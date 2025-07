iStock In Abruzzo ci sono alcune spiagge bianche paradisiache

Quando pensiamo a una spiaggia con la sabbia bianca, la nostra mente corre subito lontano: ai tropici, Caraibi, Maldive, Thailandia, Honduras. Immaginiamo immediatamente distese candide, acque turchesi e palme rigogliose; luoghi dove il tempo sembra sospeso in un’epoca parallela. Quasi mai penseremmo all’Italia. Eppure, il nostro Paese custodisce angoli sorprendenti che non hanno nulla da invidiare a quelli che definiamo da sempre “paradisi terrestri”, e l’Abruzzo è proprio uno di questi. Lungo i suoi 130 chilometri di costa si aprono scorci inaspettati, dove la sabbia si fa più chiara, soffice e luminosa. In alcuni punti sembra quasi di camminare su una tela bianca che sfuma verso l’azzurro di un mare limpido e cristallino. Sono spiagge dalla bellezza autentica, a volte sconosciute, da scoprire con lentezza. Libere o attrezzate, selvagge o comode, ce n’è per tutti i gusti di viaggio. In questa guida trovi la nostra selezione di spiagge di sabbia bianca in Abruzzo. Per farti vivere un’estate da sogno.

1) Pineto

A Pineto, in provincia di Teramo, il mare è abbracciato e cullato da una profumata pineta costiera che si adagia silenziosa tra la costa e un entroterra fatto di piccoli borghi fermi a un tempo sospeso. In questa zona, la sabbia è fine e dorata ma, quando baciata dal sole, si illumina di una luce quasi abbagliante. Le acque sono placide, i fondali bassi e, alle spalle, i pini marittimi sorvegliano la spiaggia creando zone d’ombra perfette per chi desidera prendersi una pausa dal sole e rilassarsi sotto le loro fronde, respirando quell’inconfondibile profumo di resina che si mescola alla brezza marina. Proprio per queste sue caratteristiche, questo tratto di costa abruzzese è uno dei più amati, soprattutto per chi viaggia con i bambini. Ecco alcune cose da sapere su Pineto:

Come raggiungere Pineto: puoi arrivarci tranquillamente in auto imboccando la SS16 e parcheggiando comodamente nei pressi delle spiagge. Oppure, se preferisci procedere con i mezzi pubblici, puoi andare in treno scendendo alla stazione vicino al mare.

il tratto di Pineto soddisfa tutti i gusti; ci sono sia spiagge libere per chi vuole un contatto più autentico con il mare, sia spiagge attrezzate con stabilimenti balneari, bar, ristoranti e noleggio di equipaggiamenti per sport acquatici.

il tratto di Pineto soddisfa tutti i gusti; ci sono per chi vuole un contatto più autentico con il mare, con stabilimenti balneari, bar, ristoranti e noleggio di equipaggiamenti per sport acquatici. Consigli: la pineta è attraversata di ampie piste ciclabili, se hai la bici con te potresti valutare la possibilità di spostarti e esplorare più tratti di questa zona. In bassa stagione la spiaggia è quasi deserta, mentre in alta stagione è tra le più gettonate.

2) Torre Cerrano

C’è un angolo di Abruzzo, dove la natura incontra la storia, sullo sfondo di un mare che ne custodisce dolcemente i segreti. Ci troviamo a Torre Cerrano, tra Pineto e Silvi, dove a fare da protagonista c’è un’antica torre costiera del Cinquecento che veglia solenne su una spiaggia fine e chiara, la quale riflette la luce del sole illuminando un paesaggio circostante fatto di dune naturali, pinete profumate e cespugli di macchia mediterranea. Tutto questo tratto fa parte dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, la cui salvaguardia ne assicura il carattere autentico. Qui il tempo scorre più lento, tra un tuffo in un mare trasparente e calmo o una passeggiata con le gambe in acqua. Ti accorgerai presto che lo scenario che hai davanti sembra appena uscito da una favola marina. Qui non esistono grandi stabilimenti, ma il giusto per garantirti un momento tutto per te dove ritrovare pace e tranquillità. Ecco alcune informazioni utili per visitare una delle spiagge di sabbia bianca in Abruzzo più suggestive in assoluto:

Come raggiungere Torre Cerrano: puoi arrivare in auto seguendo le indicazioni per Torre Cerrano e parcheggiando in uno dei tanti parcheggi disponibili intorno alla pineta. In alternativa puoi raggiungere la spiaggia in bici o a piedi , percorrendo la ciclo-pedonale che costeggia la spiaggia e collega Pineto a Silvi.

puoi trovare alcuni piccoli stabilimenti nei dintorni ma, principalmente, la spiaggia è libera senza bar o ristoranti sulla spiaggia. All'interno della pineta potresti trovare in alcuni punti servizi igienici e docce pubbliche.

puoi trovare alcuni piccoli stabilimenti nei dintorni ma, principalmente, la spiaggia è libera senza bar o ristoranti sulla spiaggia. All’interno della pineta potresti trovare in alcuni punti servizi igienici e docce pubbliche. Consigli: se viaggi da solo porta con te un libro, la quiete di questo posto ti permetterà di immergerti nelle tue storie preferite senza distrazioni. Se viaggi in famiglia, questa spiaggia è l’ideale grazie ai fondali bassi e alla presenza di ombra data dalla pineta. Al tramonto questa spiaggia dà il meglio di sé, un dettaglio da tenere in considerazione quando pianificherai la tua visita.

3) Martinsicuro

Situata nella zona settentrionale della regione, a un passo dalle Marche, Martinsicuro abbraccia i suoi visitatori con una spiaggia lunga e ampia, fatta di sabbia bianca e fine che riflette i raggi del sole illuminando di una luce delicata tutto ciò che la circonda. Il mare è calmo e limpido con un accesso graduale e lento, perfetto per chi ama camminare in riva, magari con l’acqua fino alle ginocchia, o per chi viaggia con i bambini piccoli. Non è assolutamente una meta cool e mondana, ma è una tappa per chi cerca qualche giorno di vita lenta per riprendersi dalla frenesia della quotidianità che ci accompagna tutto l’anno. Il lungomare è punteggiato da locali sobri e da piccole attività che ti permettono di godere di un’esperienza di viaggio comoda e autentica. Hai deciso che questa spiaggia fa per te? Ecco alcune informazioni da tenere a mente.

Come raggiungere Martinsicuro: puoi raggiungerla in auto arrivando dalla A14 e uscendo a San Benedetto del Tronto–Ascoli Piceno per poi proseguire sulla SS16 verso sud. Se decidi di arrivare in treno devi sapere che non c’è la stazione di Martinsicuro ma puoi scendere ad Alba Adriatica e proseguire in bus fino alla spiaggia.

puoi raggiungerla in auto arrivando dalla A14 e uscendo a San Benedetto del Tronto–Ascoli Piceno per poi proseguire sulla SS16 verso sud. Se decidi di arrivare in treno devi sapere che non c'è la stazione di Martinsicuro ma puoi scendere ad Alba Adriatica e proseguire in bus fino alla spiaggia.

Presenza di servizi: qui puoi trovare sia stabilimenti balneari – semplici e senza grandi pretese – sia zone di spiaggia libera completamente incontaminate.

qui puoi trovare sia stabilimenti balneari – semplici e senza grandi pretese – sia zone di spiaggia libera completamente incontaminate. Consigli: la bicicletta è il mezzo perfetto per spostarti nei dintorni grazie alla presenza di lunghe piste ciclabili. Ideale per famiglie, coppie o viaggiatori senior. Se stai cercando una zona completamente deserta, spostati nel tratto nord, verso il fiume Tronto.

4) Alba Adriatica

Non è un caso che questa spiaggia venga chiamata “la spiaggia d’argento”. La sua sabbia, infatti, è chiarissima e brillante, alla stregua di quelle tropicali che tanto sogniamo in inverno. Alba Adriatica è una delle località abruzzesi più amate e gettonate da chi vuole fuggire dalla routine e rifugiarsi in un tratto di costa capace di lenire qualsiasi cosa. Il lungomare è curato, vivace e pieno di servizi, la spiaggia bianca e morbida fa da sfondo a un mare limpido e perfetto per fare il bagno in qualsiasi momento della giornata. Essendo così celebre, non è una spiaggia deserta ma è sempre frequentata soprattutto in alta stagione. Se stai cercando un angolino sperduto di costa, dovrai cercare altrove, magari in una delle altre spiagge che ti abbiamo indicato in questa guida. Ecco cosa devi sapere su Alba Adriatica:

Come raggiungere Alba Adriatica: puoi arrivare in macchina prendendo la A14 e uscendo a Val Vibrata; dopodiché potrai lasciare l’auto comodamente in uno dei tanti parcheggi che fiancheggiano la costa. In alternativa, puoi prendere il treno e scendere alla fermata specifica “Alba Adriatica-Nereto”.

puoi arrivare in macchina prendendo la A14 e uscendo a Val Vibrata; dopodiché potrai lasciare l'auto comodamente in uno dei tanti parcheggi che fiancheggiano la costa. In alternativa, puoi prendere il treno e scendere alla fermata specifica "Alba Adriatica-Nereto".

Presenza di servizi: la spiaggia è attrezzata di tutti i comfort possibili; stabilimenti balneari, bar, ristornati, hotel, servizi igienici e pista ciclabile che costeggia il lungo mare. Se viaggi con i bambini, alcuni tratti mettono a disposizione anche aree gioco, campo sportivi e animazione.

la spiaggia è attrezzata di tutti i comfort possibili; stabilimenti balneari, bar, ristornati, hotel, servizi igienici e pista ciclabile che costeggia il lungo mare. Se , alcuni tratti mettono a disposizione anche aree gioco, campo sportivi e animazione. Consigli: perfetta per chi cerca una vacanza con tutti i comfort del caso, per chi viaggia in famiglia con i bambini e per chi alle zone sperdute e desolate predilige spazi frequentati e vivaci. Non perdere la possibilità di assaggiare del cibo tipico abruzzese in uno dei tanti ristorantini vista mare.

5) Torino di Sangro

Tra le insenature della Costa dei Trabocchi, Torino di Sandro offre un litorale che affascina per le sue sfumature. Sabbia quasi bianca che si mescola a minuscoli ciottoli levigati chiari che esaltano l’azzurro dell’Adriatico. Una gemma d’Italia alle cui spalle si estende la Riserva Naturale Regionale “Lecceta di Torino di Sangro”: un polmone verde di lecci secolari, che rilascia un costante e piacevole aroma di mirto e lentisco e che offre splendidi sentieri panoramici. Una spiaggia quieta, lenta perfetta per chi vuole godersi un pezzo di mare senza la calca della movida che invade le spiagge più cool dell’Abruzzo.

Come raggiungere Torino di Sangro: per arrivare alle spiagge puoi usare la tua auto imboccando la A14 e uscendo a Val di Sangro per poi proseguire sulla SS16 in direzione sud per circa 10 minuti. Su tutto il litorale puoi trovare parcheggi liberi o a pagamento. In alternativa puoi raggiungere la località in treno , scendendo alla stazione di Torino di Sangro–Costa Verde (linea Pescara–Termoli) che si trova a soli 800 metri dal mare. Infine, puoi scegliere di andare a piedi o in bici percorrendo la splendida Via Verde che collega tutti i trabocchi della costa.

per arrivare alle spiagge puoi usare la tua auto imboccando la A14 e uscendo a Val di Sangro per poi proseguire sulla SS16 in direzione sud per circa 10 minuti. Su tutto il litorale puoi trovare parcheggi liberi o a pagamento. In alternativa puoi raggiungere la località in treno, scendendo alla stazione di Torino di Sangro–Costa Verde (linea Pescara–Termoli) che si trova a soli 800 metri dal mare. Infine, puoi scegliere di andare a piedi o in bici percorrendo la splendida Via Verde che collega tutti i trabocchi della costa.

Presenza di servizi: i lidi attrezzati si alternano a tratti di spiaggia libera con docce e passerelle a disposizione. Sul lungomare (e anche sui trabocchi) puoi trovare bar e ristoranti.

i lidi attrezzati si alternano a tratti di spiaggia libera con docce e passerelle a disposizione. Sul lungomare (e anche sui trabocchi) puoi trovare bar e ristoranti. Consigli: se ami la natura dedica un’oretta a esplorare la Lecceta, è ricca di sentieri e splendidi panorami sul golfo. Se invece ami la storia, concediti una sosta al Sangro River War Cemetery il quale regala un momento di raccoglimento e una vista magnifica sulla costa.

6) Punta Penna

Una spiaggia che riesce a farti dimenticare dell’orologio, della vita di tutti i giorni e persino dello smartphone. Punta Penna è un luogo che – fortunatamente – resta ancora fuori dalle rotte turistiche più quotate e gode di una quiete rigenerante data dalla sua posizione all’interno della Riserva Naturale di Punta Aderci. Sabbia bianca, ampi spazi e un mare che vira dal turchese al verde profondo. Qui non ci sono stabilimenti attrezzati, ma solo il mare e la potenza della natura. Per raggiungere la spiaggia dovrai scendere per un sentiero e, solo quando arriverai alla fine, ti troverai davanti uno spettacolo mozzafiato: una mezzaluna di sabbia con una scogliera naturale che si allunga nel mare come un nastro di raso. Qui, la vacanza al mare diventa pura poesia.

Come raggiungere Punta Penna: puoi arrivare in auto da Vasto seguendo le indicazioni per Punta Penna. A pochi passi dalla spiaggia troverai un comodo parcheggio. Dopodiché, dovrai proseguire per il sentiero che conduce alla baia. Il sentiero è facile e adatto a tutti i livelli di allenamento ma, essendo in pendenza, richiede scarpe comode.

puoi arrivare in auto da Vasto seguendo le indicazioni per Punta Penna. A pochi passi dalla spiaggia troverai un comodo parcheggio. Dopodiché, dovrai proseguire per il sentiero che conduce alla baia. Il sentiero è facile e adatto a tutti i livelli di allenamento ma, essendo in pendenza, richiede scarpe comode.

Presenza di servizi: non c'è alcun servizio, la spiaggia è completamente libera. In alta stagione c'è solo un piccolissimo punto di ristoro all'inizio del sentiero.

non c’è alcun servizio, la spiaggia è completamente libera. In alta stagione c’è solo un piccolissimo punto di ristoro all’inizio del sentiero. Consigli: non essendo attrezzata, è fondamentale che porti con te acqua, cibo e ombra a sufficienza per la tua permanenza. È una spiaggia adatta a chi vuole restare fuori dal mondo per un po’. Nelle giornate più limpide – se sei fortunato – potresti avvistare anche dei delfini nuotare in libertà.

7) Spiaggia di Mottagrossa

Poco più a nord rispetto a Punta Penna, nascosta e silenziosa, c’è la Spiaggia di Mottagrossa, appartenente alla stessa riserva protetta. Stessa sabbia, stesso mare ma con un’anima più selvatica rispetto alla sorella. Qui la costa diventa più irregolare, con bordi frastagliati e una fisionomia più spigolosa. La natura – spontanea e selvaggia – conquista la spiaggia arrivando quasi fino al bagnasciuga. Questa zona è meno frequentata e più difficile da raggiungere rispetto alle altre spiagge che abbiamo visto, ed è forse proprio per questo motivo che è più preziosa. Mottagrossa è per chi ama conquistarsi le cose, sudando e faticando un po’, e per chi vuole premiarsi con qualcosa di davvero bello.