iStock Spiagge low cost in Italia: Cala Sinzias in Sardegna

L’Italia ha oltre 7900 chilometri di costa e molte località rientrano nella categoria luxury, ma esistono numerose zone dove i prezzi sono decisamente low cost e accessibili. Se anche tu desideri tuffarti in acque cristalline, goderti sabbia e scogli in libertà senza impattare troppo sul bilancio familiare prendi carta e penna e annotati queste località: queste sono le spiagge low cost in Italia migliori per quest’estate.

Maratea

La prima proposta che voglio farti è una delle località balneari top della Basilicata. Maratea è un borgo tra i più belli d’Italia e oltre ad avere un adorabile centro storico fa battere il cuore con gli stabilimenti economici. Una delle cose più particolari? La spiaggia nera di Maratea che deve il suo colore alle origini vulcaniche. Tra le cose da fare, assolutamente, visitare il centro storico, salire fino al Cristo Redentore per un panorama mozzafiato e concedersi un tuffo nella spiaggia di Fiumicello, poco affollata e perfetta per il relax.

Termoli

Termoli è tra le zone balneari del Molise più apprezzate. Il borgo dalle spiagge dorate si affaccia sull’Adriatico e seppur risulti poco affollata persino in alta stagione, è incredibilmente accogliente. Tra le spiagge low cost più belle c’è quella di Sant’Antonio che si trova proprio in prossimità delle mura del centro storico.

Costa Viola

La Calabria rientra tra le località di mare low cost d’Italia ed è proprio la Costa Viola a conquistare e lasciare il segno. Economica, autentica e scenografica, dà modo di ammirare lo stretto di Messina respirando le leggende di Cariddi. Tra le spiagge più belle ed economiche? Sicuramente Bagnara Calabra, ciottolosa e tranquilla.

iStock

Ricadi

Un’altra meraviglia? Ricadi, un piccolo tesoro non lontano da Tropea ma molto più accessibile nei prezzi. Il mare è limpido, la natura incontaminata e si trovano spiagge economiche come la baia di Grotticelle che è anche riconosciuta come una delle più belle della regione. Motivo in più per trascorrere le vacanze qui? Siamo a due passi da Capo Vaticano.

Vico del Gargano

Se parliamo di Puglia low cost una delle località di mare da non perdere con spiagge da sogno è Vico del Gargano. La località tra boschi e ulivi propone ottime strutture ricettive in cui soggiornare e colpisce al cuore con numerosi stabilimenti come la spiaggia di Calanella: lunga e sabbiosa, ben collegata, ha prezzi giornalieri accessibili.

Rodi Garganico

Altra meraviglia della Puglia economica è Rodi Garganico: i profumi delle piantagioni sono incredibilmente intensi e il blu del mare è unico al mondo. Uno degli stabilimenti low cost italiani più ambiti è la spiaggia di Levante, attrezzata e perfetta per chi viaggia con i bambini.

Riviera del Conero

Le Marche sono un’ottima località balneare per chi vuole risparmiare. La Riviera del Conero ha diverse spiagge che meritano una visita e la loro forza è il fatto di essere raggiungibili tramite sentieri o barca; proprio questo le rende meno affollate, selvagge e autentiche. Tra le più belle? Sirolo e Numana ma ovviamente anche la spiaggia di San Michele da raggiungere attraverso un’escursione ombreggiata nel bosco.

iStock

Costa dei Trabocchi

Un tratto di costa dove antiche macchine da pesca, i Trabocchi, sembrano galleggiare sull’acqua. In Abruzzo, la bellezza è un diritto di tutti. Tuffati a Punta Aderci, una riserva naturale con spiaggia libera e mare limpido. Poi cena su un trabocco trasformato in ristorante: economico, romantico, indimenticabile.

Pineto

In Abruzzo, una delle zone sinonimo di pace e relax è proprio Pineto. La località che ha ispirato D’Annunzio è un’esplosione di natura. Tra le spiagge più belle e accessibili ci sono quelle protette dalla pineta e quindi ricche di zone ombreggiate.

Cilento

Allontanandosi dalle meravigliose (ma costose) località della Costiera, ecco che la Campania sa stupire con il Cilento. Il paradiso un po’ troppo sottovalutato, sa lasciare il segno con ritmi lenti e spiagge come quella di Acciaroli con fondali bassi e sabbia fine. Da non perdere la vicina Castellabate, diventata famosa per aver fatto da set per il film Benvenuti al Sud.

Un’altra gemma del Cilento che merita attenzione è Marina di Camerota. Qui il mare è di un turchese accecante e il borgo conserva ancora il fascino delle antiche comunità di pescatori. Trascorri qualche ora alla Cala Bianca, spesso inserita tra le spiagge più belle d’Italia. Poi passeggia sul lungomare al tramonto, magari con un gelato artigianale in mano, e lasciati cullare dal suono delle onde.

Trapani e Marsala

Le Egadi sono splendide, ma forse non sono la zona più economica della Sicilia. Un’alternativa? La zona di Trapani e Marsala, altrettanto bella e con spiagge da sogno come Lido Marausa che regala una vista da sogno proprio sull’arcipelago.

Licata

Sul versante sud della Sicilia, Licata è una città di mare con un cuore antico e un litorale vasto. Da non perdere la spiaggia Mollarella, sabbiosa e dorata. Poi, già che sei qui, esplora il centro storico, tra chiese barocche e mercati di pesce, per assaporare l’anima più autentica dell’isola.

Costa Rei

La Sardegna è tra le località più ambite dell’estate e sa anche essere low cost. Per poter risparmiare, però, serve sapere dove andare. Costa Rei è un’opzione, dopotutto è uno splendido tratto di litorale ma meno battuto dai turisti in cerca del lusso. Qui imbattibile è Cala Sinzias, ampia, tranquilla e dai colori caraibici.

Maracalagonis

A pochi chilometri da Cagliari, ma lontano dal caos, Maracalagonis ti accoglie con le sue spiagge tranquille e i suoi panorami. Qui si trova la fantastica spiaggia di Cann’e Sisa, amata dai locali e non troppo affollata.

Bellaria-Igea Marina

Chi ha detto che in Adriatico non ci siano spiagge low cost e belle? Allontanandosi dalla calca di Rimini e Riccione ci sono piccoli paesi sul mare come Bellaria dove tra spiaggia e piadine ci si gode una vacanza low cost. Gli stabilimenti qui sono tutti attrezzati, non mancano le spiagge libere e i servizi sono di alto livello.