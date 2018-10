Il tour più curioso di New York ha una dama vittoriana come guida

editato in: da

Il fascino del mare tra le strade di New York, in un tour guidato da Madame Morbid, tra crimini e fantasmi, cronaca e leggende.

Sono innumerevoli i modi in cui un turista può muoversi attraverso le strade di New York. Dalla famosa metropolitana, al centro di celebri scene cinematografiche, fino ai taxi, che sono uno dei simboli cittadini. Per un tour davvero unico e sorprendente, ci si dovrà però necessariamente affidare a Madame Morbid.

Prenotando un posto a bordo, ci si ritroverà a salire su di un vagone ferroviario di un nero elegante, con rifiniture molto curate. Il tutto posto su quattro ruote, così da muoversi liberamente in città. La scenografia è tutto per la compagnia, che accompagna i propri turisti alla fine del tour con dello spaventoso fumo che fuoriesce dalla parte inferiore.

La gita ideale a un passo da Halloween e non solo, guidata da Allison Chase, co-creatrice della compagnia e, una volta indossati gli abiti vittoriani di scena, Madame Morbid in persona. Questo è il suo alter ego e lo utilizza per mostrare con grande teatralità i luoghi più oscuri di New York, tra borghi più intriganti e i luoghi dove sono avvenuti omicidi, divenuti poi celebri, e altri in cui sono stati avvistati dei fantasmi.

Se alcune zone possono facilmente rientrare nelle conoscenze comuni di qualsiasi cittadino newyorkese, altri potrebbero stupire anche chi nella ‘grande mela’ ci ha vissuto una vita intera. Basti pensare alla McCarren Park Pool, oggi sfruttata per concerti e serie tv, ma che vanta una storia risalente agli anni ’30. Venne realizzata da Robert Moses e per anni è stata una delle piscine più grandi della città.

In quelle acque ci hanno perso la vita svariate persone, annegate. Tutto questo ha contribuito a dare al quartiere una nomea oscura. La piscina è stata infine abbandonata, divenendo terreno fertile per vagabondi e drogati. Anche in questo molte persone vi hanno perso la propria vita.

Questa è soltanto una delle tante storia raccontate da Madame Morbid, che fa appello a quel gusto macabro che negli ultimi anni è divenuto alquanto dilagante. Il fascino del male attira tutti, in maniera più o meno forte, e Chase ha il brivido nel sangue. Non è nata a Brooklyn ma negli anni ha studiato approfonditamente la zona. Suo padre gestisce una delle compagnie per la realizzazione di case per gli spettri più note in America, dunque la sua giovane Madame non poteva seguire altra strada.