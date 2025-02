Terme di Pigna, l’antico stabilimento dell’entroterra ligure

Le terme di Pigna erano un riferimento per il benessere termale di lusso in Liguria, un luogo speciale situato a pochi passi da Sanremo e dalla Francia

Fino al 2016, la cittadina termale di Pigna rappresentava un punto di riferimento in Liguria per tutti coloro che avevano bisogno di un momento di relax e benessere. Situata nell’entroterra ligure della provincia di Imperia, a una trentina di chilometri da Sanremo e immersa nella parte montana dell’Alta Val di Nervi, Pigna ospitava lo stabilimento Antiche Terme & Spa, un centro benessere e termale di lusso annesso al Grand Hotel Pigna.

Fino all’anno della sua chiusura, rappresentava uno dei centri termali più antichi e prestigiosi della zona, l’unico che poteva godere delle proprietà racchiuse nelle acque provenienti dalla sorgente Madonna Assunta, caratterizzata da una temperatura costante di 30 gradi. Seppur si vociferi di una sua riapertura entro il 2030, nulla è ancora certo. Nel mentre che attendiamo novità, vi raccontiamo la sua storia e i benefici delle sue acque solfureo-clorurate.

La storia delle terme di Pigna

Le terme di Pigna, un tempo tra i centri termali più belli della Liguria, vantano una storia molto antica: secondo alcune ricerche erano frequentate fin dalla preistoria e furono utilizzate anche in epoca romana. Pigna, infatti, rappresentava un avamposto della città di Ventimiglia, all’epoca denominata Albintimilia. Dopo la caduta dell’Impero Romano, le terme finirono in disuso fino all’800.

Il successo vero e proprio delle terme cominciò nel 1844, quando vennero effettuati i primi studi sulle acque provenienti dalla sorgente della Madonna Assunta. Si scoprì che le acque, la cui temperatura è compresa fra i 28 e i 32 gradi, sono classificate come sulfuree e sono ricche di minerali.

Tuttavia si dovrà aspettare il 1954 per vedere nascere il primo stabilimento che attirerà tantissimi visitatori, non solo grazie ai benefici offerti dalle acque e dai trattamenti, ma anche alla vicinanza al mare e alle spiagge della Riviera del Ponente Ligure.

Lo stabilimento alle terme di Pigna

Il primo stabilimento delle terme di Pigna fu aperto nel 1954 e fin da subito si contraddistinse per un’offerta variegata e all’avanguardia dedicata ai trattamenti. I visitatori potevano godere dei benefici delle cure idropiniche e inalatorie, della balneoterapia e fangoterapia, del linfodrenaggio, della massoterapia e aromaterapia.

A completare l’offerta c’erano anche un bagno turco, trattamenti di ayurveda, shiatsu, trattamenti estetici e fitness. Non mancavano anche trattamenti curativi in quanto le acque termali venivano usate per malattie cardiovascolari, otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, oltre che per le patologie della pelle, ginecologiche e reumatiche emuscolo-scheletriche.

Il centro disponeva anche di quattro piscine termali, due all’aperto collegate tra loro da piccole cascate, una piscina idromassaggio all’aperto e sauna.

Punto di forza dello stabilimento, un tempo molto amato da chi organizzava le proprie vacanze in Liguria, è anche la location. Sia il centro termale che il Grand Hotel al quale era annesso, possedevano uno splendido affaccio sul torrente Nervia e sul borgo di Pigna. Chi alloggiava presso l’hotel, inoltre, da qui poteva andare alla scoperta di una sequela di borghi bellissimi e ben conservati come Dolceacqua, dal fascino medievale, Isolabona, tipico borgo di montagna ligure, e Apricale, la meta ideale per chi ama la tranquillità dei tipici borghi in pietra dell’entroterra, situato a soli 13 chilometri dalla Riviera dei Fiori.