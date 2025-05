Fonte: iStock Area esterna alle Terme dei Papi

Viterbo possiede al tempo stesso le dimensioni di una media cittadina e l’atmosfera intima e affascinante di un borgo sospeso nel tempo. Oltre al suo centro storico medievale e alle mura merlate che la circondano, oltre agli splendidi edifici in peperino, pietra tipica delle costruzioni viterbesi, ciò che caratterizza Viterbo e ne enfatizza l’aura magica è l’acqua.

La zona è infatti ricchissima di fonti termali, dalle quali sgorgano acque tra le più apprezzate d’Italia per le loro qualità curative. La leggenda narra che le acque termali presenti intorno a Viterbo, fra le più famose terme del Lazio, sarebbero state create da Ercole in persona, scaturite direttamente da un cratere che l’eroe delle dodici fatiche avrebbe creato allo scopo di dimostrare la sua forza, conficcando un gigantesco palo nella profondità della terra.

Tornando alle fonti storiche, queste attestano la rinomanza e l’apprezzamento delle terme di Viterbo fin dall’antichità. Già gli Etruschi ne conoscevano i benefici, anche se bisognerà aspettare i Romani per la loro valorizzazione. Furono loro, infatti, a edificare sontuose strutture attorno alle sorgenti: ancora oggi, percorrendo l’antica via Cassia, si possono scorgere i resti di queste terme, specialmente in prossimità delle fonti più celebri.

Inoltre, le acque viterbesi hanno segnato la storia della città godendo del favore di numerosi Pontefici, sia durante il periodo in cui Viterbo fu sede papale (1257-1281) sia in epoca rinascimentale.

Le Terme dei Papi, Viterbo

Tra gli stabilimenti termali più famosi del Lazio ci sono le Terme dei Papi. Un nome che non stupisce in una città come Viterbo chiamata in passato “Città dei Papi” in quanto sede del papato dal 1257 al 1281. Queste terme furono un luogo privilegiato per i Pontefici come Papa Bonifacio IX che, nel 1404, accolse l’invito dei priori viterbesi per curare i problemi alle ossa con le acque e i fanghi.

In tempi moderni, le terme furono ristrutturate nel 1989, affermandosi ben presto come un punto di riferimento nel campo termale e sanitario, ottenendo anche la classificazione di Prima Categoria Super per l’efficacia dei mezzi termali. La struttura comprende una piscina monumentale, una Grotta Naturale unica in Italia perché capace di raggiungere un’altissima temperatura interna (45-48°C), la piscina sensoriale e la vasca idromassaggio San Valentino.

Presso la struttura è possibile richiedere anche diversi trattamenti estetici e di benessere.

Informazioni utili sulle Terme dei Papi

Le Terme dei Papi sono aperte 365 giorni l’anno, festivi compresi, con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00. Il sabato è possibile fare un bagno sotto le stelle a partire dalle 21:00 fino all’1:00 di notte.

L’ingresso alla piscina monumentale termale nei giorni feriali può essere di 3 ore per 12 euro, o giornaliero per 18 euro. I bambini dai 2-12 anni non compiuti pagano invece 8 euro.

Non lontane dal centro storico, possono essere raggiunte facilmente con l’auto, prendendo la Strada Statale 675 Umbro-Laziale e proseguendo fino all’uscita Viterbo Terme; con il treno, scendendo alla stazione Viterbo Porta Romana; con gli autobus 2, A, AG, 2F.

Terme di Vulci, Canino

Chi ha bisogno di staccare la spina e immergersi nel relax sa che, sia a Viterbo che nei dintorni, troverà sempre la struttura termale più adatta ai suoi bisogni. Tra le terme più belle da visitare in Italia ci sono le Terme di Vulci a Canino, dove troverete quattro piscine naturali differenti per colore, temperatura e proprietà in quanto ciascuna agisce su diversi aspetti del corpo e della mente.

Il tutto circondati da tranquilli paesaggi di campagna e uliveti, a solo un’ora di distanza da Roma. Qui godrete dei benefici offerti dall’acqua naturale ipertermale (fino a 42°C), naturalmente gassata, ricca di sali minerali. Presso la struttura è presente anche una SPA dove richiedere trattamenti estetici e di benessere consultabili sul sito ufficiale.

Informazioni utili sulle Terme di Vulci

Le Terme di Vulci sono aperte dal 10 aprile al 9 novembre 2025, dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 19:00. Potete acquistare l’ingresso giornaliero al costo 18 euro nei giorni feriali e 28 euro in quelli festivi, oppure l’ingresso pomeridiano (dalle 15:00) al costo di 16 euro nei giorni feriali e 22 euro in quelli festivi.

Potete portare teli e accappatoi da casa solo se sono bianchi, oppure noleggiarli presso la struttura. Le ciabattine sono obbligatorie (di qualsiasi colore), mentre sono inclusi nel biglietto ombrellone, lettini o sedia regista (fino a disponibilità), spogliatoio, docce, bagni e parcheggio.

Le terme sono raggiungibili in auto dal Porto di Civitavecchia uscendo al Raccordo Civitavecchia-Viterbo/E840 e proseguendo sulla SS1 Via Aurelia/E80 in direzione di SP105 a Montalto di Castro fino a svoltare sulla Strada Provinciale 105.

Tuscia Terme, Viterbo

Aperto tutto l’anno, il parco termale Tuscia Terme è immerso in un contesto naturalistico di rara bellezza e dispone di 5 vasche termali, alimentate direttamente da una sorgente naturale, le cui acque solfuree sono tra le più ricche e benefiche d’Europa. Ogni piscina è alimentata direttamente da una sorgente naturale di acqua calda ricca di minerali solfurei. Con una temperatura costante di 58 gradi, le acque delle piscine alleviano lo stress e rinvigoriscono il corpo.

Informazioni utili su Tuscia Terme

Il biglietto d’ingresso per un’intera giornata, valido dalle 9:00 alle 19:00, costa 14 euro nei giorni feriali e 20 euro nei weekend, festivi e prefestivi. I lettini e gli ombrelloni sono gratuiti fino a esaurimento posti.

Vi consigliamo di monitorare il sito ufficiale di Tuscia Terme per restare aggiornati su eventi esclusivi come quello chiamato Bagno sotto le stelle, che vi permetterà di accedere alla struttura dalle 19:30 alle 23.30. Potete raggiungere la struttura con la vostra auto, in sede è presente un parcheggio riservato ai clienti.

Terme Oasi, Viterbo

Un’altra struttura termale di Viterbo è rappresentata dalle Terme Oasi, dove le vasche sono alimentate naturalmente dalle sorgenti a una temperatura di 65°C. Questo è il luogo perfetto dove godere dei benefici della balneoterapia perché, immergendovi in queste acque, inalerete i vapori mentre il corpo assume da 1 a 1,5 litri di sali minerali.

Un altro punto di forza delle vasche termali di Terme Oasi è racchiuso nelle alghe, le quali possiedono le stesse caratteristiche dei fanghi, ma offrono effetti terapeutici molto più rilevanti ed evidenti.

Informazioni utili sulle Terme Oasi

Le Terme Oasi si trovano a Viterbo e sono aperte dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 19:00, mentre la domenica dalle 9:30 alle 20:00. Il sabato è possibile accedere alle terme anche la sera, dalle 20:00 alle 24:00.

L’ingresso, che include le vasche termali, la zona relax riscaldata con lettini per riposo e la balneoterapia costa 25 euro il giornaliero feriale e 30 euro quello festivo. L’ingresso per l’apertura serale il sabato costa invece 25 euro, un’esperienza che può essere associata a una cena al costo di 50 euro.

Se arrivate con la vostra auto, troverete un parcheggio sulla Strada Martana 1/a (adiacente al distributore Q8).