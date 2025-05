Fonte: 123RF La spiaggia di Fiordo Crapolla

La Costiera Amalfitana è indiscutibilmente uno dei tratti di costa più spettacolari e suggestivi del mondo. Proprio per questo, attira ogni anno milioni di visitatori provenienti da ogni angolo del globo, tutti affascinati dal suo mix inebriante e irresistibile di paesaggi mozzafiato, hotel esclusivi, cibo superbo e infinite distese di mare blu scintillante. Eppure, nelle sue vicinanze, ci sono alcune aree meno conosciute ancora tutte da scoprire, come il Fiordo di Crapolla.

Questa insenatura naturale, magica e suggestiva, si trova a Massa Lubrense, affacciata sul golfo di Sorrento. È compresa tra Reccomone e Punta Taschiero e appartiene alla Riserva Naturale dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, dove potrete fare splendide passeggiate e nuotare nelle acque incontaminate della piccola baia.

La spiaggia del Fiordo di Crapolla

Il Fiordo di Crapolla è considerato una delle più suggestive insenature dell’area di Sorrento, sia per il suo patrimonio storico che naturalistico. La spiaggia, raggiungibile solo dopo aver percorso un sentiero a piedi, è composta soprattutto da ciottoli e vanta un’acqua turchese. Fa parte della Riserva Marina e, considerando la sua posizione, consigliamo di valutare l’orario adatto per raggiungerla perché è esposta al sole esclusivamente in alcuni orari, restando in ombra per il resto della giornata.

Per trovare la spiaggia vi basterà arrivare e sorpassare la Cappella di San Pietro che, secondo i racconti, è stata edificata con le stesse pietre con cui è stata costruita la precedente Abbazia di San Pietro, sorta a sua volta sulle rovine di un antico tempio dedicato al dio Apollo. Da qui il nome “Crapolla” del fiordo e della spiaggia.

Come visitare il Fiordo di Crapolla

Il fiordo di Crapolla, in Campania, può essere raggiunto solo a piedi partendo dalla piazzetta di Torca. Se vi trovate a Sorrento, vi basterà salire su uno degli autobus SITA diretti in questa direzione o arrivare con la vostra auto, dove troverete un comodo parcheggio nella piazzetta accanto alla Chiesa di San Tommaso Apostolo.

Il percorso è considerato un sentiero di trekking impegnativo, consigliato soprattutto a chi è abituato a fare camminate di questo genere. Suggeriamo di portare con voi acqua e cibo, perché non avrete la possibilità di acquistarli una volta iniziata l’escursione.

Dopo un primo tratto tra i vicoli del centro abitato, il sentiero passa da una vecchia mulattiera circondata dalla flora mediterranea. Arrivate sul belvedere conosciuto come “La guardia” e seguite il percorso tracciato con i colori bianco-rossi, così da raggiungere i 700 gradini che conducono al fiordo.

Durante l’esperienza godrete di un panorama mozzafiato: sul versante di Positano vedrete l’arcipelago de Li Galli, legato al mito di Ulisse e delle sirene. Sul versante opposto, invece, potrete ammirare il profilo di Punta Penna che delimita l’incantevole baia di Marina del Cantone.

Poco prima della spiaggia, inoltre, troverete i resti delle antiche architetture romane: una villa latina, le cisterne che venivano utilizzate per la raccolta delle acque piovane e che, probabilmente, erano collegate a un enorme acquedotto e i monazeni, dei ripari che i pescatori utilizzavano per custodire e mettere al riparo le loro barche e le varie attrezzature utilizzate in mare.