Cosa vedere nei dintorni di Tallinn: gite fuori porta da non perdere

Lasciati conquistare dai dintorni di Tallinn e scopri borghi rurali, contee e parchi immensi, da visitare persino in canoa: all'avventura in Estonia

Romantica e moderna, Tallinn, nonostante l’avanzare dei secoli, non ha mai tradito se stessa: ci troviamo in Estonia, sulle rive del Mar Baltico. Capitale Europea della Cultura nel 2011, la parte medioevale del centro storico è stata riconosciuta come Patrimonio Unesco nel 1997. Se vuoi organizzare una vacanza qui, è un’ottima idea: oltre alle cose da fare in città, vogliamo darti dei suggerimenti su cosa scoprire nei dintorni di Tallinn. Delle gite in giornata, escursioni che ti portano alla scoperta del Parco Nazionale Lahemaa o della capitale della Finlandia, Helsinki,

Isola di Prangli

Subito una curiosità su questa splendida isola: è l’unica del Golfo della Finlandia a essere abitata. Si trova esattamente a 35 km da Tallinn, e in un’ora e mezza circa in traghetto è possibile immergersi in un paesaggio d’altri tempi. Con un territorio di circa 23 km², vi abitano 151 abitanti ed è un’escursione naturale da vivere in giornata. Oltre alla zona più rurale dell’isola, puoi ammirare la chiesa, il Punane Kivi, ovvero una roccia di origine glaciale, e gli antichi villaggi dei pescatori, che sono rimasti immutati durante i secoli. Una località pittoresca in cui fermarsi persino a pranzo, in uno dei ristoranti con vista mare: non puoi lasciare questo posto magico senza aver ammirato il panorama dalla baia. Da Tallinn vengono organizzati molteplici tour giornalieri, un ottimo modo per scoprire la storia dell’isola.

Parco Nazionale Lahemaa

Istituito nel 1971, il Parco Nazionale Lahemaa (Lahemaa significa Terra delle Baie) è non solo il parco più grande dell’Estonia, bensì rientra tra i maggiormente estesi in Europa. Si trova a 46 km da Tallinn, circa 37 minuti in auto, e rientra di diritto tra le gite e le escursioni più belle. Questa area rurale porta alla scoperta di autentiche meraviglie, come la cascata di Jagala, appena fuori dai confini del parco: è la più alta in Estonia, e parliamo di 8 metri di altezza. Durante il tour nel parco, è impossibile non imbattersi nel Kolga Manor, la residenza “infestata”, ma rientra di diritto nel patrimonio storico del Paese. Anche se è molto difficile adocchiarne uno, all’interno del parco vivono lupi, orsi e linci, oltre a cervi, volpi e alci. Se vuoi metterti alla prova con un percorso di trekking, scegli il Sentieri dei Castori a Oandu. Oltre al bosco, è presente una fascia litorale che si affaccia proprio sul Golfo della Finlandia.

Naissaar

Un’escursione giornaliera nell’Isola di Naisssar da Tallinn è un’occasione imperdibile: le imbarcazioni partono giornalmente. Non molte persone abitano nell’isola, che è stata Base Militare dell’Esercito Sovietico durante la Prima Guerra Mondiale. Un luogo ideale per tutti gli amanti della foresta, per scoprire la flora e la fauna del luogo: è un’oasi naturale protetta. Le coste di Naisssar si vedono a occhio nudo da Tallinn, e qui si svolge il tradizionale Nargenfestival, festival estivo di musica classica. Da non perdere un tour nei tunnel sotterranei, rigorosamente alla presenza di una guida.

Helsinki

Dall’Estonia alla Finlandia in circa 3 ore: è la gita giornaliera da non perdere, considerando che è una delle città più sostenibili al mondo, in cui non mancano parchi, spazi verdi e luoghi di relax. Inizia la tua visita dalla famosa Piazza del Senato, dove si trovano la Cattedrale, il Palazzo del Governo, la Biblioteca Nazionale di Finlandia e l’Università di Helsinki. Tra le cose da vedere a Helsinki, una piccola chicca: la Sederholm House, che è la casa più antica in pietra della Capitale. La Temppeliaukio, ovvero la Chiesa nella Roccia, è indubbiamente particolare: come suggerisce il nome, l’edificio è stato scavato nella roccia esattamente nel 1969. Da allora, la sua fama è cresciuta, tanto da diventare un’attrazione di grande interesse. Ritagliati dei momenti per fare shopping, magari a Kauppatori, ovvero alla Piazza del Mercato: oltre ai prodotti locali, ci sono molti souvenir carini da portare a casa. Non lasciare la Capitale della Finlandia senza aver provato qualche specialità, come salmone, aringhe del baltico o frittelle alla cannella.

Contea di Harjumaa

La Contea di Harjumaa, di cui fa parte anche il comune di Tallinn, è ideale dove ritagliarsi un momento di pace, un’escursione dedita alla natura e ai dintorni della Capitale dell’Estonia: la sua non è una storia facile, considerando che, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato costruito un campo di concentramento. I dintorni della Contea ti portano al sito di Rebala: se vuoi approfondire la storia del Paese, qui trovi tombe circolari, oggetti funerari, e il museo non costa caro. A Saha, invece, puoi prenderti del tempo per scoprire un’antichissima cappella, testimonianza medioevale cristiana in Estonia, una costruzione che risale al 1220. Nella Contea c’è il borgo pittoresco di Loksa, tra i posti meno conosciuti dell’Estonia. Puoi arricchire il tuo itinerario inserendo anche Maardu, a 15 km da Tallinn.

Haapsalu

Una volta a Tallinn, perché non concederti una gita ad Haapsalu, in poco più di un’ora in auto (circa 98,8 km)? La località, nella costa occidentale dell’Estonia, ti dà l’opportunità di pianificare un itinerario con tanti punti di interesse, come il Castello-Cattedrale di Haapsalu, fortezza medioevale la cui costruzione andò avanti per ben tre secoli, o l’Haapsalu Promenade, per riscoprire la tranquillità e la magia di un posto unico. Rientra tra le gite più consigliate da fare nei dintorni di Tallinn: una cittadina pittoresca sul mare, dove nel XIX secolo sono stati scoperti i fanghi termali. Da allora, è rinomata proprio come centro termale. Il tip imperdibile? Se sei amante dei treni, la linea ferroviaria, dove puoi ammirare vecchi vagoni e locomotive.

Parco Nazionale di Soomaa

Questo parco è stato istituito nel 1993: è un po’ più lontano da Tallinn, circa 142 km, quindi più o meno due ore in auto, ma ne vale davvero la pena. Puoi prenotare delle esperienze e visite guidate, o delle gite in canoa, che tra l’altro è il modo migliore per esplorare il Parco Nazionale di Soomaa: si caratterizza per la natura sovrana, fiumi, foreste. Una delle attrazioni naturali più conosciute è il Kuresoo Bog, un ecosistema paludoso di enorme interesse in Europa, oltre a essere ben conservato. La fauna del parco dà la possibilità di avvistare gru, zigolo muschiato o l’aquila reale. Un’occasione per te di salutare l’Estonia apprezzando uno dei parchi più rappresentativi del Paese.