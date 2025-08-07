Lama Monachile è quel tipo di spiaggia che conquista tutti: piccola e circondata da un panorama che lascia senza fiato è una delle più fotografate della Puglia

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Lama Monachile, una delle spiagge libere pugliesi più belle

È tra le spiagge più famose e fotografate della regione Puglia: Lama Monachile sa incantare chi segue i social e non solo. Incastonata tra due pareti rocciose a due passi dal centro storico del borgo di Polignano a Mare, ha fatto battere il cuore di tutti con la sua bellezza disarmante. Da cartolina? Anche di più.

La spiaggia di Lama Monachile in Puglia con un mare cristallino e un’anima poetica sa lasciare il segno. Non è solo la posizione centrale a due passi dal borgo, ma soprattutto lo spettacolare ponte borbonico che la domina a renderla tra gli spot più fotogenici e condivisi sui social di tutta la regione.

Caratteristiche della spiaggia di Lama Monachile

La chiamano anche Cala Porto, e appena ci metti piede capisci perché è considerata la regina indiscussa di Polignano a Mare. La spiaggia di Lama Monachile è piccola e fatta di ciottoli bianchi e lisci, levigati dal mare e perfetti per stenderti a prendere il sole o semplicemente goderti il suono delle onde. L’acqua? Limpidissima con sfumature di turchese incantevoli.

Il fondale tende a diventare profondo rapidamente e per la sua formazione rocciosa è adatto a chi ha già una buona dimestichezza con il nuoto. Molti la conoscono proprio per le gare internazionali di tuffi che si svolgono proprio qui: da un balcone a strapiombo sul mare atleti di tutto il mondo si sfidano annualmente. I tuffi da qui non sono così facile come possono sembrare, per questo è bene lasciare l’avventura solo a chi ha una buona preparazione atletica.

Non ci sono stabilimenti balneari né ombrelloni: Lama Monachile è una spiaggia libera, selvaggia e vera. Proprio per questo ti conviene arrivare molto presto la mattina, soprattutto in alta stagione, per trovare un angolo tutto tuo. E lasciatelo dire: le prime ore del giorno, quando la luce è morbida e il paese si sveglia piano, sono il momento più poetico per viverla.

Dove si trova la spiaggia di Lama Monachile e come raggiungerla

La spiaggia di Lama Monachile è sicuramente da annoverare come una delle spiagge più belle della Puglia in prossimità del centro del borgo di Polignano a Mare. La baia che prende lo stesso nome del ponte che la domina è un gioiello nel territorio dell’antica via Traiana ed è anche uno degli scorci più fotogenici della regione.

La vista? Davvero suggestiva con il mare che si infila nelle rocce e alle spalle sentieri, l’anima del borgo e grotte misteriose. Arrivarci è piuttosto semplice, basta seguire il percorso dal centro storico verso il mare ed eccola spuntare. Se in auto, invece, si parcheggia a circa 300 metri e poi si prosegue a piedi.

L’accesso? Semplice ma scenografico: una scalinata vicino al ponte antico ti porta direttamente sulla spiaggia… oppure puoi scegliere un altro sentiero, che scende da via Conversano (un po’ più ripido, sconsigliato a chi ha problemi di mobilità). Barettini, gelaterie e ristoranti nei dintorno non mancano e c’è una certezza: questa è una delle spiagge più belle della Puglia seppur piuttosto affollate in alta stagione.