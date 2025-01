Il Parco Beihai di Pechino: un tesoro imperiale da scoprire

Fonte: iStock Scopri il sorprendete parco imperiale Beihai di Pechino

Nel cuore pulsante di Pechino, il Parco Beihai si erge come uno dei più antichi e ben conservati giardini imperiali del mondo. Con una superficie di 690.000 metri quadrati, di cui 390.000 ricoperti d’acqua, Beihai è un luogo ricco di storia e cultura, che ha ospitato le dinastie Liao, Jin, Yuan, Ming e Qing. Il parco, creato nel 1166 durante la dinastia Jin, è stato usato come residenza imperiale, luogo di svago, di affari governativi e di riti religiosi. La sua importanza storica è tale che nel 1961 è stato dichiarato un sito Patrimonio Culturale Nazionale.

Cosa vedere nel Parco Beihai

Beihai Park non è solo un luogo da visitare, ma un viaggio attraverso il tempo che offre un’affascinante combinazione di arte, storia e spiritualità. Ogni sua sezione è un riflesso della maestosità della Cina imperiale e della sua capacità di conservare il proprio patrimonio culturale in modo straordinario, con una straordinaria varietà di attrazioni storiche, architettoniche e naturali, che fondono magnificamente la bellezza della natura con la ricchezza della cultura cinese. Ecco la nostra guida dettagliata su cosa non perdere quando si visita questo splendido parco di Pechino.

La Città Rotonda (Tuancheng)

Al centro del parco si trova la Città Rotonda, un’isola nel lago che un tempo faceva parte del Palazzo Daning durante la dinastia Jin. Questa struttura circondata da mura imponenti (alte 4,6 metri e lunghe 276 metri) ha una storia affascinante che risale al 1264, quando fu costruito il Padiglione della Ricezione della Luce (Yitian Hall), che in seguito divenne un’importante sala durante la dinastia Ming. Parte della struttura è stata danneggiata durante le guerre del primo ‘900, ma la Città Rotonda è stata restaurata e oggi ospita diversi tesori culturali, tra cui una statua di Buddha in giada bianca, una serie di affascinanti reliquie storiche e una grande urna di giada scura che serviva per la conservazione del vino.

Il Padiglione della Barca Dipinta

Un altro gioiello di Beihai è il Padiglione della Barca Dipinta, costruito nel 1757 durante la dinastia Qing. Questo edificio, che ricorda una barca ormeggiata sul lato orientale del lago, è un complesso architettonico indipendente con cortili splendidamente decorati e una vista panoramica sul parco. Il padiglione era una meta abituale per la famiglia imperiale Qing e si compone di più edifici e cortili che sono circondati da corridoi decorati e affacciati su un bellissimo giardino. Famoso per la sua eleganza e la sua storia, è un ottimo posto per godersi una vista serena sul lago e sulle isole circostanti.

Il Tempio del Cielo Occidentale (Xitian)

Il Tempio del Cielo Occidentale, situato nella parte occidentale del parco, è una meraviglia architettonica e una testimonianza della fusione tra architettura imperiale e influenze buddhiste. Si tratta di un tempio che conserva diversi elementi culturali tibetani e buddisti. All’ingresso del complesso si trova una porta ad arco in maiolica, famosa per il suo aspetto imponente. Al suo interno, troverai il Tempio del Cielo Occidentale, adornato da diverse torri e la Sala della Grande Misericordia e della Verità, che ospita statue dei Buddha dei Tre Mondi e degli Arha, è uno dei punti culminanti del sito.

L’Isola di Giada e la Pagoda Bianca

Al centro del parco si trova l’Isola di Giada, un luogo simbolico che rappresenta l’arte, la cultura e l’architettura cinese. L’isola ospita la Pagoda Bianca, una struttura buddista alta 35,9 metri, costruita nel 1651 e circondata da una serie di templi, che contengono statue di divinità tibetane e buddhiste. L’isola è anche nota per le sue spettacolari viste panoramiche e per la presenza di quattro padiglioni, ognuno dei quali è stato progettato per offrire una vista unica del parco e per immergersi nella bellezza dei giardini circostanti. Questi padiglioni sono celebri per le loro eleganti decorazioni e per i panorami mozzafiato, ed erano luoghi di incontro e svago per la famiglia imperiale.

Il Tempio della Pace Eterna (Yong’an)

Questo tempio, restaurato nel corso dei secoli, è una delle strutture più importanti sull’Isola di Giada. Il tempio è dedicato al culto buddista tibetano e ospita una serie di sculture di Buddha, oltre a una statuaria di divinità tibetane.

Minor Western Heaven (Xiaoxitian)

Un altro esempio straordinario di architettura imperiale è il Minor Western Heaven (Xiaoxitian), costruito dall’Imperatore Qianlong per celebrare il compleanno della madre. Questo padiglione, situato su un’isola, si estende su una superficie di 1.200 metri quadrati ed è uno degli edifici più imponenti del parco per via del suo soffitto finemente decorato e una scultura in argilla del Monte Putuo, che rappresenta il paradiso buddista. La vista spettacolare che offre l’edificio una volta sull’isola, ne fa una delle destinazioni più affascinanti e amate del parco.

Un patrimonio da proteggere

Ogni angolo del Parco Beihai è intriso di bellezza naturale e storica, con una fitta rete di sentieri, padiglioni e strutture architettoniche che raccontano storie di secoli passati. Il parco offre uno spunto per immergersi nella cultura imperiale e nella spiritualità, tra giardini curati, laghetti sereni e monumenti imponenti. Il Lago di Beihai è un elemento centrale del parco. La sua superficie d’acqua riflette il paesaggio circostante, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante.

La passeggiata lungo le sue rive permette di godere della bellezza dei giardini imperiali, degli alberi secolari e dei numerosi ponti che collegano le isole. Il lago è stato il cuore del parco sin dalla sua fondazione, ed è ideale per chi desidera passeggiare o fare un giro in barca, per vivere appieno la serenità e la bellezza del parco.

Oggi, il Parco Beihai non è solo una destinazione turistica ma anche un simbolo della resistenza della cultura cinese, che ha saputo preservare le sue tradizioni e monumenti nonostante i danni subiti nel corso dei secoli, come quelli causati dalle guerre e dai disastri naturali. Beihai risulta così essere uno dei parchi più affascinanti e suggestivi della Cina, una finestra sul passato imperiale di Pechino.

Non è solo un’oasi di bellezza naturale, ma anche un luogo dove storia, arte e spiritualità si fondono in un’esperienza unica. Dai templi buddisti alla magnificenza imperiale, ogni angolo di Beihai offre qualcosa di speciale da scoprire. Che tu sia un amante della storia, dell’architettura o semplicemente in cerca di un luogo tranquillo dove riflettere, il Parco Beihai risulterà la destinazione ideale per trascorrere una meravigliosa giornata.