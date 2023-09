La passeggiata vista mare che attraversa rocce di granito rosa

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock ll faro di di Ploumanac'h lungo la Costa di Granito Rosa

La Bretagna è un territorio dal fascino magnetico che da sempre attrae e stupisce viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Qui, nella regione all’estremo nord ovest della Francia, i paesaggi sconfinati si incontrano si estendono fino all’Oceano Atlantico, la costa frastagliata dà vita a scorci di incredibile bellezza e le cittadine balneari conservano e preservano tradizioni, cultura e storie antiche.

Organizzare un viaggio qui è sempre un’ottima idea. Le cose da fare e da vedere sono tantissime e tutte sono destinate a incantare. Tra queste c’è un tratto di costa la cui bellezza non si può descrivere, perché sembra surreale, ma si può attraversare. Il paesaggio che si apre davanti agli avventurieri che arrivano fin qui sembra uscito da un libro delle fiabe.

Se volete vivere un’esperienza unica all’insegna della grande bellezza, non vi resta che munirvi di un abbigliamento comodo e di scarpe da trekking: la passeggiata vista mare che attraversa le rocce di granito rosa comincia qui.

Benvenuti sulla Costa di Granito Rosa

Il nostro viaggio di oggi ci conduce su uno dei litorali più famosi e acclamati dell’intera Francia, stiamo parlando della Costa di Granito Rosa. Qui, lungo la Manica, e tra Paimpol e Trébeurden, tutta una serie di formazioni rocciose in granito, dalle forme evocative e dai colori fiabeschi, fanno da scenografia a quella che è una delle passeggiate più emozionanti di una vita intera.

La costa si estende per circa venti chilometri e attraversa i comuni di Trébeurden, Pleumer-Bodou, Trégastel e Perros-Guirec. Numerosi sono i sentieri escursionistici da percorrere, quelli che conducono a punti di osservazione incredibili.

La passeggiata è costellata dalle rocce di granito che caratterizzano in maniera univoca il paesaggio della zona con le loro tinte pastello, che si illuminano e si infiammano con la presenza del sole, e le forme evocative e suggestive create dal tempo e dall’erosione: la visione è magica.

Fonte: iStock/Adrien Le Toux

La passeggiata più bella del mondo tra le rocce rosa

Il modo migliore per scoprire tutte le meraviglie della Costa di Granito Rosa è quello di attraversarla a piedi o in bici dall’alba al tramonto. Un’avventura davvero straordinaria che permette di perdersi e immergersi in un capolavoro creato da Madre Natura.

La località più famosa dell’intero tratto di costa è sicuramente Perros-Guirec. Da qui è possibile andare alla scoperta del faro che domina la località di Ploumanac’h e che negli anni è diventato il protagonista assoluto delle più belle istantanee di viaggio.

Per i camminatori esperti e allenati, invece, c’è il GR© 34, il sentiero escursionistico che segue le orme dei doganieri e che permette di esplorare interamente la Costa di Granito Rosa. In alternativa è possibile raggiungere le località balneari che si snodano lungo il tratto costiero e da qui iniziare la passeggiata. Il tratto più popolare è sicuramente quello che parte da Perros-Guirec e termina a Trestraou, o viceversa.

Lo scenario che si apre davanti agli occhi di chi arriva fin qui lascia senza fiato. Le formazioni rocciose di granito rosa che caratterizzano in maniera univoca l’intero tratto sono circondate dal mare da una parte e dalla natura dall’altra. Lungo il percorso, inoltre, è possibile incontrare case addossate ai massicci rocciosi che sembrano uscite da un libro di fiaba.

Aguzzate lo sguardo e camminate a ritmo lento per scorgere ogni dettaglio: la vista da qui è spettacolare.