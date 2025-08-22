Bèrchida, la spiaggia con le mucche della Sardegna

The Sun l'ha definita “impossibly beautiful", una spiaggia di una bellezza impossibile. Piace persino alle mucche che vegono a rilassarsi sulla sabbia bianca

Foto di Ilaria Santi

Ilaria Santi

Giornalista & reporter di viaggio

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Pubblicato: 22 Agosto 2025 17:22

Bèrchida, la spiaggia con le mucche della Sardegna
Getty Images
La piaggia Bèrchida in Sardegna, famosa per la mucche

Gioiello della costa Nord-Orientale della Sardegna, la spiaggia di Bèrchida è una mezzaluna di cinque chilometri di dune di soffice sabbia bianca, bagnata da un mare cristallino e ricoperta di ginepri secolari che formano curiose capanne naturali. Questa perla incontaminata è costantemente premiata per eccellenza ambientale e qualità delle acque. Infatti, è tra le più pulite e incontaminate del Mediterraneo. E il riconoscimento della Bandiera Blu e della Bandiera Verde, simboli internazionali di eccellenza ambientale, sostenibilità e sicurezza balneare anche per i bambini, ne sono una garanzia.

Molti turisti definiscono lo spettacolo che offre questa spiaggia una meraviglia della Sardegna, capace di regalare emozioni sempre nuove a seconda della luce del sole, dall’alba al tramonto. The Sun l’ha definita “impossibly beautiful”, di una bellezza impossibile. Tanto che fuori stagione, sulla candida sabbia calda, vengono a rilassarsi le mandrie di mucche bianche sarde. E non è insolito che i bagnanti convivano in modo pacifico con gli animali al pascolo.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Itinerari culturali Mare Viaggi RelaxItaliaSardegna