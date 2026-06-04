Baie dall'acqua turchese e limpidissima, scogliere a picco e un monastero che fa da guardiano con il pozzo dei desideri: la spiaggia più spettacolare è a Corfù

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock La spiaggia principale di Paleokastritsa, vista dalla strada verso il monastero

Dal verde intenso della fitta vegetazione ci si tuffa nelle sfumature marine che virano dal turchese allo smeraldo in una baia a forma di trifoglio. Succede a Corfù, dove si concentrano alcune delle spiagge più spettacolari della Grecia.

Ci troviamo a Paleokastritsa Beach, nella zona nord occidentale dell’isola: in realtà non si tratta di una singola spiaggia, ma di 5 graziose baie ravvicinate che racchiudono diverse bellezze marine tutte da esplorare.

La bellezza pura della baia di Paleokastritsa

È una delle zone più scenografiche di Corfù (non a caso si è classificata tra le 10 spiagge più belle d’Europa secondo European Best Destinations nel 2026) e vedendola dal vivo se ne capisce immediatamente il motivo. Raggiungendo la baia di Paleokastritsa si attraversano infatti due mondi: uno vegetale, verdissimo e ricco di alberi, dove si snodano le strade che costeggiano il mare seguendo i profili della montagna rocciosa, e uno marino “paradisiaco”, dove si aprono allo sguardo le baie di ghiaia e sabbia che compongono Paleokastritsa Beach.

Come già accennato, non si tratta di una sola spiaggia, ma di un susseguirsi di baie, calette e insenature che si alternano tra loro. La più grande (e spettacolare), Agios Spiridonas, è racchiusa tra due alti promontori verdeggianti che le consentono di avere acque calme e ideali per lo snorkeling e per esplorare le grotte marine che caratterizzano questa parte della costa ionica: qui infatti l’acqua è limpidissima e crea sfumature meravigliose tra il celeste intenso, il turchese e lo smeraldo.

Questa autentica perla della Grecia, fatta principalmente di ghiaia mista a ciottoli e sabbia, ha sia una zona con servizi, lettini e ombrelloni (ideale per le famiglie), sia un’ampia area libera: i mesi di maggio e settembre sono i migliori per raggiungerla, poiché è molto meno affollata rispetto all’alta stagione.

Le altre spiagge che formano la baia, più piccole e raccolte, sono facilmente accessibili parcheggiando nei dintorni e lungo la strada che costeggia il mare, camminando per pochi minuti. Tra le più belle ci sono Agia Triada, Platakia, Alipa, Agios Petros e Ambelaki. Da diversi punti partono anche le barche a noleggio che permettono di esplorarle via mare, andando anche alla scoperta delle numerose grotte che si aprono lungo le falesie, come la Grotta di Nausicaa e le famose Grotte Blu.

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Il monastero sul mare da raggiungere assolutamente

La spiaggia più grande di Paleokastritsa ha un guardiano speciale: il Monastero di Theotokou, che domina una delle due alte scogliere che la abbracciano. Fondato nel 1225, è considerato uno dei monasteri più importanti dell’isola e vale davvero la pena raggiungerlo anche solo per il percorso che conduce fin lassù e regala scorci sorprendenti.

Per arrivare al monastero si percorre una strada che parte dalla stessa spiaggia: si può arrivare in auto, a bordo di una navetta che effettua continui tragitti oppure a piedi. Inutile dirvi che il metodo più consigliato è camminando per 10/15 minuti fino alla meta: salendo, si può ammirare in diversi punti la spiaggia più grande di Agios Spiridonas in tutta la sua bellezza.

Una volta arrivati, si può entrare gratuitamente nel complesso monastico (dove risiedono ancora i monaci), tra eleganti archi e chiostri dove esplode un intenso profumo dai colorati fiori che li decorano, la chiesa e il piccolo Museo Ecclesiastico, che ospita una collezione di icone bizantine, libri sacri e paramenti religiosi, oltre a un enorme scheletro di balena che, secondo i racconti popolari, fu uccisa da un pescatore locale nell’Ottocento.

Nel cortile centrale del monastero, poi, si trova l’antico pozzo dei desideri: la leggenda locale vuole che chiunque vi getti una moneta voltando le spalle sia destinato a tornare a Corfù.

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Dove si trova e come raggiungerla

Paleokastritsa si trova sulla costa nord-occidentale di Corfù, a circa 25 chilometri da Corfù Town, il capoluogo dell’isola. È facilmente raggiungibile in auto o scooter seguendo la strada che attraversa l’entroterra collinare, con un tragitto di circa 35-40 minuti. Durante l’estate, inoltre, è collegata anche da autobus di linea che partono regolarmente dalla città principale.