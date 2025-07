Dal Gargano al Salento, queste spiagge in Puglia per famiglie offrono mare cristallino e servizi pensati per chi viaggia con i bambini

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Baia dei Turchi, una delle spiagge più belle della Puglia per chi viaggia con bambini

L’estate fa rima con mare e chi viaggia con i bambini sa quanto sia importante prediligere località con Bandiera Blu e Bandiera Verde senza trascurare i servizi. In cima alle preferenze? La regione Puglia con tantissime località balneari che fanno battere il cuore. Acque basse e sicure, aree giochi, stabilimenti attrezzati: ecco le spiagge in Puglia per famiglie da valutare per le proprie vacanze con figli e nipoti.

Mattinata

Nel cuore del Gargano, Mattinata svela una spiaggia sorprendentemente adatta alle famiglie. Dimentica gli scenari impervi: qui troverai stabilimenti attrezzati, tratti di spiaggia libera e pietroline che diventano gioco per i bimbi più creativi. L’acqua, quando non c’è corrente, è cristallina e tranquilla, perfetta per chi muove i primi passi tra le onde.

Baia dei Campi

Tra Vieste e Mattinata si nasconde un angolo di paradiso: Baia dei Campi. Con la sua ghiaia fine, la pineta alle spalle e un campeggio con bar e veranda, è un’oasi ideale per rilassarsi. I bambini possono giocare all’ombra, mentre i genitori si godono un pranzo vista mare. Perfetta per chi cerca una vacanza easy e immersa nel verde.

Scialara

Tre chilometri di sabbia dorata, fondale basso e il mitico monolite del Pizzomunno che svetta a riva. Scialara è il sogno di ogni famiglia: vicina al centro, piena di servizi, con piccoli canali d’acqua dolce che diventano piste da regata per le barchette dei bimbi. Una spiaggia dove si gioca, si scopre e si vive la magia del Gargano.

Marina di Peschici

Ben protetta dal vento e ombreggiata già dal pomeriggio, Marina di Peschici è perfetta per famiglie in cerca di tranquillità. Dal piccolo porto si parte per esplorare le Grotte Marine o le Isole Tremiti, mentre i più piccoli possono divertirsi in acqua in totale sicurezza. E se vuoi vivere un’alba e un tramonto nello stesso giorno? Questo è il posto giusto.

Porto Cesareo

Nel cuore del Salento, Porto Cesareo è una delle località più amate dalle famiglie. Spiagge ampie, acqua bassa e trasparente, stabilimenti con animazione e giochi: un mix irresistibile. Perfetta anche per chi vuole dimenticare l’auto, grazie alla vicinanza con il centro storico. La bellezza del posto ti farà dimenticare anche l’affollamento dei mesi estivi!

Torre Lapillo

Appena fuori da Porto Cesareo, Torre Lapillo ti accoglie con la sua sabbia candida e un mare che digrada dolcemente. La spiaggia è lunga, ampia, piena di stabilimenti super attrezzati. I bambini possono giocare in libertà mentre i genitori si godono un panorama spettacolare. Il consiglio? Goditela in bassa stagione per un’esperienza ancora più magica.

Torre dell’Orso

Una delle spiagge simbolo del Salento, Torre dell’Orso è perfetta per famiglie grazie al fondale basso, alla sabbia finissima e agli stabilimenti ben organizzati. Le correnti del Canale d’Otranto mantengono l’acqua sempre limpida. E tra un tuffo e l’altro, non dimenticare di scattare una foto con le “Due Sorelle”, gli iconici faraglioni a pochi metri dalla riva.

iStock

Marina di Pescoluse

Marina di Pescoluse è una delle spiagge della Puglia per famiglie che conquista con acque cristalline e sabbia bianca. L’effetto? Richiama le Maldive ma siamo in una delle regioni più belle d’Italia. Perfetta per le famiglie con bambini, ha un fondale basso e sicuro; in più sono presenti stabilimenti comodi e ricchi di servizi. Plus aggiuntivo la vicinanza al borgo dove poter trascorrere una vacanza a tutto relax senza rinunciare ai comfort.

Baia dei Turchi

Poco distante da Otranto, Baia dei Turchi è un mix perfetto tra avventura e relax. Si raggiunge attraversando una pineta – un’esperienza divertente per i bambini – e offre sia tratti attrezzati che angoli più selvaggi. Fa parte di un’oasi naturale protetta, il che la rende un luogo magico dove vivere la natura con i propri figli.

Porto Rosso

Anche se piccola e priva di stabilimenti, la spiaggia cittadina di Porto Rosso ha un grande vantaggio: si trova a pochi passi dal centro di Monopoli. Perfetta per una giornata al mare tra una passeggiata e un gelato, è sicura grazie al fondale basso e alla sua forma raccolta. Ideale per famiglie che vogliono un tuffo urbano senza rinunciare alla bellezza del mare.

Spiaggia di Zaiana

Raggiungibile con una breve passeggiata tra i gradoni della natura, la spiaggia di Zaiana è incastonata tra la vegetazione lussureggiante del Gargano. Di giorno è tranquilla e frequentata da famiglie che vogliono vivere il mare in un contesto più selvaggio ma sicuro. Ideale per una giornata diversa dal solito, immersi nella quiete.

San Lorenzo

Sabbia dorata, mare calmo e tanti servizi: la spiaggia di San Lorenzo è perfetta per i più piccoli. Gli stabilimenti offrono comfort e spazio per il cambio, lettini, ombrelloni e aree gioco. L’atmosfera è rilassata e amichevole: qui si fanno nuove amicizie tra secchielli e racchettoni!

Manaccora

Questa baia nei pressi di Peschici è uno spettacolo per gli occhi e per i bambini. La spiaggia di Manaccora è ampia, con sabbia dorata e fondali bassi. Oltre al mare, i più curiosi possono visitare il sito archeologico nelle vicinanze o esplorare le dune e la vegetazione. Una vera esperienza a 360°, tra cultura e relax.

Punta Prosciutto

Vicino a Porto Cesareo, Punta Prosciutto è un tratto di costa che lascia senza parole. Sabbia chiarissima, acqua trasparente e fondali perfetti per chi ha bimbi piccoli. La macchia mediterranea tutt’intorno completa il quadro da cartolina. Attrezzata ma mai caotica, è una delle spiagge più amate da chi cerca autenticità e bellezza.

iStock

Porto Badisco

A due passi da Otranto, Porto Badisco è un luogo mitico: secondo la leggenda, Enea sbarcò proprio qui. L’atmosfera è suggestiva, e i piccoli amanti dell’avventura ameranno anche la vicina Grotta dei Cervi. Mare cristallino, scorci da sogno e tanta, tanta storia rendono questa spiaggia una meta speciale.

Torre Mozza

Lungo la costa ionica salentina, Torre Mozza è una località ideale per le famiglie. Con acque calme e poco profonde dà modo ai più piccoli di nuotare in sicurezza. In più la torre storica dà un tocco in più al paesaggio richiamando le vicende storiche che hanno interessato il territorio.

Spiagge di Gallipoli per famiglie

Gallipoli offre tutto ciò che una famiglia può desiderare: baie come quella di Sant’Andrea, fondali bassi, stabilimenti ben organizzati. Punta della Suina e Torre dell’Orso, anche se poco distanti, completano il quadro con panorami mozzafiato, sabbia bianchissima e tanto spazio per correre e giocare.

Spiagge di Ostuni per famiglie

Le spiagge nei dintorni di Ostuni come Torre Pozzella, Rosa Marina e Pilone offrono un mix perfetto tra bellezza naturale e servizi per famiglie. L’acqua è bassa, la sabbia soffice e gli stabilimenti pronti ad accogliere piccoli esploratori e i loro genitori. Il bianco della “Città Bianca” brilla anche sul mare.

Marina di Pulsano

Conta ben otto chilometri di costa Marina di Pulsano, una meta balneare con acqua cristallina e sabbia fine dove gli stabilimenti serviti non mancano. Il mare è calmo e trasparente: un sogno per chi cerca una vacanza tranquilla e autentica.