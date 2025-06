Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Punta Aderci in Abruzzo

Mare da sogno, macchia mediterranea e sentieri: sono le prime meraviglie che colpiscono chi pensa a Punta Aderci, un’incantevole riserva naturale istituita nel 1988 in Abruzzo. Poco distante da Vasto, è così bella da sembrare dipinta.

Dove si trova e come arrivare a Punta Aderci

Punta Aderci è una riserva naturale in Abruzzo con numerose spiagge. Si trova a nord di Vasto, ed è facilmente raggiungibile partendo da questo incantevole borgo o da altre località marittime della provincia di Chieti. Le indicazioni per la riserva sono ben segnalate e sul sito sono presenti itinerari da percorrere a piedi o in bici per esplorare la zona; proprio qui si trovano alcune delle spiagge meno note dell’Abruzzo.

Cosa vedere a Punta Aderci

Gli amanti del mare e della natura outdoor non possono perdere la visita alla riserva naturale di Punta Aderci. L’Abruzzo ha istituito l’area protetta nel 1988 comprendendo un territorio di 285 ettari lungo il litorale. La riserva si estende da Punta Penna fino alla foce del fiume Sinello.

A dominare la scena è sicuramente la natura che regala un mood selvaggio e autentico. Si mescolano promontori rocciosi a picco sul mare con calette più intime dove il relax è assoluto. Il rumore delle onde culla e i sentieri impegnativi rendono la meta più distante dall’overtourism, specialmente in alcune calette.

La riserva prende il nome dal promontorio a 26 metri sul livello del mare: da qui si gode di una vista effetto wow con mare turchese sotto e montagne maestose sopra. Come scoprirla? In bici o meglio ancora a piedi; sul sito della riserva sono disponibili mappe con escursioni e sentieri.

Attenzione, alcuni sentieri sono davvero impegnativi e quindi consigliati solo ai più esperti. In ogni caso è bene affrontare la camminata con adeguato abbigliamento tecnico e scarpe con una buona aderenza. La riserva è accessibile tutto l’anno, non servono biglietti ma solo un comportamento etico e rispettoso verso l’ambiente.

Le spiagge più belle di Punta Aderci

Chiaramente chi visita questo luogo lo fa per poter vedere da vicino alcune delle spiagge più belle della regione. La prima, e forse la più facile da raggiungere, è Punta Penna: comfort e natura si mixano con servizi per le famiglie. La sabbia è dorata, la macchia mediterranea è alle spalle e qui il profumo inconfondibile della costa accende i sensi. Una curiosità? Questa zona è scelta dal fratino per nidificare.

Fonte: iStock

Altra meraviglia è la spiaggia dei Libertini, si trova poco distante e si raggiunge solo a piedi o via mare. Un sentiero immerso nella natura, ideale per gli amanti del trekking che una volta affrontato svela una baia appartata, dai ciottoli levigati e acque trasparenti.

Da non perdere Punta Aderci, una caletta che dà il nome all’intera riserva. Piccola e riservata, è un angolo di natura incontaminato da rispettare. Per raggiungerla serve un po’ di impegno fisico, ma ne vale la pena. Altrettanto meravigliosa è la spiaggia di Mottagrossa, con ciottoli bianchi e mare turchese che creano un contrasto d’effetto. È tra le aree più selvagge della riserva e la natura regna sovrana.