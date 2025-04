Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Columbia Center Sky View Observatory

Vedere una città dall’alto è sempre una grande emozione: un modo per sentirci “grandi” nell’immensità delle sconfinate metropoli d’asfalto e cemento, come Seattle negli Stati Uniti, la “città del grunge”, ma anche della pioggia: qui in autunno e in inverno non bisogna mai dimenticare di certo l’ombrello. Ma la sensazione di poter ammirare le luci di questa città che si trova sulla costa occidentale degli Stati Uniti d’America è impagabile. Ed è possibile con il Columbia Center Sky View Observatory: vediamo come.

Columbia Center Sky View Observatory, info utili

Vivere un’esperienza magica, se non unica: ammirare un luogo dall’alto, una posizione privilegiata, significa potersi ritagliare un momento tutto per sé, da vivere in solitudine o con gli affetti più cari. E quando parliamo del Columbia Center Sky View Observatory significa godere di una vista panoramica a 360° sulla città e i suoi paesaggi circostanti: lo skyline iconico, grattacieli scintillanti, una metropoli vibrante. Prima di capire quali sono le cose che potremo vedere, tuttavia, vogliamo dare delle informazioni utili.

Prima di tutto, dove si trova il Columbia Center Sky View Observatory? A 10 minuti a piedi da Pioneer Square. Siamo in una zona molto concentrata, in cui sono presenti diversi hotel e attrazioni e a pochi passi dal lungomare: l’ingresso è sulla 4th Avenue, poco più a sud di Columbia Street. Dal piano dell’atrio, dunque, dovremo poi raggiungere il 73esimo piano, non prima di aver fatto i biglietti (che, volendo, si possono prenotare comodamente online). Ed è presente una caffetteria per una bevanda o cocktail con vista mozzafiato sulla città.

Questa esperienza si può vivere tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 11 alle 21 (gli orari e giorni di chiusura possono variare). Il Columbia Center è uno degli edifici maggiormente riconoscibili in città (è anche composto da ben 76 piani), ed è nato dall’idea di Martin Selig. Il luogo è inoltre famoso per le 8800 finestre.

Columbia Center Sky View Observatory, cosa vedere dall’alto

Fonte: iStock

Per raggiungere il piano, ci vogliono ben 70 secondi: un tempo abbastanza “lungo”, ma del resto noi siamo abituati a usare gli ascensori per molto meno tempo. Una volta arrivati in cima, però, la sensazione è di “onnipotenza”. Sono diverse le cose da vedere dall’alto del Columbia Center Sky View Observatory: l’area di osservazione ci permette di catturare istanti magici, come il monte Rainier, il sottovulcano che si trova nello Stato di Washington, a 95 km da Seattle. Si può adocchiare anche Bellevue, città degli Stati Uniti che si trova nella contea di King: è sorta proprio come un sobborgo di Seattle.

E che dire dell’opportunità di ammirare la Catena delle Cascate, che in inglese sono conosciute con il nome di Cascade Range? Oltre alla città di Seattle, è possibile intravedere il Monte Baker, Elliott Bay, le Olympic Mountains e lo Space Needle. Visitare Seattle è in ogni caso un’occasione, un’opportunità da non perdere, ma ricordiamo che la città è molto piovosa: prima di prenotare, è meglio dare un’occhiata al clima e alla temperatura per decidere il periodo migliore per prenotare un viaggio.