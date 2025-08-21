Natura selvaggia, cultura ricca, belle città e nuove connessioni: la Scozia è oggi più vicina grazie al volo diretto Roma Fiumicino – Glasgow di easyJet

iStock Glasgow, Scozia, Red Sandstone Tenements e Taxi Cab

La Scozia è una delle destinazioni più affascinanti e autentiche del Regno Unito. Tra paesaggi mozzafiato, castelli leggendari e città intense come Edimburgo e Glasgow, questo Paese continua ad affascinare tantissimi viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Tanti sono i motivi per considerare la Scozia come la meta ideale per il prossimo viaggio: dalle indimenticabili esperienze culturali alla natura selvaggia, fino a nuove opportunità di collegamenti diretti dall’Italia.

Che si tratti di ammirare la bellezza delle Highlands, vivere le tradizioni nelle città scozzesi o approfittare delle nuove opportunità di viaggio, la Scozia è oggi una meta irresistibile.

La natura scozzese tra paesaggi selvaggi e incontaminati

La Scozia è famosa per la sua spettacolare natura selvaggia. Le Highlands, con le loro valli profonde, i laghi incantati e le montagne avvolte nella nebbia, sono lo scenario ideale per chi ama fare trekking, dedicarsi alla fotografia o semplicemente immergersi in panorami da cartolina.

iStock

Luoghi come il lago di Loch Ness, l’isola di Skye o il Parco Nazionale di Cairngorms offrono esperienze uniche in tutte le stagioni, che spaziano dalle passeggiate tra brughiere in fiore alle escursioni invernali tra boschi innevati.

In un mondo sempre più frenetico, la Scozia rappresenta un rifugio autentico, dove il tempo sembra rallentare e la natura diventa la protagonista assoluta del viaggio.

Cultura, tradizione e città ricche di storia

Un altro motivo per prenotare oggi un viaggio alla scoperta della Scozia è la sua straordinaria ricchezza culturale. Edimburgo, con il suo celebre castello che domina la città, la Royal Mile e il festival teatrale – Festival Fringe – più grande del mondo, è una tappa imperdibile.

Glasgow, invece, conquista per la sua atmosfera dinamica e creativa: musei gratuiti di livello internazionale, gallerie d’arte contemporanea e una scena musicale tra le più attive del Regno Unito.

A tutto questo si aggiungono le meravigliose tradizioni scozzesi: dalle cornamuse ai balli folkloristici, fino all’inconfondibile whisky, prodotto in distillerie che conservano secoli di saperi artigianali. Ogni viaggio in Scozia diventa così un’esperienza che mixa storia, modernità e un’accoglienza calorosa.

Nuova rotta Roma Fiumicino – Glasgow: un’opportunità imperdibile con easyJet

Prenotare oggi un viaggio in Scozia è ancora più conveniente e accessibile grazie a una novità importante: easyJet ha lanciato il primo collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Glasgow.

La rotta, in vendita già da ora, sarà operativa dal 2 febbraio 2026 con tre frequenze settimanali nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, offrendo così la possibilità di organizzare soggiorni flessibili e adatti a ogni esigenza.

Si tratta del primo volo diretto che collega Roma Fiumicino alla Scozia, un traguardo che rende più semplice raggiungere una delle regioni più affascinanti del Regno Unito.

Glasgow, città dinamica e cosmopolita, rappresenta non solo una meta culturale di grande interesse – con musei, architettura vittoriana e design contemporaneo – ma anche il punto di partenza ideale per esplorare le Highlands e i paesaggi naturali circostanti.

Con questa nuova rotta, salgono a quattro i collegamenti attivi dal principale aeroporto romano verso il Regno Unito, confermando la Scozia come una destinazione sempre più vicina e facilmente raggiungibile.