggiare da soli in Europa con l’auto potrebbe non essere una scelta economica, sia per i costi del noleggio che della benzina. Per fortuna ci sono destinazioni dove i trasporti pubblici sono talmente efficienti da far dimenticare la necessità di possedere un’auto, come la Germania.

La Germania vanta numerose città facilmente raggiungibili ed esplorabili anche da viaggiatori solitari: dalla capitale, Berlino, dov’è possibile noleggiare una bicicletta e andare alla scoperta dei suoi musei, dei caffè o dei parchi, a Francoforte, anche questa contraddistinta da una vivace scena culturale e raggiungibile dall’Italia anche in treno.

Da qui potete andare a scoprire i dintorni in modo economico sfruttando le diverse offerte regionali dedicate ai treni e agli autobus. In Baviera, per esempio, viene proposto un biglietto giornaliero che permette di usufruire di un numero illimitato di corse su tutti i treni locali e regionali, i mezzi dei consorzi di trasporto pubblico e quasi tutti i bus di linea.

Fonte: iStock

Vietnam: dov’è impossibile sentirsi soli

Viaggiare in solitaria non significa essere sempre da soli, soprattutto in una destinazione come il Vietnam. Oltre a offrire la possibilità di incontrare tantissime persone che viaggiano in solitaria, il Vietnam ha un senso dell’accoglienza incomparabile. Le persone del luogo accolgono i viaggiatori in tanti modi diversi, a partire dai tradizionali homestay, dove potrete soggiornare insieme alle famiglie locali e rendere la vostra esperienza ancora più immersiva.

Se avete bisogno di qualche momento per assimilare l’esperienza, lo troverete in uno dei tanti café, mentre negli stand di street food potrete ritrovarvi a condividere un tavolo con altre persone, un momento d’incontro dove scambiare consigli e suggerimenti. In più, in Vietnam è praticamente impossibile annoiarsi grazie alle tante cose da fare e da vedere, sia da soli che partecipando a un tour organizzato.

Grecia: per chi ha paura di annoiarsi

Una delle paure più diffuse tra le persone che vorrebbero fare un viaggio in solitaria è quella di annoiarsi. Bene, a Creta non c’è questo rischio! Quando pensiamo alla Grecia non la immaginiamo come una meta ideale per chi viaggia da solo. Seppur questo possa essere vero su alcune isole, dove la maggior parte dei turisti si compone di coppie e gruppi di amici, lo stesso non si può dire di altri luoghi, in primis Creta.

Questa è una meta molto apprezzata dai viaggiatori solitari perché è una delle isole più grandi e offre un’ampia gamma di attività: dalla visita alle rovine antiche al relax sulle spiagge, dalle passeggiate nelle sue città storiche o percorrendo i sentieri escursionistici alle degustazioni di vino.

Fonte: iStock

Nuova Zelanda: una meta sicura per chi ama la natura

Anche la Nuova Zelanda è una meta molto amata da chi viaggia in solitaria zaino in spalla e desidera fare esperienze incredibili a contatto con la natura. Oltre a essere il quarto Paese più pacifico al mondo, qui è facile incontrare altri viaggiatori disposti a condividere trekking e altre attività incredibili.

Potete prenotare una crociera tra i fiordi, fare trekking nelle foreste pluviali, percorrere il ghiacciaio Franz Josef con un’escursione in elicottero o visitare il set cinematografico di Hobbiton per passeggiare nella versione reale della Contea de Il Signore degli Anelli.

Inoltre, qui le persone sono accoglienti e si mettono a disposizione dei viaggiatori in difficoltà offrendo il loro aiuto. Non stupitevi se la gente vi ferma semplicemente per chiacchierare al supermercato, alla fermata dell’autobus o al pub!

Giappone: dove mangiare da soli non è un problema

I motivi per visitare il Giappone da soli sono molteplici, ma uno in particolare aiuta le persone a prendere dimestichezza con questo stile di viaggio. Oltre alla sua cultura unica e alle infrastrutture efficienti che permettono di spostarsi facilmente con i mezzi pubblici, è la cultura gastronomica giapponese che colpisce tantissimi viaggiatori.

Mangiare da soli è uno degli ostacoli che molte persone che viaggiano in solitaria devono imparare ad affrontare e il Giappone è il posto perfetto. Qui non solo è accettata come usanza, ma è estremamente diffusa. Molti ristoranti sono specificamente pensati per i clienti singoli, con posti al bancone o cabine individuali.

Anche nei piccoli negozi di ramen a Tokyo, nei ristoranti di sushi a nastro trasportatore di Osaka, vi ritroverete probabilmente in compagnia di altri commensali solitari, così da gustare il vostro pasto senza sentirvi a disagio o fuori posto.

Fonte: iStock

Croazia: sicurezza e facilità negli spostamenti

Non è necessario andare lontano per fare un viaggio in solitaria. La vicina Croazia è la meta ideale sia per i viaggiatori che le viaggiatrici e i motivi sono diversi. Partiamo dal più importante: questo è un Paese sicuro dove anche le donne che viaggiano sole hanno dichiarato di non aver mai avuto problemi sia nelle città principali che sulle isole. Un altro aspetto importante riguarda la facilità di spostamento, soprattutto per chi non possiede un’auto. In Croazia sono presenti sia i bus a breve e lunga percorrenza che i traghetti, entrambe soluzioni comode ed efficienti per spostarsi tra le diverse zone del Paese.

In più sono presenti tanti ostelli dove conoscere altri viaggiatori e fare amicizia e il budget, sia per mangiare che per soggiornare, non è mai troppo elevato, se non nelle mete più turistiche.

Portogallo: economico e accogliente

Il Portogallo è un Paese perfetto per ogni tipologia di viaggiatore, compresi quelli solitari. Perché? Oltre a essere un luogo sicuro, è più economico rispetto ad altre destinazioni europee, sia per quanto riguarda il cibo che gli alloggi. Qui troverete diverse opzioni, compresi gli ostelli e i classici retreat, solitamente organizzati sulla costa e che vi permettono di incontrare altri viaggiatori e imparare a fare surf o dedicarsi ad altre attività, come lo yoga.

Chi preferisce fare un viaggio culturale, invece, potrà utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi tra una città all’altra: dalla capitale Lisbona a Porto, fino ad Aveiro e Coimbra, tutte perfettamente collegate l’una con l’altra.

Messico: un luogo d’incontro tra viaggiatori

Diciamoci la verità, il Messico non viene considerato un Paese sicuro, ma fidatevi quando scriviamo che questo è un concetto tutto da rivedere. Seppur ci siano luoghi sconsigliati per diversi motivi, altri, invece, sono estremamente consigliati anche alle persone che viaggiano da sole. La penisola dello Yucatan, per esempio, è un luogo turistico e sicuro dove avventurarsi alla scoperta degli antichi siti Maya, dove rilassarsi in spiaggia o passeggiare tra le città coloniali, come Merida. Inoltre, in quest’area è facile spostarsi da una zona all’altra perché sono presenti bus comodi e veloci, con partenze quotidiane e a diversi orari.

Il Messico, inoltre, è un luogo d’incontro tra viaggiatori, soprattutto di quelli solitari che da qui vanno alla scoperta del Centro e del Sud America con uno zaino sulle spalle e tante storie da condividere. Infine, in Messico avete a disposizione tantissime attività e tour tra i quali scegliere per visitare i luoghi più famosi in compagnia di guide e gruppi organizzati.