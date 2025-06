Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

istock Panorama della Costa di Fossacesia, in Abruzzo

Spiagge dorate, borghi dal fascino autentico, riserve naturali incontaminate e una cucina che conquista a ogni assaggio: l’Abruzzo è una delle regioni italiane più sorprendenti, e allo stesso tempo più accessibili per chi sogna una vacanza d’estate senza svuotare il portafoglio. Dimenticate i luoghi affollati e costosi: lungo la costa adriatica abruzzese esistono destinazioni capaci di offrire mare cristallino, arte, natura e relax, il tutto a prezzi incredibilmente competitivi.

Dai borghi medievali affacciati sulle colline alle località balneari a misura di famiglia, fino alle spiagge selvagge fuori mano, il litorale abruzzese riesce a coniugare bellezza e semplicità come poche altre zone in Italia. In questo articolo vi portiamo alla scoperta di alcune località perfette per un’estate low cost in Abruzzo, tra lungomari alberati, trabocchi sospesi sul mare, scorci da cartolina e piccoli tesori storico-artistici nascosti.

Tortoreto, spiagge a misura di famiglia

Tortoreto è uno di quei luoghi che sembrano pensati per chi sogna una vacanza rilassante, tra mare, colline e bellezza senza tempo, ma senza dover spendere cifre esorbitanti. Lungo il tratto di costa teramana compreso tra i fiumi Vibrata e Salinello, si estende l’ampia spiaggia lunga quasi quattro chilometri, affiancata da una verde passeggiata alberata, piste ciclabili e strutture ricettive dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, che ne fanno la meta adatta per famiglie, coppie e vacanzieri attenti al budget, che vogliono comunque godersi il mare Adriatico senza rinunciare al comfort.

Sul lungomare spiccano eleganti ville liberty che raccontano un passato raffinato, ma per scoprire l’anima più autentica della cittadina, merita una visita l’Ecomuseo del Mare di Tortoreto Lido, dove la storia della comunità marinara prende vita tra gli antichi strumenti da pesca. Salendo verso il borgo medievale di Tortoreto Alto, ci si ritrova tra vicoli silenziosi e la bella piazza dominata dalla torre della Misericordia. Gli amanti dell’arte troveranno qui piccoli tesori nascosti, come la Chiesa di Santa Maria della Misericordia con i suoi affreschi cinquecenteschi, la parrocchiale di San Nicola, dalle origini millenarie, e la barocca Sant’Agostino, che conserva una tela del grande Mattia Preti.

Silvi, una terrazza sul mare per vacanze spensierate

Silvi accoglie con la sua genuinità chi cerca mare e collina per un soggiorno rilassante. Adagiata tra le ultime curve della costa teramana e il confine con la provincia di Pescara, è un piccolo scrigno dove le vacanze si vivono con lentezza, spensieratezza e senza bisogno di spendere cifre esagerate. Insomma, perfetta per chi cerca una fuga economica tra spiagge ampie e attrezzate, con fondali bassi ideali per famiglie con bambini, che si alternano a scorci panoramici da togliere il fiato. Uno su tutti? Il belvedere di Silvi Alta, un balcone sospeso sull’Adriatico dove il cielo e il mare si fondono all’infinito, punteggiato da pini d’Aleppo e case dai colori pastello che sembrano uscite da una cartolina.

Dal borgo medievale, ancora intatto con le sue viuzze e le mura ad arco, lo sguardo si spinge fino alle vette del Gran Sasso e arriva a sfiorare persino le Isole Tremiti e il Conero. Passeggiando tra le stradine di Silvi Alta si respira il fascino della storia, tra chiese antiche come quella di San Salvatore, con le acquasantiere ricavate da un antico tempio romano e resti di affreschi trecenteschi.

Montesilvano, comfort e divertimento a piccoli prezzi

A pochi chilometri da Pescara, affacciata sull’Adriatico e attraversata dal fiume Saline, Montesilvano è una meta ideale per chi cerca una vacanza al mare low cost, ma che comprenda comunque comfort, servizi e divertimento. La città si divide tra l’anima storica e panoramica di Montesilvano Colle, uno dei Borghi Autentici d’Italia, e la vivace zona costiera di Montesilvano Marina, dove la spiaggia si fonde con quella di Pescara e si concentra la maggior parte delle strutture turistiche, con hotel e pensioni a due passi dal mare a prezzi ragionevoli. La spiaggia, premiata con la Bandiera Verde, è a misura di famiglie con bambini grazie ai fondali bassi e alle aree attrezzate.

Sul lungomare si snoda la Ciclovia Adriatica, amatissima da chi adora pedalare con vista sul mare, mentre poco più in là si estende la Riserva Naturale di Santa Filomena, un angolo di pace tra i pini d’Aleppo. Montesilvano pensa davvero a tutti e offre spiagge pubbliche accessibili anche a persone con disabilità. E se tra una giornata al sole e una passeggiata in bici avete voglia di scoprire qualcosa di diverso, vi aspettano piccole gemme culturali come il Museo del Treno, con vere locomotive d’epoca, e Palazzo Delfico, affascinante edificio barocco nel cuore del borgo antico.

Vasto e Punta Aderci, mare turchese e natura selvaggia

Vasto affascina con il suo centro antico, sorprende con le sue spiagge ampie e libere, e mette tutti d’accordo con un’ottima accessibilità economica. Basta affacciarsi dalla Loggia Amblingh, una balconata nascosta tra i vicoli storici, per innamorarsi del Golfo d’Oro, una mezzaluna azzurra che abbraccia l’Adriatico lungo la spettacolare Costa dei Trabocchi. Qui ogni scorcio sembra uscito da un dipinto: dal Castello Caldoresco alle terme romane di Histonium, con mosaici marini che raccontano il mito di Nettuno, fino a Palazzo d’Avalos, che racchiude giardini settecenteschi.

Ma è scendendo verso il mare che Vasto svela la sua anima più vacanziera, con la sabbia dorata della Marina, i fondali bassi adatti ai giochi dei bambini e un’atmosfera rilassata che sa di estate semplice e felice. Su uno scoglio veglia la Bagnante, statua simbolica dedicata alla bellezza femminile, mentre poco distante, sotto la superficie del mare, giace il Parco archeologico sommerso, con resti romani che attraggono i sub. Verso nord, il paesaggio si fa invece più selvaggio. È qui che si estende la Riserva Naturale di Punta Aderci, che con il suo promontorio roccioso e le spiagge nascoste tra la macchia mediterranea è uno dei luoghi più incantevoli dell’intera costa abruzzese.

istock

Fossacesia, vacanza sulla Costa dei Trabocchi

Fossacesia è una località poco conosciuta della Costa dei Trabocchi, e proprio per questo ideale per chi sogna una vacanza a contatto con la natura, anche con un budget ridotto. Affacciata sul blu dell’Adriatico e circondata da uliveti e aranceti che arrivano quasi fino alla riva, regala paesaggi da cartolina e un’accoglienza autentica. Il suo simbolo più celebre è l’Abbazia di San Giovanni in Venere, imponente e suggestiva, costruita su un promontorio dove un tempo sorgeva un tempio romano dedicato alla dea Venere. Oggi il suo chiostro è un giardino che profuma di macchia mediterranea e racconta secoli di spiritualità e bellezza.

Dall’alto dell’abbazia si domina tutto il golfo, ma è scendendo verso la costa che si scopre il vero incanto: piccole baie nascoste, scogliere punteggiate di trabocchi e spiagge tranquille, pronte ad accogliere chi cerca relax e autenticità. A sud, nei pressi di Punta Cavalluccio, si concentrano alberghi, bed&breakfast e appartamenti con prezzi accessibili adatti a chi desidera un soggiorno low cost ma comunque confortevole. Per chi ama muoversi all’aria aperta, non mancano sentieri che si snodano lungo la costa o nell’entroterra, da percorrere a piedi e in bicicletta.